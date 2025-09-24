Не смотреть наверх. Российские истребители над Эстонией

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 с выключенными транспондерами нарушили воздушное пространство Эстонии. Нарушение продолжалось 12 минут, а его глубина составила 10 километров, отметили в эстонском Министерстве обороны. Этот инцидент, по оценкам экспертов, стал самым продолжительным нарушением Россией воздушного пространства НАТО за очень долгое время.

Судя по опубликованной военным ведомством карте, российские МиГи могли за это время преодолеть около 170 километров, после чего вышли обратно в международное воздушное пространство. На их перехват были подняты итальянские F-35, которые дислоцируются на аэродроме Эмари и в рамках миссии НАТО по очереди с ВВС других стран патрулируют воздушное пространство стран Балтии.

Минобороны России отвергает обвинения, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "российские летчики всегда действуют корректно в отношении международных полетных правил". С похожим заявлением выступили и в российском МИДе. Председатель Комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон назвал это заявление ложью.

Сразу после произошедшего Эстония запросила активацию четвёртой статьи НАТО, позволяющая провести консультации с союзниками. В заявлении по итогам встречи говорится, что НАТО будет использовать все необходимые военные и невоенные средства в соответствии с международным правом для самообороны и сдерживания всех угроз со всех направлений. В документе подчеркивается, что речь идет о возможном сбитии не только беспилотников, но и российских самолётов.

Марко Михкельсон из эстонского парламента призвал сбивать российские самолеты, как это сделала Турция 10 лет назад: тогда российский Су-24, который, по заявлениям турецкой стороны, находился в турецком воздушном пространстве 17 секунд, был сбит турецким F-16.

Эту идею поддержали и министр обороны Литвы Довиле Шакалене, и президент Чехии Петр Павел. "Они [россияне] испытывают нашу способность оказывать сопротивление и нашу решимость обороняться. Я думаю, нам нужно быть крайне решительными и в случае повторяющихся нарушений адекватно реагировать, в том числе военным способом. Россия очень быстро поймет, что сделала ошибку и переступила границы допустимого. К сожалению, мы балансируем на грани конфликта, однако уступать перед лицом зла просто нельзя", – заявил Павел.

Эстония также выразила готовность разместить на своей территории британские истребители F-35, способные нести ядерное оружие. Парламент Литвы, в свою очередь, единогласно упростил процедуру сбития дронов над своей территорией.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским утвердительно ответил на вопрос журналистки о том, должны ли страны НАТО сбивать российские самолёты при нарушении их воздушного пространства.

Неслучайные случайности. Могли ли российские истребители войти в воздушное пространство Эстонии по ошибке?

Российский провоенный авиационный блогер FighterBomber назвал произошедшее случайностью. Он отметил, что на этом узком участке воздушные границы стран нарушаются постоянно, хотя и добавил, что для того, чтобы потерять местоположение трех самолетов на 12 минут, "нужно очень сильно постараться".

В целом случаи нарушения Россией воздушного пространства разных стран НАТО за последние годы не редкость: сама Эстония признает, что этот случай уже четвертый за 2025 год. Впервые за время полномасштабной войны воздушное пространство страны-участницы союза было нарушено ещё 24 февраля 2022 года, когда украинский Су-27 из-за технических проблем вошёл в румынское воздушное пространство.

Спустя неделю четыре российских самолёта нарушили воздушное пространство Швеции.

Был и загадочный эпизод 10 марта 2022 года с крушением беспилотника Ту-141 "Стриж" в Загребе, столице Хорватии: тогда неопознанный дрон пролетел над Румынией, Венгрией и разбился в 50 метрах от студенческого общежития в Загребе. Кто запустил советский дрон остаётся неизвестным: Россия и Украина обвинили друг друга, а три страны НАТО, над которыми пролетал беспилотник, объявили информацию об инциденте конфиденциальной, хоть министр обороны Хорватии Марио Баножич и признал, что им известно, кто запустил "Стрижа".

