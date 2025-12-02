"Посадили, чтобы вызвать общий страх". Как в России преследуют за украинские песни

В Москве идет суд над преподавателем Бауманки (Московского государственного технического университета им. Баумана) Александром Нестеренко. Его обвиняют в возбуждении ненависти и призывах к экстремизму. Поводом для возбуждения дела стало то, что Нестеренко разместил во "ВКонтакте" клипы и две украинские песни, которые никогда не признавались российскими властями экстремистскими. С начала войны за исполнение или прослушивание украинских песен в России подверглись преследованиям как минимум 45 человек, выяснили Север.Реалии.

"Кафка рядом не стоял"

Утром 3 сентября 2024 года в квартиру к доценту кафедры философии МГТУ имени Баумана 63-летнему Александру Нестеренко с обыском пришла полиция.



Он успел сообщить об этом "ОВД-Инфо", после чего связь с ним прервалась. Нестеренко увезли в Следственный комитет, где допросили по статье о возбуждении ненависти или вражды. С доцента взяли подписку о неразглашении и отпустили в статусе свидетеля. Сами силовики утверждали , что никакого обыска не было, они "просто пришли вручить повестку на допрос".

Александр Нестеренко – коренной москвич. Он окончил философский факультет МГУ по специальности "прикладная социология". С 2004 года преподавал философию в МГТУ имени Баумана. В 2006 году выпустил книгу об Александре Невском.



Нестеренко с 2017 года трижды пытался избраться в муниципальные депутаты в Москве, но ни разу не прошел. Был членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса от "Яблока" и наблюдал на выборах.

Спустя два дня Александра Нестеренко пригласили прийти в СК. Его адвокат Оскар Черджиев рассказывал , что на этот раз никаких повесток не было, преподавателя попросили "прийти буквально на несколько минут, что-то подписать". Уже в отделе Нестеренко заявили, что он задержан по уголовному делу.



До того, как пойти в СК, Нестеренко выложил на своей странице во "ВКонтакте" копию лингвистической экспертизы, которую силовики провели по его делу. Из нее следовало, что преподаватель разжигал ненависть и вражду тем, что опубликовал у себя на странице три аудиозаписи и две видеозаписи с песнями на украинском языке: "Ми ростем", "Запалимо з ранку – Україна переможе", "Зродились ми великої години" и "Батько наш – Бандера, Україна – мати".

Эксперты-лингвисты от Минюста Виталий Кузнецов и Татьяна Секераж решили, что в песнях "содержится совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к совершению:

насильственных действий в отношении русских как группы лиц, выделенной по признаку национальности,

уничтожению русских как военного противника

возбуждения вражды, ненависти".

Преподавателя Бауманки арестовали 7 сентября – следствие заявило, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью.

Как объясняет адвокат Валерия Ветошкина, сотрудничающая с "ОВД-Инфо", дело Нестеренко – это типичный пример того, как "экстремистские" статьи используются для наказания за антивоенные высказывания.

– Поводом, по сути, стало размещение украинских песен и постов в поддержку Украины, что никак не связано с призывами к насилию. Это продолжение тенденции, когда любое выражение сочувствия Украине трактуется как угроза государству, – говорит она.

Украинские песни, привлекшие внимание СК, не входят в список экстремистских материалов, то есть их распространение в России не запрещено. Но, по словам Валерии Ветошкиной, для возбуждения уголовного дела не обязательно, чтобы песня находилась в этом списке.

– В случае Александра Нестеренко эксперты установили, что в материалах есть призывы или побуждения к действиям, направленным на возбуждение ненависти, но сами песни не являются экстремистскими, – отметила она.

Нестеренко уже больше года находится в заключении, несмотря на требования защиты. Его также внесли в реестр экстремистов и террористов.



По его словам, в заключении ему почти сразу предложили отправиться на войну против Украины.

"Уже на второй день моего пребывания в СИЗО ко мне приехал сотрудник Следственного комитета и предложил выдать мне боевое оружие и прекратить уголовное дело. Это человеку, которого обвиняют в преступлении против конституционного строя и безопасности государства. Кафка рядом не стоял с таким сюжетом!" – рассказывал Нестеренко на суде.



Вину преподаватель не признает.

"Я никаких песен не публиковал – они опубликованы другими пользователи ВК. Я добавил их в мою музыку, чтобы послушать, когда будет время. Эта власть основана на лжи и насилии, и запущенный ею конвейер политических репрессий уже невозможно остановить – он требует все новых и новых жертв, обвиняемых в совершении преступлений против государственной власти", – писал из СИЗО Нестеренко.

На заседаниях суда по продлению меры пресечения он несколько раз повторял, что следствие должно заниматься не поиском экстремизма в постах преподавателя вуза, а розыском настоящих преступников.

