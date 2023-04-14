За спор в кафе об Украине москвичку оштрафовали на 30 тысяч рублей

Жительницу Москвы оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации российской армии. Предметом для возбуждения дела суд счёл спор в одном из московских кафе. Один из посетителей громко и агрессивно высказывался в адрес украинцев, в том числе с использованием нецензурной брани. Оштрафованная попросила его не материться публично и напомнила, что у многих россиян есть родственники и друзья в Украине. Оппонент пожаловался в полицию.
По сообщению ОВД-Инфо, оппонент снял речь москвички на телефон, вызвал полицию и удерживал её до приезда бригады. Полицейские посоветовали ей обсуждать связанные с Украиной темы "на кухне, а не в общественных местах". Также они изучили её страницы в соцсетях и нашли пост, в котором она критиковала "отправку необученных людей на мясо". На автора поста был составлен протокол о дискредитации армии. Суд приговорил её к штрафу.
- После полномасштабного вторжения в Украину российские власти стали преследовать за антивоенные выступления и высказывания.
- По подсчётам "ОВД-Инфо", за 13 месяцев войны полицейские провели более 15 тысяч задержаний антивоенных активистов, возбудили 528 уголовных дел, в том числе 154 – по статье о фейках про российскую армию (фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России) и 66 – о повторной дискредитации российской власти и армии (дискредитацией российские суды считают, например, использование слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине).
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