Пикетчика оштрафовали за "дискредитацию" из-за Маяковского

Дмитрий Рыков
Дмитрий Рыков
Верх-Исетский суд в Екатеринбурге оштрафовал жителя Кировграда Дмитрия Рыкова за пикет, на который тот вышел с плакатом с цитатой из стихотворения Владимира Маяковского "Долой!".

Рыкова признали виновным в так называемой дискредитации российской армии и присудили ему штраф в размере 49 тысяч рублей, сообщает SOTAvison из суда.

Пикет, за который судили Рыкова, он провёл 7 декабря на площади 1905 года в Екатеринбурге. Он вышел с плакатом, на котором было написано: "Война — это ветер трупной вонищи. // Война — завод по выделке нищих. // Могила безмерная вглубь и вширь, // Голод, грязь, тифы и вши".

Стихотворение Маяковского, признанное Верх-Исетским судом дискредитирующим армию, написано в 1929 году.

Рыков не признал в суде вину и сказал, что "выступал не против конкретной войны, а любой войны".

Еще один протокол по той же статье на Дмитрия Рыкова составили за пикет, который он провел 13 декабря. На плакате на этот раз была цитата из известной песни советского времени на стихи Льва Ошанина: "Тише, солдат, // Слышишь, солдат, — // Люди пугаются взрывов. // Тысячи глаз // В небо глядят, // Губы упрямо твердят: // Пусть всегда будет солнце", - сообщает "Настоящее Время".

Решение по второму делу о дискредитации в отношении уральского пикетчика пока не вынесено.

Зеленский на передовой
Дроны в Твери

