300 миллионов против вторжения. Пределы американской помощи Киеву

Нападет ли Россия на Украину? И какую военную помощь могут оказать США для предотвращения новой российской агрессии?

Запад продолжает предупреждать Кремль о самых жёстких санкциях против России, включая удар по ее финансовой системе, в случае российского вторжения в Украину. Президент РФ Владимир Путин тем временем повышает ставки, наращивая численность своих войск у границы Украины, и фактически в ультимативной форме требует от США и их союзников предоставить письменные обязательства невступления Украины в НАТО. В предлагаемом Россией соглашении о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации, которое 17 декабря опубликовал российский МИД, содержится прямое требование: "Участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины". Помимо этого им предлагается отказаться "от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

О том, что Кремль пока не думает отводить дополнительные войска, стянутые к границе Украины, свидетельствуют и данные космической разведки, опубликованные сайтом BuzzFeed. Новый министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал 3 декабря на сайте Атлантического Совета статью под заголовком "Будущее Европы будет решено в Украине". Он считает, что российское вторжение может произойти "в ближайшие месяцы", однако уверен, что оно "обречено на провал". "Могучая военная машина России, разумеется, может наступать крупными силами, – пишет Резников, – но российские войска будут не в состоянии удержать какую бы то ни было захваченную территорию. Вместо этого оккупированная украинская земля будет гореть у них под ногами".

Главный украинский военный разведчик Кирилл Буданов в недавнем интервью New York Times заявил, что Украина не сможет самостоятельно противостоять России в полномасштабной войне: "К сожалению, Украине следует признать на этом этапе, что нам не хватает военных ресурсов для противодействия полномасштабному наступлению России, если не вмешаются страны Запада". Генерал Буданов описал детали наихудшего сценария при возможном наступлении России. Сначала, по его мнению, россияне нанесут ракетные и авиаудары по арсеналам в тылу, а также по военным в окопах. Далее, по словам Буданова, за достаточно короткий промежуток времени украинское командование не сможет координировать линии защиты и обеспечить транспортировку резервного состава. Поэтому ответственность перейдет целиком к командирам на местах. "Они (украинские вооруженные подразделения. – РС) будут держать удар, пока у них не закончатся боеприпасы. Они смогут применить то, что будет под руками в тот момент, но, поверьте мне, без своевременной поддержки Запада ни одна армия не выстоит самостоятельно. Им (лидерам западных демократий. – РС) нужно решить, союзники ли мы, как они декларируют, – а союзники помогают друг другу – или же им нужно честно признать, что это не так. Если цивилизованный мир хочет избежать всеобщей катастрофы для всех – нам нужна военная техническая помощь сейчас. Не завтра, не послезавтра, не через год. Сейчас", – заявил Кирилл Буданов.

От Обамы до Байдена – как менялась помощь США

Американцев, естественно, тоже волнует возможная перспектива военного вмешательства США в украино-российский конфликт. Такой перспективой их пугает, например, ярый оппонент Джо Байдена, обозреватель Fox News Такер Карлсон, заявивший, что не надо сбрасывать со счетов "возможность горячей войны с Россией, сколь бы неправдоподобным это ни казалось. Да, это безумная идея. Нет ничего, что мы могли бы получить от военной конфронтации с Владимиром Путиным, а потерять мы можем очень многое, включая, конечно, многие тысячи жизней американцев. Но это не значит, что Джо Байден этого не сделает".

Однако президент Байден такую возможность категорически исключает.

Такой вариант не рассматривается. У нас есть моральное и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО согласно статье пятой, если они подвергнутся нападению. Это священное обязательство. Оно не распространяется на Украину. Это будет зависеть также от того, что готовы предпринять другие члены НАТО. Но идея о том, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке применят силу, чтобы противостоять российскому вторжению на Украину, на сегодняшний день маловероятна.