"Изображают бурную деятельность рядом с этими экстремистами и террористами в моем лице, в то время как настоящие террористы убивают людей. Фамилии всех этих людей есть в деле. Но, насколько я понимаю, они не только не будут наказаны, но и, я думаю, получат поощрения по результатам этого уголовного дела. Поэтому я хочу пояснить суду, что вы можете думать, конечно, что я по этому делу обвиняемый. Но фактически по этому делу являюсь свидетелем, который когда-нибудь, возможно, когда будут расследоваться и изучаться преступления этого режима, будет давать необходимые показания", – заявил Нестеренко.

Свидетели на войне

Рассмотрение дела в суде началось 18 сентября. В окончательном обвинении Нестеренко вменили три песни вместо пяти, а к обвинениям в разжигании ненависти и вражды прибавились призывы к экстремизму.

"Из обвинения исчезло видео песни "Украина переможе", хотя там было и про Бучу, и про крейсер "Москва", и про боевых комаров, и цыгане пели. Возможно, чтобы лишний раз не пиарить этот слишком обидный для них клип, потому что тот, кто разместил этот клип, его уже удалил. И он выглядит как серый прямоугольник с соответствующим комментарием об удалении его автором. Оставшиеся две песни ("Ми ростем" и "Зродились ми великої години") написаны в конце 30-х годов ХХ века. В них нет упоминания ни русских, ни России, и они не имеют никакого отношения к сегодняшней политической ситуации”, – объяснял преподаватель в суде.



Как минимум трое свидетелей по делу не смогли присутствовать на заседаниях, потому что "находятся в зоне СВО до января 2026 года", писала "Медиазона". Один из них – лейтенант ФСБ Анатолий Хрустачев, в чьих показаниях говорится, что он получил сведения о том, что Нестеренко "причастен к преступлению с использованием интернета". 31 мая 2023 года он составил протокол после осмотра страницы Нестеренко во "ВКонтакте" и отправил эти сведения на экспертизу, а потом результаты передали в Следственный комитет.



На заседаниях допросили сотрудника отдела по борьбе с экстремизмом Ивана Серегина, который не смог вспомнить , как назывались украинские песни, которые он обнаружил на странице Нестеренко во "ВКонтакте", а также не объяснил, почему посчитал их экстремистскими.



Еще одним свидетелем был бывший студент МГТУ имени Баумана Тимофей Юдаев. Он сказал, что вместе с одногруппниками нашел на странице Нестеренко "аудио с поддержкой Украины", что очень сильно впечатлило его "в период СВО". По его словам, стиль преподавания Нестеренко ему не нравился, потому что тот говорил на лекциях "на отвлеченные темы". Сам Нестеренко сказал, что никогда не видел этого студента.

Преподаватель заявил , что слушать украинские песни – не преступление.



"Меня посадили, чтобы вызвать общий страх. А получается как в пословице, где герой молился сами знаете кому. Какой сигнал вы подаете нашим братьям-украинцам? Что вы доблестный русский солдат-освободитель? И что вы сделаете? Признаете их всех террористами, потому что они слушают свои украинские песни? Я, кстати, украинец, почему я не могу слушать свои песни? А на международной арене Россия заявляет, что борется за возможность говорить на русском языке. Но ни одного человека в мире не посадили за русские песни", – сказал он.

Во время пребывания в СИЗО Александр Нестеренко женился на своей подруге Ирине. Правозащитники из "Мемориала" признали преподавателя политзаключенным.



– Подобные дела носят скорее показательный характер: они нужны не для того, чтобы что-то доказать в суде, а чтобы показать, что "границы дозволенного" теперь проходят даже через музыку. Для возбуждения дела достаточно психолого-лингвистической экспертизы, которая находит в песнях "признаки вражды" или "призывы к насилию", – и этого хватает, чтобы запустить уголовное преследование. Поэтому такие случаи остаются редкими, но каждый из них работает как сигнал – напоминание, что за сочувствие Украине можно попасть под статью об экстремизме, – говорит адвокат Валерия Ветошкина.

Как в России преследуют за украинские песни

С начала войны в России преследовали как минимум 45 человек за исполнение или прослушивание украинских песен, подсчитали Север.Реалии на основе публикаций СМИ и решений судов.



В основном на преследуемых составляли протоколы о "дискредитации" армии, демонстрации экстремистской атрибутики или о мелком хулиганстве. Поводом могло стать почти что угодно – исполнение украинской песни в караоке , танцы аниматоров под песню "Гуляночка" или украинская музыка в торговом центре .



Больше всего давления оказывалось на жителей аннексированного Россией Крыма – не менее 30 человек были задержаны или стали фигурантами административных дел. Пик преследования пришелся на 2022 год – тогда внимание полицейских привлекли 19 из 30 жителей полуострова.



Максимальное количество таких протоколов – шесть – получили участники одного свадебного застолья в Бахчисарае. По версии полиции , на празднике звучала песня "Червона калина", которую российские власти считают боевой песней, используемой Организацией украинских националистов (признана в России экстремистской). Эта песня была написана в 1914 году, после вторжения России в Украину композиция стала украинским символом, ее перепели многие музыканты.

