Первый шаг. Юрий Ярым-Агаев – о "Джавелинах" для Украины

Рассказ о разных видах вооружений, которое Запад поставляет Украине, следует начать с противоракетного комплекса "Джавелин". Это было первое оружие, которое получила Украина, и оно помогло ей остановить наступление российской армии на Киев и изменить ход войны.

В истории о том, что повлияло на решение Америки предоставить эти ракеты Украине, есть два главных героя: мой брат Александр Ярым-Агаев, ныне профессор экономики в Киеве, и Джим Мэттис, четырёхзвёздочный американский генерал и министр обороны в трамповской администрации.

О Мэттисе рассказывать не буду. Он человек известный, и о нем много написано. А о моем брате расскажу. В Киев он перебрался не так давно. Родился, учился, защитил диссертацию и стал профессором экономики в политехническом университете в Донецке. Публично выступал за целостность Украины и принадлежность к ней Донбасса, когда это уже было опасно. На последнем таком митинге другой выступающий был убит, когда отошел от трибуны.

Вскоре после этого митинга Донецк был захвачен Гиркиным и его войсками. Но Александр и его жена Татьяна, отправив детей, оставались в городе. Как и многие другие дончане, они надеялись на скорое освобождение Донецка украинской армией и считали, что, находясь там, они ещё могут сделать много полезного. Что мой брат и сделал. Он стал наиболее точным источником информации о событиях в городе. Украинская разведка то ли плохо работала, то ли плохо делилась своей информацией с другими, но американские политики, эксперты и пресса знали о том, что происходит в Донбассе, мало.

А от моего брата, с которым я был ежедневно на связи, об этом узнавали и американские эксперты, и правительство, и пресса. В частности, Александр наблюдал на месте за так называемым референдумом и оценил, что в нём принимало участие не более 30% населения, притом что многие из них не голосовали за отделение Донбасса. Но находиться дальше в Донецке стало совсем опасно, и Александр эвакуировался в Киев. Его там не встретили как героя, и в первое время было довольно трудно. После тяжелого изнурительного года в оккупации, потеряв жилье и работу, приходилось все отстраивать с нуля. Я их тогда пригласил к себе в Америку, чтобы они немного пришли в себя. Я как раз ехал в Калифорнию, где они могли отдохнуть.

Здесь я перехожу на другую тему, которая объяснит, как сошлись вместе два героя этого повествования. В 2006 году я был приглашен в Гуверовский институт и оставался его сотрудником в течение более 10 лет. Мой статус не предполагал постоянного нахождения в институте, что я и не мог бы позволить, ибо моим главным местом работы в то время был находящийся в Нью-Йорке банк JPMorgan, в котором я возглавлял отдел по разработке аналитики измерений финансовых рисков.

Однако при этом дважды в год я на несколько недель приезжал в Стэнфорд и каждый раз там что-то организовывал. Сначала большую конференцию о рейгановской внешней политике, затем выставку о диссидентах и тех, кто их поддерживал на Западе, а после перешёл к организации семинаров на злободневные темы, которые собирали большинство сотрудников Гувера, среди коих было много влиятельных людей. Все это я делал по собственной инициативе, что в институте было не очень принято и даже не очень поощрялось. Но на первый же мой семинар пришел министр иностранных дел в рейгановской администрации Джордж Шульц, и самый влиятельный человек в Гувере выступил и сказал, что это хорошая инициатива, которую следует продолжать. После чего я получил поддержку администрации для организации дальнейших семинаров. Участников панели я определял сам в соответствии с их экспертизой и выбранной мной темой.

Мэттис перечислил оружие, которое Америка может незамедлительно предоставить Украине. В его перечне были противотанковые ракеты "Джавелин"

Сразу же после аннексии Крыма такой постоянной темой стала Украина. И конечно, во время моего очередного визита в Гувер, куда я и привез своего брата, я сразу принялся за организацию очередного семинара на эту тему. Я решил, что на нем, естественно, следует выступить и Александру. Сотрудникам Гувера было важно услышать о том, что происходило в Донбассе, из первых рук – от человека, который был не просто их свидетелем, но и участником.