Далее инциденты периодически повторялись каждый год, но в 2025 году сильно участились: по подсчетам волонтеров, которые, вероятнее всего, не включают в себя все случаи, только за неполный год было зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства стран НАТО Россией (и иногда Украиной) против семи в 2024 году.

Например, в феврале 2025 года российский Су-24 пробыл больше минуты в польском воздушном пространстве, а в апреле воздушное пространство Польши нарушил уже военный вертолёт. Еще три раза за этот год Россия нарушала воздушное пространство Норвегии, заявили в местном правительстве.

Нарушение эстонского воздушного пространства, впрочем, отличается от других своей продолжительностью. "Исторически эти полеты были источником регулярных нарушений воздушного пространства над теми же эстонскими островами, но я не помню, чтобы нарушение длилось настолько долго", – отмечает исследователь RAND Сэмуэль Шарап.

НАТО потребовало от российских самолетов изменить курс, но они не сделали этого до выхода из Финского залива

Действительно, как и говорит FighterBomber, в месте предполагаемого нарушения коридор между воздушными границами двух стран - Эстонии и Финляндии - составляет всего 10 километров, поэтому случайное нарушение не выглядит невозможным, тем более в условиях постоянной усиленной работы средств радиоэлектронной борьбы в этом регионе, отмечает военный аналитик Джон Хелин из OSINT-проекта Black Bird Group.

При этом аналитик считает случайность инцидента в этом конкретном случае маловероятной, учитывая нынешнюю напряженность в отношениях между НАТО и Россией, а также предшествовавшие этому нарушения воздушного пространства стран Североатлантического союза.

"И хотя такие инциденты случаются время от времени, обычно они представляют собой незначительные нарушения, длящиеся не более пары минут. В данном случае российские самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии в течение 12 минут и пролетели около 200 километров, а глубина нарушения воздушного пространства составила до 10 километров. Насколько я понимаю, НАТО потребовало от российских самолетов изменить курс, но они не сделали этого до выхода из Финского залива в районе эстонского острова Хийумаа", – говорит он. – Учитывая недавние запуски дронов в Польшу и другие провокации со стороны России, трудно поверить, что инцидент в пятницу был безобидной ошибкой".

Дроны над НАТО. Что предшествовало инциденту

Под "недавними запусками дронов в Польшу и других провокациях" Хелин имеет в виду участившиеся в последнее время случаи, когда российские беспилотники в ходе атак на Украину залетали на территории стран-участниц НАТО.

Только за последние месяцы российские дроны были дважды ( 1 , 2 ) замечены над Румынией, дважды над Литвой и трижды над Польшей: последний случай оказался самым громким. Тогда на территорию Польши могло залететь как минимум 19 дронов, и хотя на их сбитие были подняты истребители, некоторые из них пролетели расстояние до 250 километров: один из дронов упал недалеко от Гданьска, один почти долетел до Варшавы, а два – до Лодзи.

В НАТО ограничились активацией все той же четвертой статьи о консультациях, не найдя повода для использования пятой статьи о военной и невоенной помощи стране-участнице, подвергшейся нападению. Позднее премьер Польши Дональд Туск заявил, что в упавших дронах взрывчатки обнаружено не было. Судя по опубликованным фото упавших дронов, её там быть и не должно: это дроны-приманки "Гербера", которые Россия использует как ложные цели для дополнительной нагрузки на украинскую систему ПВО.

С заявлением на заседании ООН выступил и глава МИД Польши Радослав Сикорский. "У меня только одно требование к властям России: если ваши ракета или самолёт вновь залетят в наше воздушное пространство, будут сбиты и упадут на территории НАТО - не нойте. Вы были предупреждены. Спасибо", – сказал он.

