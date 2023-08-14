11 августа, вскоре после вынесения нового приговора, Алексей Навальный опубликовал на своём сайте текст "Мои страх и ненависть". В тексте самый знаменитый политзаключённый России и мира рассказывает о том, кто по его мнению виноват в сложившемся в стране положении дел.

Вот отрывок из статьи:

Алексей Навальный

Хоть я иногда, не выдерживая, ору на какого-нибудь «судью» Самойлова, ненавижу я своей огромной ненавистью совсем не его. И не ментов-беспредельщиков-воров из колонии. И не ФСБшников, что ими командуют. И даже, вы удивитесь, не Путина. Ненавижу я в такие моменты тех, кого любил. За кого был горой, из-за кого спорил до хрипоты. И себя ненавижу за то, что их когда-то любил. [...]

Люто, бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил впустую тот исторический шанс, что был у нашей страны в начале девяностых. Ненавижу Ельцина с «Таней и Валей», Чубайса и всю остальную продажную семейку, которые поставили Путина у власти. Ненавижу аферистов, которых мы почему-то называли реформаторами. Сейчас-то ясно как день, что ничем, кроме интриг и собственного благосостояния, они не занимались... Ненавижу авторов глупейшей авторитарной конституции, которую нам, идиотам, втюхали как демократическую, уже тогда дав президенту полномочия полноправного монарха", – говорится, в частности, в письме, опубликованном в аккаунтах Навального в соцсетях. Он также выступил с утверждением, что в 1996 году президентские выборы были сфальсифицированы. "Это не с Путиным в 2011-м, а с Ельциным, Чубайсом, олигархами и всей комсомольско-партийной бандой, называвшей себя «демократами», мы в 1994-м пошли не в Европу, а в Среднюю Азию.

Кроме Ельцина и Чубайса, Навальный в своём тексте резко раскритиковал Михаила Ходорковского (за "призывы брать оружие и вставать в отряды Пригожина"), Алексея Венедиктова, Ксению Собчак, Кирилла Мартынова и Максима Каца:

Фигурантов примерно каждого расследования ФБК сразу мчится оправдывать дрим-тим: Ксения Собчак, Алексей Венедиктов, Максим Кац и бывший «нашист», а сейчас почему-то главред «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Все будет отлично. Денег будет много. Мы, твёрдые собянинцы, требуем: немедленно уберите от нас плохого Путина и дайте нам хороших Собянина и Мишустина, Шувалова и Ликсутова.

Большинство читателей поняли этот текст так, что главными виновниками нынешней диктатуры Навальный считает "либералов" из 1990-х и своих сегодняшних коллег по либеральному лагерю.

Антон Орех

Алексей Навальный назвал в числе тех, кого он ненавидит, Ельцина и его реформаторов. Для многих это станет разрывом шаблонов.

Сами критикуемые отнеслись к словам Навального по-разному.

Алексей Венедиктов просто напоминает о несправедливости приговора и желает Навальному освобождения:

Уважаемый Алексей Анатольевич Навальный!

Никакие Ваши письма не изменят моего мнения о том, что следствие над Вами велось несправедливо, суд над Вами был несправедливый, приговор Вам вынесен несправедливый.

И что справедливо было бы дело Ваше закрыть, а Вас (и остальных политзаключенных) - отпустить.

Алексей Венедиктов, иноагент.

Максим Кац иронизирует:

Тэкс, извиняюсь за вопрос, но вот интересно. А в связи с новыми веяниями о том, что ценности важнее тактики и поддерживать всяких упырей нельзя даже вообще никак, что теперь будет с Умным Голосованием?

Кирилл Мартынов и Михаил Ходорковский толсто намекают, что текст писал не сам Навальный, а его оставшиеся на свободе соратники.

Кирилл Мартынов

Я не участвовал в движении "Наши". Главным редактором "Новой газеты" является Дмитрий Муратов. Я также не защищал фигурантов расследований ФБК. Прошу авторов, пишущих "письма Алексея Навального", бережнее заниматься фактчекингом: письма политических заключенных — это не Твиттер.

Михаил Ходорковский

Огорчен, что очередная статья от имени Навального содержит прямую ложь (пишу «от имени», поскольку не убежден, что в ШИЗО возможно писать такие статьи. Мне, по крайней мере, не давали).

