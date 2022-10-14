В СПбГУ закроют факультет свободных наук и искусств

В Санкт-Петербургском государственном университете закроют факультет свободных наук и искусств, известный как Смольный институт. Об этом заявил председатель комиссии по модернизации учебного плана Никита Кузнецов. Как пишет петербургское издание "Фонтанка", Кузнецов сообщил, что нынешний учебный год станет для факультета последним.

Факультет свободных наук и искусств, занимающийся обучением в области гуманитарных наук и искусствоведения по модели liberal arts, в последние годы неоднократно подвергался критике руководства университета как оплот либерализма. Он был основан в 2011 году в сотрудничестве с американским Бард-колледжем, который вёл образовательные программы в СПбГУ с конца 1990-х годов. Деканом факультета стал российский государственный деятель и политик Алексей Кудрин. Студенты получали два диплома - СПбГУ и Бард-колледжа, что позволяло им стать востребованными специалистами на международном рынке труда.

Факультет ведёт обучение в областях, мало представленных в консервативных университетских программах: современное искусство, сравнительная антропология, гендерные исследования. В отличие от классических моделей обучения, модель liberal arts позволяет студентам самим составлять учебный план из интересующих их модулей, развивать критическое мышление. Факультет активно участвовал в международных обменах, у него была своя издательская программа.

На рубеже 2010-х и 2020-х годов факультет начал испытывать давление со стороны руководства университета. Начались увольнения преподавателей. В 2021 году Бард-колледж был признан в России нежелательной организацией. Университету пришлось отказаться от сотрудничества с ним; преподаватель и представитель Бард-колледжа Майкл Фрис был уволен и депортирован из России. Факультет предпринял попытку выйти из состава СПбГУ и стать отдельным вузом, однако не смог договориться о процессе отделения с руководством СПбГУ.

Весной 2022 года на майском ректорском совещании СпбГУ некоторые дисциплины Смольного назвали "идеологизированными, причем в соответствии с худшими западными стереотипами". По итогам встречи администрация предложила исключить из учебных планов 70 дисциплин, включая "Компьютерные науки и искусственный интеллект", "Международные отношения, политические науки и права человека", "Сложные системы", "Философию" и "Историю искусства" в том виде, в каком они преподавались, несмотря на протесты студентов.

30 мая Алексей Кудрин покинул пост ректора Смольного института. В апреле после прокурорской проверки был снят с должности и.о. декана Данила Расков.

Санкт-Петербургский государственный университет заявил, что по окончании учебного года студенты факультета свободных искусств и наук будут переведены на другие факультеты. На какие именно, в университете не пояснили. На факультете обучаются около 700 студентов из различных регионов России и из других стран.