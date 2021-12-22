Переговоры с Россией: "хороший компромисс" для США?

Во вторник Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что США планируют в январе провести переговоры с представителями России с целью разрядить напряженность, связанную с наращиванием российских войск на границе с Украиной

Это ответ на призыв, по сути, требование России провести безотлагательное обсуждение ее предложений по гарантиям безопасности, которые она ожидает от НАТО. Главная цель Кремля – предотвратить расширение НАТО на восток и резко ограничить военное сотрудничество Североатлантического союза со странами, граничащими с Россией. Американские комментаторы не ожидают никаких ощутимых уступок Кремлю со стороны администрации Байдена, но не все согласны с решением Белого дома пойти на переговоры с Кремлем в ответ на почти откровенный ультиматум.

Согласие на переговоры с Кремлем относительно НАТО, причем без участия представителей стран-членов НАТО, может внушить Путину несбыточные надежды

– Если оценивать происходящее в контексте международных отношений, то репутация Соединенных Штатов как сильной державы заметно пострадала особенно в результате поспешного беспорядочного ухода из Афганистана, – говорит Эли Краковски, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. – США сейчас едва ли воспринимаются всерьез как нашими друзьями, так и нашими врагами. На мой взгляд, самый очевидный вывод, который был сделан многими по следам вывода американских войск из Афганистана заключается в том, что Вашингтон не готов решительно защищать свои собственные интересы и интересы союзников. Такое ощущение явно превалирует на Ближнем востоке, мне кажется, такие взгляды доминируют и в Кремле и в Пекине. С другой стороны, я очень надеюсь, что и Путин и Си осознают, что любое давление на США сопряжено со значительным риском. Традиционно, американскую реакцию на действия противников было трудно предсказать. Достаточно вспомнить как сторонник политики разрядки президент Джимми Картер решительно отбросил ее после ввода советских войск в Афганистан и призвал Сенат не ратифицировать подписанный им Договор о сокращении ядерных вооружений. Поэтому если Путин перегнет палку, реакция может быть гораздо более жесткой, чем он рассчитывал. Мне кажется, что его на вид ультимативные требования – на самом деле пробный шар. Если американские представители отвергнут его требования, то это, скорее всего, заставит Путина взять паузу и пока воздержаться от любых действий против Украины, которые он может планировать. Но даже скромные уступки Путину чреваты, я думаю, крайне опасными последствиями. Кроме того, согласие на переговоры с Кремлем относительно НАТО, причем на российских условиях без участия представителей стран-членов НАТО, может внушить Путину несбыточные надежды. По большому счету, сама идея обсуждения с Москвой неких формальных ограничений на действия НАТО должна была быть отвергнута с ходу. Конечно, предсказать, что может произойти на этих переговорах невозможно, но, на мой взгляд, сигнал, который дает готовность администрации Байдена вести с Кремлем дискуссии на фоне угрозы российского вторжения на Украину, негативный, – считает Эли Краковски.

Готовность Белого дома обсудить с Москвой ее претензии к НАТО – вполне разумный тактический шаг, который поможет разрядить обстановку вокруг Украины, считает американский военный эксперт из Гудзоновского института Ричард Вайц. Он называет такое решение администрации Байдена "хорошим компромиссом":

Это хороший компромисс между уступкой российским требованиям, которые возмутительны и неприемлемы, и игнорированием их

– На мой взгляд, это хороший компромисс между уступкой российским требованиям, которые, откровенно говоря, возмутительны и неприемлемы, и игнорированием их, поскольку в противном случае Путин скорее всего стал бы наращивать давление, чтобы обратить на себя внимание, – говорит Ричард Вайц. – На самом деле, соглашаясь на переговоры, которые ни к чему не обязывают, откладывая их на несколько недель, Белый дом попросту разряжает обстановку, разряжает кризисную ситуацию. Я бы посоветовал затягивать их как можно дольше, чтобы успокоить страсти и дать возможность НАТО сформулировать адекватный ответ.

– Вы называете готовность к переговорам с Кремлем хорошим компромиссом, но немало комментаторов обеспокоены, что Владимир Путин воспримет такой шаг как проявление слабости со стороны Белого дома, и наоборот усилит давление на Украину. Вы не согласны с таким взглядом?

– Я не считаю, что готовность обсуждать проблемы – признак слабости. Если бы мы предложили Кремлю провести саммит – это было бы уступкой. Но переговоры помощника Госсекретаря с российским чиновником среднего ранга трудно назвать уступкой. Отказ разговаривать чреват гораздо большим риском, чем согласие на переговоры, по моему мнению. В этой ситуации выжидание в надежде на то, что напряжение будет снято само собой - наихудшая политика. Повторю, вступление в переговоры не означает уступок в ответ на безумные требования. Но можно было бы, например, договориться об обоюдном сокращении масштабов военных учений, проводимых на территории Восточной Европы или, по крайней мере, о заблаговременном уведомлении об их проведении, – говорит Ричард Вайц.

Переговоры с Кремлем ни к чему не приведут, считает политолог из университета имени Джорджа Мэйсона Марк Катц. Цель Путина состоит в том, чтобы лишить Украину надежды на поддержку со стороны НАТО, добиться от американской администрации заверений о том, что Украина не будет членом Североатлантического союза. Но на это Вашингтон не пойдет:

Путин предъявляет заведомо неприемлемые требования, демонстрируя, что он не заинтересован в реальных переговорах

– Я думаю, стратегия Путина сейчас заключается в попытке продемонстрировать Украине, что страны-члены НАТО далеко не привержены идее защиты Украины от возможной российской агрессии, и вынудить украинское руководство пойти на некие уступки Кремлю, чтобы не оказаться в одиночку перед угрозой нападения. Я не уверен, что Путин сможет добиться этой цели на переговорах, поскольку я не ожидаю, что администрация Байдена пойдет на какие-то уступки. В Кремле наверняка понимают это и понимают, что главное требование Москвы – формальные гарантии невступления Украины в НАТО – неприемлемо для Вашингтона, им также понятно, что в западных столицах нет никакого желания принимать Украину в НАТО, так что реального повода для беспокойства у Москвы на этот счет быть не может. Иными словами, Путин предъявляет заведомо неприемлемые требования, демонстрируя, что он не заинтересован в реальных переговорах, которые потребуют уступок с его стороны, – уверен Марк Катц.