Ложь носит принципиальный характер: призыв «вставать в отряды Пригожина» сильно отличается от призыва помочь Пригожину сцепиться с Путиным и запасаться оружием, чтобы САМИМ брать власть.

Это отличие желания переложить заботу о своей судьбе на «героя» (который совсем не герой) и желания самим определить свою судьбу. Самим стать силой, которая приведет страну к демократии и процветанию.

Жаль если это осталось непонятым и еще больше жаль, если понято правильно, но…

PS Комментировать статью более подробно не хочу - она огорчительна. Навальный нужен России, как талантливый политик (их у нас мало). И лепить из него образ плюющегося ядом всененавистника - работа для АП, а не для соратников.

С ними согласна журналистка Татьяна Малкина:

Взяла себя в руки, не ограничилась подборкой цитат, прочла исповедь-отповедь главного политического узника отечества целиком. это его первое послание городу и миру после оглашения безумного приговора, тождественного убийству узника.

я не деструктолог, но не могу молчать. мне кажется, этот текст писал не он. или так:

если он, то тогда предыдущие тексты - не он.

это я вообще не про содержание, если что. про содержание лучше не буду, ф. бобков пусть содержательную экспертизу проводит.

с особым чувством требую свободы всем политзаключенным.

Спорит журналист Андрей Мальгин:

Думаю, дело было так. У Навального время от времени бывают суды, прям там в тюрьме. Заседания длинные и скучные. Ему как участнику процесса, наверное, полагается бумага и ручка ( карандаш). Вот он и пишет свои обращения и статьи. А потом отдает адвокатам. Те выносят и публикуют. В ШИЗО ему конечно, ничего писать не дают. И интернета там нет. Так что в то, что за него кто-то пишет, не верю ни секунды. Тем более программные тексты. Он не доверит. Пишет сам.

Одних читателей обвинения в адрес реформаторов прошлого и либералов настоящего огорчили и даже возмутили.

Александр Плющев

Получается, что главные враги России - это не Путин (он вообще враг Луны) и его банда, а покойный Ельцин, Дьяченко, Юмашев, Гусинский, реформаторы, "независимые СМИ" и "демократическая общественность", руководство России 91-93 гг, Венедиктов, Собчак, Кац и Мартынов.

Валерий Соловей

Наконец-то понимание прошлого у Кремля и оппозиции совпало: во всем виноваты проклятые 90-е!

Николай Травкин

Даже мысли у меня нет критически посмотреть на меморандум, который сейчас все обсуждают. Попади я (избавь Господи) в положение автора, так не только демократов 90-х, а весь их демократический род со дня зарождения государства Российского возненавидел бы.

Вот кто мешал им изначально определить на руководство Руси приличного человека из своих. С правильными идеологическими ценностями и понятиями. Нет, выбрали из иноземцев проходимца и грабителя Рюрика. И где же были тогдашние демократы?

Или позже, когда копыта монгольских лошадей нашу благодатную землю-кормилицу в пыль вытаптывали. Почему демократы не подняли наш волелюбивый народ супротив Батыя? Терпели 250 лет кряду, токмо об себе и думали.

Про 1917 год и последующие 75 лет безбожия и вспоминать стыдно. Нашёлся, наконец то, в верхах Ланселот, дал свободу, так демократы сами же его и предали, и под улюлюкание народное прогнали…

В общем, велика и обильна земля наша, но портят всё демократы. Те, которые до нас были. Правильный меморандум. Его даже можно в новый учебник истории как отдельную главу "о демократах 90-х" включить.

Других позиция Навального, наоборот, обрадовала.

Мария Филимор-Слоним

Снимаю шляпу! Не во всем согласна, меня так и не убедили, что Венедиктов брал деньги за поддержку электронного голосования, но со всем, что Навальный пишет о компромиссах 90-х годов, о том, как просрали великий шанс, который уже может никогда не появиться на нашем веку, полностью согласна.

