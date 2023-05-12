Певица Земфира будет оспаривать статус "иноагента" в суде

Певица Земфира подала иск в Замоскворецкий суд Москвы. Она требует признать незаконным включение её Минюстом в реестр так называемых иностранных агентов. Карточка иска появилась в базе суда, на это обратил внимание канал "Осторожно, новости". К производству он пока не принят.

Министерство юстиции России признало Земфиру Рамазанову "иноагентом" в феврале этого года. Поводом послужила антивоенная позиция артистки. По заявлению Минюста, Земфира "открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в "недружественных странах" с призывами против "специальной военной операции".

Земфира уехала из России вскоре после начала войны в Украине. Она неоднократно, в том числе и со сцены, высказывалась в поддержку Украины и с осуждением российского вторжения в эту страну.