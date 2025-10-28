Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Певицу Наоко после 13 суток ареста оштрафовали на 30 тысяч рублей

Слушать
45 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Суд в Петербурге оштрафовал певицу Наоко (Диану Логинову) на 30 тысяч рублей по новому протоколу о дискредитации российской армии.

Поводом стало исполнение песни Монеточки "Ты солдат", сообщает "Медиазона". После заседания суда её не отпустили из здания суда и повезли в ОВД на составление нового протокола, передаёт "Настоящее время".

По какой административной статье будет составляться новый протокол, пока не известно. В понедельник Логинова и музыканты её группы должны были выйти на свободу после предыдущего ареста, однако её и гитариста Александра Орлова сразу задержали повторно.

Санкции США против России
Embed
Санкции США против России

No media source currently available

0:00 0:21:09 0:00

Санкции США против России

Ключевая ставка ЦБ


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG