За спор в кафе об Украине москвичку оштрафовали на 30 тысяч рублей

Жительницу Москвы оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации российской армии. Предметом для возбуждения дела суд счёл спор в одном из московских кафе. Один из посетителей громко и агрессивно высказывался в адрес украинцев, в том числе с использованием нецензурной брани. Оштрафованная попросила его не материться публично и напомнила, что у многих россиян есть родственники и друзья в Украине. Оппонент пожаловался в полицию.

По сообщению ОВД-Инфо, оппонент снял речь москвички на телефон, вызвал полицию и удерживал её до приезда бригады. Полицейские посоветовали ей обсуждать связанные с Украиной темы "на кухне, а не в общественных местах". Также они изучили её страницы в соцсетях и нашли пост, в котором она критиковала "отправку необученных людей на мясо". На автора поста был составлен протокол о дискредитации армии. Суд приговорил её к штрафу.