После польского и эстонского инцидентов неизвестные дроны появились и над небом Норвегии и Дании: в результате два самых загруженных аэропорта Скандинавии – в Осло и Копенгагене, приостановили работу на несколько часов. В небе над Данией были замечены три дрона, еще два – над Норвегией. Представитель норвежской городской полиции Аннетте Остенфельдт заявил а журналистам, что не знает, были ли дроны военными или гражданскими, но отметила, что "они явно больше тех дронов, которые может приобрести гражданское лицо".

Позднее, впрочем, выяснилось, что норвежская полиция задержала за запуски дронов, которые предшествовали закрытию аэропорта Осло, пожилую пару из Сингапура. Их мотивы неизвестны, но в таком случае речь идет о "гражданских лицах", причастность которых фактически отвергла Остенфельдт.

По сообщениям очевидцев, дроны видели и над Швецией.

"Мы пришли к выводу, что это был, как мы бы сказали, опытный оператор, – заявил во вторник журналистам начальник датской полиции Йенс Йесперсен. – Это человек, который имеет возможности, желание и инструменты, чтобы продемонстрировать это".

Он отметил, что пока рано говорить о том, были ли связаны между собой эти два инцидента. В полиции также не стали комментировать заявление Владимира Зеленского о том, что за этими нарушениями стоит Россия.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что инцидент с БПЛА в аэропорту Копенгагена стал самым серьезным нападением на датскую инфраструктуру за все время.

Причастность к этому РФ, впрочем, никак не подтверждена, а сама Россия отвергает обвинения. При этом известно о случаях, когда дроны запускались и с гражданских танкеров так называемого российского "теневого флота". Например, 17 мая 2025 года немецкий патрульный корабль в Северном море заметил, что вокруг российского грузового корабля Lauga летает семь беспилотников, которые позднее стали преследовать и само немецкое патрульное судно. Когда Lauga прибыла в бельгийский порт Зебрюгге, ничего подозрительного на борту таможенники уже не обнаружили.

Хелин обращает внимание на то, что для оправдания своих провокаций Россия активно использует тактику правдоподобного отрицания– поведения, при котором лицо или лица, совершившее действие или отдавшее распоряжение, сохраняют возможность в дальнейшем отрицать свою вовлечённость в процессы без большого риска быть уличённым во лжи.

Впервые в новейшей истории Россия применила эту тактику после сбития "Боинга" над Донецкой области Украины, выполнявшего рейс MH17. Она всячески отрицала и отрицает свою причастность к гибели людей, хотя расследование, проведенное BellingCat, четко указывает на то, что пассажирский самолет был сбит из российского ЗРК "Бук".

Эксперт не считает действия России подготовкой к войне со странами НАТО, а, скорее, провокациями и проверками НАТО на прочность, оценивая реакцию союза на те или иные действия.

"Правдоподобное отрицание, как показано на примере FighterBomber, позволяет России играть с нарративами. Если НАТО отреагирует жестко, например, сбив самолет, Россия может заявить, что НАТО является агрессором, сбив самолет из-за безобидной навигационной ошибки, а если НАТО не предпримет никаких действий, Россия может указать на слабость НАТО", – объясняет он.

Сбивать или не сбивать? Какой может оказаться реакция НАТО

Несмотря на громкие заявления западных политиков, Хелин считает, что НАТО вряд ли станет сбивать российские самолёты в случае повторных инцидентов без "широкого консенсуса между странами-участницами".

Он отмечает, что ситуация может измениться, если нарушение воздушного пространства произойдет будет ещё глубже или если воздушное пространство НАТО будет использоваться Россией для прямых воздушных операций против Украины.

Стоит отметить, что фактически такие случаи уже были: 3 сентября два российских дрона залетели на территорию Польши, пробыли там некоторое время и улетели в Украину. Польское командование отчиталось о том, что "нарушения были под контролем, а дроны покинули воздушное пространство Польши, не причинив никакого вреда".

Хелин считает, что многие члены НАТО, особенно США, не решаются принимать меры, которые могут быть расценены как эскалация конфликта с Россией, поэтому "трудно, хоть и не невозможно представить", что нынешняя администрация США пойдет на такие меры в качестве немедленной реакции.