Вашингон не признает аннексию Крыма, что было подтверждено Хартией о стратегическом партнерстве, подписанной 10 ноября госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. "Соединенные Штаты не признают и никогда не признáют попытку России аннексировать Крым", – говорится в документе. Конгресс еще в декабре 2014 года принял закон "О поддержке свободы на Украине", санкционирующий военные поставки Киеву. Президент Обама подписал его, но воздерживался от поставок Украине летальных вооружений. Администрация Обамы поставляла Украине бронированные джипы Humvee, невооруженные беспилотники, противоминомётные РЛС, приборы ночного видения и военно-медицинское оборудование, наступательного оружия в номенклатуре этих поставок действительно не было. Президент Трамп снял это табу. С 2018 года США начали посылать Украине крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1, боеприпасы и запчасти к ним, а в январе 2019-го согласовали поставку 37 противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39 миллионов долларов.

Однако по условиям соглашения "джавелины" нельзя было использовать в зоне конфликта. Они были размещены в западных районах Украины и служили скорее средством сдерживания. Более того, в июле 2019 года Трамп заморозил уже одобренную Конгрессом военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов, выделенных на 2019 финансовый год, и поручил разобраться, на что именно тратятся эти средства. Это произошло 18 июля, за неделю до телефонного разговора Трампа с Зеленским, в ходе которого президент США неявно, но достаточно прозрачно увязал предоставление помощи с содействием Киева в поисках компромата на Байдена. "Мы готовы продолжить сотрудничество, – сказал тогда Зеленский, – в частности, мы почти готовы закупить у США еще одну партию "джавелинов" для оборонных целей". Ровно после этой фразы Трамп и заговорил об "одолжении", которого он ждет от президента Украины. Приостановка помощи должна была стать ясным сигналом для Киева. Вся эта история стала поводом для первого импичмента Трампа.

Поставки были возобновлены спустя 56 дней, 11 сентября, только после того, как демократы в Сенате пригрозили заморозить ассигнования Пентагону на 2020 финансовый год на сумму 5 миллиардов долларов.

С начала вооруженного конфликта на востоке Украины США предоставили Киеву военную помощь на сумму около 2,5 миллиарда долларов. Уже одобренный Сенатом оборонный бюджет США на следующий год предусматривает выделение на эти цели 300 миллионов.

Всего же с 2018 года вооруженные силы Украины в рамках военной помощи от США получили 77 пусковых установок FGM-148 Javelin и 540 управляемых ракет к ним. Последняя партия "джавелинов" и 180 ракет к ним поступила в октябре. Имеющихся сейчас на вооружении украинской армии американских ПТРК недостаточно, чтобы отразить наступление российских войск, если Кремль решится на масштабное вторжение. В США рассматривают возможность предоставления Киеву дополнительной военной помощи, которая будет включать те же Javelin, минометы, системы противовоздушной обороны, ракеты Stinger, вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались для афганской армии. Украина хотела бы получить от США и радиолокационные станции раннего предупреждения, в том числе о ракетном нападении, средств радиоэлектронной борьбы. В ноябре украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях получили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Но применять их они будут лишь в случае наступления противника.

После того, как возникла угроза российского вторжения, администрация Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи Украине, включая поставки летального оружия, на сумму 100 миллионов долларов. Однако президент медлил с его подписанием, как отмечали в американской прессе, якобы из-за того, что ожидался его видеоразговор с Путиным, и он не хотел нагнетать напряженность и давать повод для обвинений. После того, как о приостановке сообщила американская печать, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опубликовала заявление, в котором отрицала факт задержки. Она назвала эту идею абсурдной.

ПТРК Javelin и вертолёты МИ-17

Не подтверждает связь между американскими поставками и разговорами президентов США и России и депутат Верховной рады Украины, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки генерал Михаил Забродский:

– Известно, что задержка некоторой военной помощи США связана с тем, что Пентагон не успел закупить определенное вооружение, например снайперское оружие. Если же говорить в целом о помощи Запада нашей армии, то в значительной степени причина не в Пентагоне, а в препятствиях (относительно передачи Украине оружия. – РС), возникших внутри самой структуры НАТО. Мы знаем, что ряд стран блокируют отправку нам военной помощи и предлагают рассматривать ее как дополнительный аргумент, который может спровоцировать Российскую Федерацию для более решительных действий (в отношении Украины. – РС).

