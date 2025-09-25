Bloomberg: НАТО предупредило Россию о готовности сбивать её самолеты

Дипломаты Великобритании, Франции и Германии в частном порядке предупредили Москву, что силы ПВО НАТО готовы сбивать российские боевые самолёты, нарушившие воздушное пространство стран Североатлантического союза.

Об этом пишет агентство Bloomberg, со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

Разговор состоялся в связи со вторжением 19 сентября в воздушное пространство Эстонии трех российских истребителей МИГ-31. Они нарушили границу на несколько морских миль и оставались в эстонском воздушном пространстве не менее 12 минут. В ответ были подняты в воздух самолеты итальянских ВВС, участвующих в патрулировании побережья стран Балтии.

Как пишет Bloomberg, российский дипломат сказал в ответ, что инцидент стал ответом на атаки ВСУ на аннексированный Крым. По итогам встречи представители европейских стран пришли к выводу, что российское военное командование сознательно разрешила российским самолётам нарушить границу Эстонии, вопреки утверждениям Москвы, что никакого нарушения не было.