Кроме моего брата важно было пригласить на семинар еще кого-нибудь из военных, которых можно было найти среди моих гуверовских коллег. Ведь в это время в Донбассе уже шла настоящая война. Мой выбор пал на Джима Мэттиса, четырёхзвёздочного генерала в отставке. Я попросил его рассказать, какими видами вооружений Америка может помочь Украине. Это был актуальный вопрос, ибо администрация Обамы вообще не желала давать Украине оружие и ограничивала свою помощь поставкой украинской армии одеял.

Мэттис сказал, что Украиной до этого времени не интересовался и за событиями там не следил, но так как до семинара оставалось ещё десять дней, а он в это время собирался в Вашингтон, то расспросит своих друзей в Пентагоне и выступит на семинаре. Так все и произошло. Семинар состоялся в большой аудитории, но народу собралось столько, что некоторым пришлось стоять. Джим Мэттис перечислил оружие, которое Америка может незамедлительно предоставить Украине. В его перечне на самом видном месте были противотанковые ракеты "Джавелин". Когда выступали другие, особенно мой брат Александр, он внимательно конспектировал.

По окончании семинара Мэттис сказал мне, что ему было очень важно выслушать моего брата и меня. С этого момента он явно проникся украинской темой. Мы даже обсуждали с ним создание группы из отставных американских генералов, которая бы добивалась от американского правительства оказания военной помощи Украине. Я сообщил об этом в Киев, но ничего толкового в ответ не услышал, и идея повисла в воздухе.

Казалось, что все надолго заглохло. Однако вскоре в Америке произошли важные изменения. Президентом был избран Дональд Трамп. Я не был уверен в том, что политика в отношении Украины изменится. Трамп хвалил Путина, а на съезде Республиканской партии, который выдвинул его кандидатом в президенты, была обновлена программа партии, из которой по требованию главы избирательной кампании Пола Манафорта был вычеркнут пункт о помощи Украине оружием.

"Джавелины" не только помогли Украине сорвать путинский блицкриг. Они изменили американскую политику поддержки Украины

Опять казалось, что эта помощь застопорилась. Но вскоре Трамп назначает министром обороны того самого Джима Мэттиса. Я послал ему свои поздравления с напоминанием об Украине. Сразу получил ответ с благодарностью и заверением, что он помнит. И, действительно, вскоре Украина получила первую партию "Джавелинов". Получила вопреки партийной платформе и риторике президента. Это была инициатива Мэттиса, что подтвердили люди, работавшие в трамповской администрации. Конечно, без согласия Трампа это произойти не могло, и его заслуга в том, что он доверял своим министрам в принятии столь важных решений. Но не будь со стороны Мэттиса готовности принять это решение, которое шло вразрез с заявленной политикой президента, Украина не получила бы столь важного для нее оружия. Готовности, инспирированной не в последнюю очередь выступлением Александра Ярым-Агаева на семинаре в институте Гувера.

"Джавелины" не только помогли Украине отбить первую атаку, сорвать путинский блицкриг, изменить ход войны. Они изменили американскую политику поддержки Украины. Байден, шедший по стопам Обамы, не рвался давать ей оружие. Но прецедент был создан – прецедент, доказавший, что западное оружие может помочь остановить российскую агрессию. Конечно, дальнейшая поддержка происходила в основном благодаря героизму и победам украинской армии. Но первый шаг был сделан тогда, на семинаре в Гуверовском институте.

Я написал об этом не только чтобы рассказать о важном деле, сделанном моим братом, но и для того, чтобы напомнить, что поддержка Украины обеспечивается не только в кабинетах Госдепартамента и западном крыле Белого дома, но и демонстрациями на улицах, статьями, которые мы публикуем в американской прессе, и обсуждениями на семинарах. И украинское правительство может помочь своей стране, если объединит свои усилия со всеми, кто поддерживает Украину во всём мире.

Юрий Ярым-Агаев – американский ученый и правозащитник, директор Центра изучения тоталитарных идеологий

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