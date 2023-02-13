Опубликовано видео ещё одной "казни" заключённого, сдавшегося в плен 

Близкий к "ЧВК Вагнера" телеграм-канал Grey Zone опубликовал видео ещё одной внесудебной расправы над российским заключённым, который, как утверждается, поехал на войну с Украиной в составе ЧВК, но затем добровольно сдался в плен украинским войскам.

На кадрах, подлинность которых пока не установлена, предполагаемая жертва убийства представляется Дмитрием Якущенко, уроженцем Крыма. Глядя в камеру он рассказывает, что отправился на передовую из тюрьмы, но потом понял "что это не его война". Далее он утверждает, что находясь в украинском городе Днепр получил удар по голове и потерял сознание, а очнулся уже в подвальном помещении, где ему сказали, что "будут судить". Всё это время за спиной Якущенко стоит человек с кувалдой в руках, лицо его скрыто. В конце видео он бьёт заключённого орудием несколько раз по голове.

Русская служба Би-би-си отмечает, что в ролике телеграм-канала Grey Zone, кроме сцены предполагаемого убийства, даны фрагменты интервью Якущенко, которое он давал ещё в ноябре прошлого года, когда и сдался в плен ВСУ. Тогда заключённый рассказывал, что был осужден на 19 лет в Крыму, который ещё находился под контролем Украины, но позже был переведён в колонию города Энгельс Саратовской области. Там он был завербован в состав "ЧВК Вагнера".

Якущенко также рассказывал, что ещё не отправившись на фронт планировал "найти какую-нибудь лазейку" и "просто сбежать". В итоге он осуществил свой план в районе украинского города Бахмут, где идут одни из самых ожесточённых боёв с начала войны. В том же интервью заключённый выражал надежду на то, что Крым вернётся в состав Украины.

В телеграм-канале Grey Zone Якущенко назван "предателем", который "как и его коллега Евгений Нужин проснулся в подвале на своём последнем судебном заседании".

12 ноября прошлого года в телеграм-каналах, связанных с "ЧВК Вагнера", было опубликовано видео, на котором российского заключённого Евгения Нужина, завербованного для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров ЧВК, близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми" и "собаке – собачья смерть“. Официального подтверждения того, что заключённый мёртв, не было. Правоохранительные органы начали проверку ролика с убийством, но о её результатах ничего неизвестно.

При этом украинские власти подтвердили, что Евгений Нужин попадал в плен к ВСУ, но был переправлен в Россию "в соответствии со всеми юридическими правилами в рамках обмена пленными", на который он якобы согласился добровольно. Сам Нужин перед предполагаемой казнью рассказывал ту же, что и Якущенко, версию возвращения на российскую территорию: якобы он шёл по улице в Киеве, получил удар по голове, а очнулся уже в подвале.