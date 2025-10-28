Певицу Наоко после 13 суток ареста оштрафовали на 30 тысяч рублей

Суд в Петербурге оштрафовал певицу Наоко (Диану Логинову) на 30 тысяч рублей по новому протоколу о дискредитации российской армии.

Поводом стало исполнение песни Монеточки "Ты солдат", сообщает "Медиазона". После заседания суда её не отпустили из здания суда и повезли в ОВД на составление нового протокола, передаёт "Настоящее время".

По какой административной статье будет составляться новый протокол, пока не известно. В понедельник Логинова и музыканты её группы должны были выйти на свободу после предыдущего ареста, однако её и гитариста Александра Орлова сразу задержали повторно.