Владислав Иноземцев

Боже мой! Каюсь: я всегда относился к Алексею Анатольевичу с уважением как к политическому бойцу, но без пиетета как к аналитику и мыслителю. Сегодняшний текст меняет все. Там эмоционально сказано всё то же самое что я писал с середины 2010-х как минимум и в России и на Западе (ссылки в первых двух примечаниях). Я и сейчас считаю, что масштаб тупизны, недальновидности и себялюбия российских демократов 1990-х годов просто не поддаётся разумному объяснению (даже если принимать во внимание бешеную жажду хапать всё что можно как их главный мотив). И я не очень понимаю, как может молчать об этом уважаемая россйиская эмигрантская оппозиция, которая целиком и полностью, за минимальными исключениями, родом из того времени и того класса. Это просто непостижимо - как непостижимы и причины надежд наших эмигрантов на возвращение к власти. Видимо, только те невзгоды, которые выпали Алексею Анатольевичу, способны включить мозг у значительной части нашей интеллигенции.

Игорь Эйдман

Всё правильно. Об этом же ровно я писал пару недель назад здесь в контексте собственной вины и вины мооего и старших поколений (50+). Навальный моложе, его поколение в этом не участвовало.



Дублирую этот пост.



Промотавшие шанс



В ФБ продолжается ругань между хорошими (кроме шуток, действительно, в основном неплохими) русскими по поводу их личной и коллективной вины за российские преступления в Украине.



Для меня очевидна моя собственная отвественность за происходящее и коллективная вина моего (50+) поколения российской политизированной интеллигенции, активно принимавшей участие в общественной жизни страны, начиная с горбачевской перестройки и ельцинских реформ. Кстати, к этой же среде принадлежит и большинство спорящих.



Друзья, мы всё бездарно прое... Перестройка дала нам шанс, а мы его тупо профукали в погоне за успехом, деньгами и иллюзиями.



Шульгин гововорил, что Белое движение начали почти святые, а закончили почти разбойники. Демократическое движение в России во время перестройки начали искренние идеалисты-бессеребреники, в 90-е они превратились, как минимум, в сотрудников и партнёров разбойников, а недавно опять вошли в образ почти святых-идеалистов в изгнании и, в большинстве, уверены, что такими были всегда.



История постперестроечной либеральной интеллигенции - это история гнилых компромиссов, за которыми стояли по преимуществу корыстные интересы. Это компромисс с перекрасившейся коммуно-чекистской номенклатурой; работа на олигархов-разбойников: Гусинского, Березовского, Чубайса, Фридмана и т.п.; поддержка кровавого октября 93; продолжавшееся и после начала Первой чеченской войны сотрудничество с властью; попытка выдать коррупционный распил собственности за приватизацию; превращение выборов с помощью грязных и глупых PR-технологий в балаган и, как следствие, - разочарование людей в демократии, дискредитация демократических институтов.



Всё это обеспечило приход Путина к власти и весь последующий "рок событий".



Конечно, мы все, участники политических процессов, которые в конечном итоге привели страну к путинскому фашизму и агрессии, бездарно проигравшие в пьяном казино шанс на демократию, несём прямую отвественность за российские преступления в Украине.

Борис Вишневский считает, что письмо Навального — отличный повод напомнить о существовании "Яблока":

Читаю, как Навальный пишет из колонии о 90-х годах.



Об "аферистах, которых мы почему-то называли реформаторами", о министрах "правительства реформ", которые стали миллионерами и миллиардерами, о "независимых СМИ" и "демократической общественности", обеспечивших полную поддержку подделке президентских выборов 96-го года, об "авторитарной Конституции, которую нам, идиотам, втюхали как демократическую, уже тогда дав президенту полномочия полноправного монарха"...



И жду слов: "как же право было "Яблоко", которое тридцать лет об этом говорит".



Но не дождался.



Наверное, цензура не пропустила.

Владимир Пастухов не одобряет то, что главной темой Навального является ненависть, и цитирует Ленина.

