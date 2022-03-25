Британская писательница Джоан Роулинг ответила Владимиру Путину на его слова о так называемой культуре отмены, которой, по его мнению, она подверглась. В своём твиттере она раскритиковала российского президента.

"Критикой западной культуры отмены, думаю, лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных жителей за их сопротивление, или тем, кто сажает в тюрьму и травит ядом своих политических оппонентов", — написала Роулинг 25 марта, сопроводив текст фотографией Алексея Навального и хештегом "я вместе с Украиной".

Таким образом Роулинг прокомментировала выступление Путина на встрече с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры.

"Не так давно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров: не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод", — заявил Путин в своём выступлении.

Теперь враги России "пытаются отменить целую 1000-летнюю страну, наш народ", — сказал он. Путин заявил, что на Западе "вымарывают из концертных афиш Петра Чайковского" и "запрещают русских писателей и их книги". Какие именно случаи он имел в виду — не уточняется.