Перевод $890 тыс. для посольства России в Болгарии заблокирован

Перевод на счёт посольства России в Софии на сумму 890 тысяч долларов заблокировали из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщил министр финансов Болгарии Асен Василев, передаёт Болгарское национальное радио.

По словам министра, российская дипмиссия сообщила, что деньги предназначены для выплаты зарплат сотрудникам и запросила снять санкции для этого перевода.Отмена согласовывается с Еврокомиссией.

Василев отметил, что блокировка произошла автоматически на основании санкций ЕС.

Некоторые болгарские парламентарии опасаются, что российская сторона в ответ может заблокировать счета болгарских дипломатов в Москве.

В посольстве России подтвердили ТАСС информацию о блокировке перевода, но комментировать не стали.