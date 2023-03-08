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Ridero снял с публикации книгу с отрывком про партнёршу Скочиленко

Саша Скочиленко

Издательский сервис Ridero снял с публикации документальную книгу из-за отрывка про партнёршу Саши Скочиленко – художницы, арестованной по статье о фейках про российскую армию. Об этом пишет "Агентство. Новости".

Сервис прислал автору книги "Биполярники. Без масок" Маше Пушкиной письмо с просьбой отредактировать отрывок, в котором Скочиленко рассказывает, что живёт со своей девушкой Соней и их "доконала" гомофобия. "Еще я мечтаю жениться на Соне и провести медовый месяц в Амстердаме", – цитируются в книге слова Скочиленко.

Представитель Ridero ответил "Агентству", что сервис публикует всё, что не запрещено законами России. "Если принимается новый закон, то наша задача предупредить об этом авторов и тем самым позаботиться о том, чтобы они по незнанию не совершили правонарушения", – объяснил он.

Пушкина назвала требование сервиса самоцензурой. Она отметила, что в книге есть и другие упоминания ЛГБТ-отношений, но Ridero просит отредактировать именно отрывок о девушке Скочиленко.

Сервис Ridero просил авторов проверить книги на наличие информации об ЛГБТ+ ещё до вступления в силу закона, запрещающего распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности в России. Он заработал в декабре 2022 года. За его нарушение предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.

  • Саша Скочиленко – петербургская художница и музыкантша, автор комиксов о жизни с депрессией, биполярным расстройство и тревогой. С апреля 2022 года она находится в СИЗО по статье о фейках про российскую армию. Скочиленко обвиняют в замене ценников в супермаркете на листки с информацией о действиях российских солдат в Украине. За это ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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