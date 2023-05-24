Песков: "Россия против заморозки конфликта с Украиной"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия солидарна со странами Запада в том, что нельзя допустить замораживания войны в Украине. Однако, по словам представителя Кремля, предпосылок для мирного урегулирования пока нет. Об этом сообщает ТАСС.

"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции (так власти России называют вторжение в Украину): обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", - заявил Песков.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что официальные лица в США планируют шаги в связи с растущей возможностью того, что война России против Украины перейдёт в состояние "замороженного конфликта", который может длиться многие годы, вероятно, десятилетия. Предполагается, что ситуация может стать похожей на ту, что сложилась на Корейском полуострове по итогам Корейской войны в середина 20-ого века.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью Би-би-си говорил, что верит в успех украинской армии. "Я считаю, что мы в силах добыть успех на поле боя... чтобы не было стагнации..., которая может привести к замороженному конфликту", - цитирует Зеленского УНИАН. Тогда же украинский лидер подчёркивал, что "замораживание" войны "только даст России время для отдыха и подготовки уже разбитой на украинской земле армии".

Украинские власти не раз заявляли, что не готовы идти ни на какие территориальные уступки в контактах с Россией.

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