Владелец банкетного зала получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица – по 10 суток, мать жениха – 5 суток, мать невесты – штраф в 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана – штраф в 50 тысяч. Сам ресторан на время проведения проверки закрыли.



Аналогичные претензии полиция предъявила победительнице конкурса красоты "Миссис Крым-2022" Ольге Валеевой и ее подруге из-за видео, на котором девушки пели песню "Червона калина". Их тоже оштрафовали и заставили извиняться.

За прослушивание этой же песни на 45 тысяч рублей оштрафовали жителя Кировского района Крыма Валентина Комассаренко. По версии суда, Комассаренко громко включил песню в машине и "выкрикивал украинские лозунги".

Не понравилась силовикам и украинская песня "Дикое поле" рэпера Ярмака, которую попросил поставить посетитель караоке города Щелкино Дмитрий Гайн. За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей. Диджей, который поставил песню, был арестован на 10 суток. Ему вменили то, что клип сопровождался показом на экране символики украинского батальона "Азов", который в России считают террористической организацией.



В 2022 году в Крыму местные жители Юнус Буджек и Дилявера Меметов сидели в машине и слушали песню "Стефания" победителей конкурса "Евровидение" – группы Kalush Orchestra. На них донесли, полиция составила протоколы о "дискредитации". Их оштрафовали на 30 и 35 тысяч рублей, при этом в решении суда песню назвали "гимном Украины".

Чиновники, назначенные Россией в Крыму, реагировали на украинские песни по-разному. Глава российской администрации Ялты Янина Павленко в 2022 году говорила, что не против песен на украинском языке, но некоторые из них считает "неуместными", например, песню "Гуляночка" Верки Сердючки.

"Есть, конечно, вопрос к репертуару – насколько уместна сердючковская "щеневмерла" и пляски под нее (пусть останется на совести тех, кому было весело)", – писала она.

Советник российского главы Крыма Олег Крючков был убежден, что "в Крыму никого не наказывают за нормальные украинские песни".



"Но! Никто не позволит здесь распевать националистические гимны! Хочешь петь "Червону калину" или "Батька наш Бандера..." – предоставим площадку – отвезем на нейтралку ближе к Николаеву или Запорожью. Пой, сколько хочешь!" – угрожал он.



Столь же агрессивным оказался российский глава Крыма Сергей Аксенов. Он, увидев сообщения о звучании украинских песен на свадьбе в Бахчисарае, заявил , что "на публичных мероприятиях полностью скандируются украинские лозунги, распеваются песни, националистические гимны".

Организаторам и участникам мероприятий Аксенов пригрозил уголовной ответственностью. "Я считаю, что люди, поступающие подобным образом, ведут себя как настоящие предатели", – заявил он.



Адвокат Валерия Ветошкина считает, что большинство дел об украинских песнях возбуждалось в Крыму, потому что там действовали особенно жесткие механизмы административного контроля: местная полиция активно применяла статью о именно о "дискредитации" армии.



– На практике эта норма применяется значительно шире. Силовики часто опираются не на прямые упоминания армии, а на контекст – где, когда и кем было исполнено произведение. Украинская песня в кафе, на концерте может трактоваться как выражение поддержки противной стороны и, следовательно, как "дискредитация". Это типичный пример подмены юридического анализа политической оценкой: статья используется как универсальный инструмент для наказания за нелояльность, даже без фактического состава правонарушения, – считает Валерия Ветошкина.



С 2023 года количество подобных дел резко сократилось, тогда были задержаны или получили протоколы 10 человек, только в трех случаях преследованию подверглись жители Крыма, подсчитали Север.Реалии.



– После 2022 года количество протоколов снизилось, поскольку практика устоялась: цель – не массовое наказание, а создание превентивного эффекта. Теперь достаточно нескольких показательных дел, чтобы остальные избегали даже намека на несогласие, – говорит адвокат.



Зато в 2023 году было возбуждено первое уголовное дело о "фейках", где упоминались украинские песни. Это дело петербургского политолога Евгения Бестужева , которого осудили на 5 лет и три месяца условно за антивоенные посты и ролики с песнями на украинском языке.



В 2024 и 2025 годах было восемь случаев преследования за украинские песни. Например, в Крыму составили протоколы о "дискредитации" на директора и диджея ночного клуба "Атмосфера" – за включение песни "Гуляночка" Верки Сердючки. Недовольство вызвала фраза "Ще не вмерла Україна". За эту же фразу оштрафовали на 50 тысяч рублей жителя Воронежа Павла Вахрушева, который включил "Гуляночку" в машине и танцевал. После доноса Вахрушеву пришлось извиняться на камеру и заявлять, что он "поддерживает курс России и СВО".

Всего за три года российского вторжения как минимум 12 человек были арестованы, 18 – оштрафованы, по остальным или наказание неизвестно, или протоколы были отменены.