– Анализируя заявления, которые с конца октября звучат в Вашингтоне, Лондоне, столицах Евросоюза, по вашему мнению, действительно ли сохраняется реальная угроза новой агрессии России против Украины? Или Владимир Путин шантажирует и Украину, и Запад с целью добиться геополитических уступок?

– Речь идет о комбинации реальной угрозы и шантажа. Угроза со стороны России перманентна. Она никуда не исчезала с 2014 года. Другое дело, что мы имеем дело с очень возросшей степенью реальности этой угрозы. Конечную цель Кремля трудно предсказать. Не обязательно должна быть прямая военная агрессия с оккупацией части территории и сменой власти в Украине. Противник может вести, в том числе, и часть тонкой гибридной войны как против нас, так и против наших партнеров. Возможно, что ряд таких действий, как демонстративное создание группировки возле украинской границы, соответствующие заявления и практические шаги по подготовке (к потенциальному вторжению. – РС) как раз призваны добиться уступок от США и их союзников.

– Ряд экспертов утверждают, что в случае, если Путин отдаст приказ о нападении на Украину, ставка будет сделана не на наземную операцию, а на авиационные и ракетные удары.

– Безусловно, классический пример планирования и осуществления такого рода операций подразумевает начало с воздушной фазы – использование авиаударов против группировок войск, ПВО, пунктов управления, военных баз и арсеналов. Но мы не знаем, какую конечную цель ставит перед собой Кремль. Если речь идет о принуждении нас к какому-то решению, как это было сделано в свое время с бывшей Югославией, то, действительно, до наземной фазы дело может и не дойти. А ракетно-бомбовые удары могут создать условия для того, чтобы поставленные стратегические и политические цели в том числе были достигнуты. Но я бы не рассматривал такой сценарий развития событий как основной.

– Вы сказали, что вероятная цель Путина состоит в принуждении Украины. К чему? Он хочет автономии для Донбасса с последующей федерализацией и распадом Украины?

– Это может быть и требование закрепить в украинской Конституции автономный статус для Донбасса, и восстановление подачи днепровской воды в Крым, это может быть и языковой вопрос. Если Путин стремится при помощи автономии Донбасса, в том числе, блокировать внешнеполитический курс Украины, то тогда да, абсолютно логично предположить, что перечень требований будет касаться именно легитимизации Донбасса в составе Украины. Если планы Путина идут значительно дальше, например, возрождение проекта "Новороссия", то есть контроля над южной и левобережной Украиной, то перечень требований может быть значительно расширен. Но пока мы точно не знаем, чего хочет Путин, и можем лишь предполагать, – говорит депутат Верховной рады Михаил Забродский.

"Белые лебеди" Путина

Комментируя угрозу вторжения России в Украину в эфире одного из национальных телеканалов, бывший глава СБУ Игорь Смешко сказал, что Путину для нападения на Украину не обязательно начинать с приказа о пересечении ее границы и воздушного пространства. Кремль может начать военную операцию с точечных ракетных ударов по военной инфраструктуре, которые, по словам украинского генерала, могут наносить стратегические бомбардировщики, находясь в российском воздушном пространстве. Речь идет прежде всего о сверхзвуковых ракетоносцах Ту-160.

Эти самолеты построены еще в советское время, по западной классификации бомбардировщик называют Blackjack, а в России – "Белый лебедь". Они оснащены крылатыми ракетами для поражения целей на расстоянии до 2–2,5 тысяч километров. 11 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 МС, способных нести и ядерные ракеты, Украина передала России в конце 90-х годов, отказавшись от доставшегося ей в наследство после распада СССР ядерного оружия. Впоследствии Россия модернизировала почти все Ту-160 и ТУ-95 МС, оснастив их современными ракетами. Ту-160М способен развивать скорость до 2000 км/ч и, как утверждают в России, может с легкостью отрываться от перехватчиков и преодолевать зону ПВО. Начиная с осени 2015 года модернизированные "Белые лебеди" были задействованы в военной операции в Сирии, и выпущенные с этих самолетов ракеты Х-555 (модификация Х-55) и Х-101 с высокой точностью уничтожали военные объекты Исламского государства. Вполне вероятно, что если Кремль решится на новую агрессию против Украины, то в первую очередь, соглашается с мнением своих коллег военный эксперт Центра Александра Разумкова Николай Сунгуровский, будут нанесены авиационные и ракетные удары, причем одновременно с востока, юга и севера Украины:

– Не получив от США и их союзников письменных гарантий невступления Украины в НАТО, Путин может реализовать и такой сценарий для того, чтобы добиться капитуляции Украины. Российский президент может пойти и на такой шаг, как, скажем, небольшое вторжение в Украину. Не думаю, что Путин заинтересован в полномасштабном нападении на Украину и захвате ее территорий. Первоочередной задачей для Кремля может быть, если удастся, пробить сухопутный коридор в Крым и возобновить поставки днепровской воды на полуостров. Но, вероятно, Путин планирует какой-то устрашающий удар по Украине. И он может задействовать для нападения и ракетные войска, и авиацию, либо речь может идти об очень быстрой наземной операции. Какой вариант будет выбран, зависит и от планов Генерального штаба ВС РФ. Но, повторюсь, Путину нужен прежде всего устрашающий удар с целью капитуляции Украины.

– По вашему мнению, может ли Россия для нападения на Украину использовать и стратегическую авиацию, в частности, ракетоносцы Ту-160?

– У российской авиации большие возможности относительно и высоты, и дальности полетов, и это относится не только к упомянутым стратегическим бомбардировщикам. Большинство ракет, которыми оснащена авиация ВС РФ, могут применяться без захода самолётов в зону ПВО. В отличие от российской, украинская противовоздушная оборона достаточно устаревшая. Имеющиеся в наличии комплексы С-300 могут быть задействованы для целей в пределах ста километров. И комплексов С-300 у нас недостаточно для защиты всей территории. И если действительно будет такая массированная атака с применением Россией военной авиации и ракетных войск, то украинская ПВО вряд ли сможет полностью защитить наше воздушное пространство, – считает Николай Сунгуровский.

Помогут ли США в защите воздушного пространства Украины?

Противовоздушная и противоракетная оборона – самое слабое звено в защите Украины. Министр обороны страны Алексей Резников во время ноябрьского визита в США попросил помочь украинской армии с поставками современных систем ПВО и ПРО. В начале декабря посетившая Украину группа американских военных оценила состояние и потребности украинской противовоздушной обороны. "Они изучали подробно пробелы, которые у нас есть, слабые и сильные стороны нашей ПВО, как воздушных, так и сухопутных сил. Также изучали проблемы противоракетной обороны", – рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам военного эксперта Олега Жданова, нынешняя украинская система ПВО устарела, она базируется на комплексах ПВО Советского Союза, которые часто ремонтируются и модернизируются. Военные защищают украинское небо на советских МиГ-29 и Су-27 и зенитно-ракетными комплексами, многим из которых по 40–60 лет. "В последние годы мы усилили свою противовоздушную оборону – убрали очень старые комплексы С-200 и заменили их комплексами С-300. Причем С-300 могут применяться и против крылатых ракет противника, то есть эта система может стать элементом ПРО. Тем не менее эффективность действующей сейчас сети системы ПВО Украины меньше, чем хотелось бы", – констатирует Жданов.

Украина рассчитывает на поставки американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые получили не только партнеры Соединённых Штатов по НАТО – Польша, Румыния, но и внеблоковые страны – Швеция, Саудовская Аравия. Если США и решат поставить Украине такие ЗРК, то произойдет это нескоро, прогнозирует Николай Сунговский:

– Польша получает новейшие американские системы ПРО Patriot. Если украинские власти договорятся о поставках хотя бы старых образцов систем Patriot, это уже будет позитивным шагом в усилении защиты национального воздушного пространства. Но для подготовки персонала этих систем потребуется много времени – до полугода. Украина давно, еще до концентрации российских войск у нашей границы, обращалась к странам Запада за помощью в создании надежной системы ПВО и ПРО. Однако решений никаких принято не было. Очевидно, что пока Украине в этом отношении придется рассчитывать исключительно на собственные силы, – подчёркивает Николай Сунгуровский.

Пока же на фоне набирающей обороты российской угрозы в украинской столице срочно приводят в порядок бомбоубежища.