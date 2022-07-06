Перевод $890 тыс. для посольства России в Болгарии заблокирован

Перевод на счёт посольства России в Софии на сумму 890 тысяч долларов заблокировали из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщил министр финансов Болгарии Асен Василев, передаёт Болгарское национальное радио.
По словам министра, российская дипмиссия сообщила, что деньги предназначены для выплаты зарплат сотрудникам и запросила снять санкции для этого перевода.Отмена согласовывается с Еврокомиссией.
Василев отметил, что блокировка произошла автоматически на основании санкций ЕС.
Некоторые болгарские парламентарии опасаются, что российская сторона в ответ может заблокировать счета болгарских дипломатов в Москве.
В посольстве России подтвердили ТАСС информацию о блокировке перевода, но комментировать не стали.
- 28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь "фактически парализована".
- София отвергла призыв российского посольства пересмотреть решение о высылке. В заявлении дипмиссии говорилось, что, если решение не будет пересмотрено, посольство в Софии может быть закрыто.
- Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что в стране останутся 43 российских дипломата, и назвал это достаточным количеством. В ЕС также отвергли российские претензии.
- МИД России пообещал принять ответные меры.
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