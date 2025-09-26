Песков: угрозы сбивать самолёты РФ "опасны своими последствиями"

Угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты опасны своими последствиями, такие агрессивные заявления на фоне безрассудства - это еще один существенный виток напряжения вблизи российских границ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует "Интерфакс".

"Это похоже на самовозбуждающийся механизм - сейчас европейская среда, они сами вкидывают вопросы, делают безответственные заявления, а заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудны и безответственны и, конечно, опасны своими последствиями", - сказал Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала Россия-1 Павлу Зарубину.

Песков вновь заявил о якобы отсутствии у НАТО весомых доказательств нарушения 19 сентября тремя российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

Как написало в четверг со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg, дипломаты Великобритании, Франции и Германии в частном порядке предупредили Москву, что силы ПВО НАТО готовы сбивать российские боевые самолёты, нарушившие воздушное пространство стран Североатлантического союза.

20 сентября президент Чехии Петр Павел заявил, что нарушение Россией воздушного пространства НАТО значительно усиливает напряженность в Европе. По его словам, страны-члены военного союза обязаны "адекватно реагировать" на действия Москвы, "в том числе военным путем". Аналоичные заявления делали лидеры и других стран Североатлантического союза.