По-моему, Синявский сказал, что у него стилистические расхождения с советской властью. Перефразируя его, скажу, что у меня с Навальным интонационные расхождения. Когда я читаю публицистические высказывания Навального, у меня с ним с содержательной точки зрения практически стопроцентное совпадение. Он талантливейшим образом презентует правильные слова о настоящем и будущем России, почти под каждым из которых я готов подписаться. Когда я анализирую действия Алексея Навального как политика, соотношение совпадений и несовпадений меняется, обычно балансируя вокруг магических «50 на 50». [...] Но вот интонационно я не совпадаю с командой Навального почти никогда. Причина такого несовпадения лежит на поверхности – это дух нетерпимости, который «вшит» буквально во все их публичные выступления и действия. Поскольку это «дух», то его вроде как к делу «не пришьешь». Он как атмосфера - невидим, но осязаем. Удивительно, что Навальный (ну, или члены команды, писавшие текст) так точно выбрал ключевое слово для своего манифеста – ненависть. Именно тут мы сильно расходимся. Мне в целом чужд язык ненависти. Даже в отношении тех, кого я считаю врагами. В принципе, Навальный тут сейчас для меня сильно не первый в списке тех, с кем я расхожусь все дальше и дальше. Он просто четче других формулирует. И он, - а вот это гораздо важнее, - претендует на власть. Причем не просто на власть, а на то, что я назвал бы новой революционной диктатурой. И вот эта пронизывающая все бескомпромиссная ненависть, вполне понятная, простительная и допустимая между нами, простыми борцами с режимом, борцами с империализмом, борцами за мир и вообще за все хорошее против всего плохого, становится абсолютно неприемлемой и крайне опасной в тот момент, когда политическая группа, открыто ее проповедующая, становится государственной властью.



Все это кажется каким-то невесомым эфиром, какими-то избыточным умствованием, чем-то существующим исключительно в области субъективного. Однако помните: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола …, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение». А далее по тексту истории…

Борис Пастухов считает, что к навальновскому списку всё проигравших либералов нужно добавить и самого Навального с его соратниками.

В своей длинной статье из застенков Алексей Навальный задает риторический вопрос: «кто мы вообще, для чего мы нужны?». Алексей считает этот вопрос риторическим, но ведь и на него можно начать давать ответы, например:



- мы - Леонид Волков, и мы нужны, чтобы нужные олигархи сняли с себя санкции;

- мы - Георгий Албуров, и мы нужны для борьбы с коррупцией в армии во время войны с Украиной;

- мы - Мария Певчих, и мы нужны, чтобы оппозиция даже в изгнании знала, что бороться надо прежде всего с другой оппозицией;

- мы - Алексей Навальный, и мы нужны, чтобы любого пойманого на Западе крупного российского разведчика или преступника было на кого обменять.



Кажется, уже полтора года как ФБК предпочел борьбе за мир (или хотя бы за власть) борьбу за чистоту рядов. Дело, безусловно, важное, но было бы неплохо понять - в условиях одной из величайших в истории России катастроф мы боремся за то, чтобы остановить чудовище, или за то, чтобы не замарать себя нечаянным рукопожатием в процессе?

А Z-патриоты просто злорадствуют.

Пётр Лундстрём

Вот это номер))



Как же так, на святое покусился, на Семью!

Но большинство блогеров считает, что вместо того, чтобы объединиться в борьбе с режимом, Навальный (или его соратники) снова затевают губительные внутриоппозиционные дрязги.

Марат Гельман

Все таки по очередности , вне зависимости от того, что будет потом с Россией первое, надо помочь Украине выиграть войну. А то получается: ошибки наши, а платят своими жизнями украинцы. Поэтому мне например пофиг кто выиграет в тех далеких выборах. Мне сегодня ослабить власть Путина, побольше саботажа, поближе «раскол элит» ну и все такое

Ну то есть в августе 2023 нельзя писать, что отношение к войне - это неправильный водораздел. Путин у власти. Сумел, после провала блицкрига, перестроить армию и промышленность. Готовится долго властвовать и воевать. И раскол номенклатуры - из всех сценариев - единственный может привести сравнительно скоро его убрать. И вместо этого раскалывать лагерь его противников… ну представим что в ответ ему вспомнят «слив протеста» 2011 -го ? Или идиотское (сегодня это видно, что ошибка) умное голосование. И пошло поехало.

Татьяна Фельгенгауэр

Если коротко по моей позиции (со всеми оговорками насчет того, что Навальный - в тюрьме и только что получил 19 лет и вообще дискутировать с человеком в неволе - последнее дело), то, как мне кажется, Навальный прав в том, что не надо одобрять те действия, которые вы считаете неприемлемыми и помогавшими режиму. Можно и осуждать, отчего ж нет. С другой стороны, не считаю, что сама по себе критика расследований ФБК (или даже самого ФБК) является маркером врагов демократии и тайных помощников Владимира Путина. Тем более, что, как недавно выяснилось, тамошние принципальные, нет-нет, да и "ошибутся". Но главное - политических союзников у противников Владимира Путина так много, что самое время почертить красные линии и порешать, кто настоящий, а кто нет.

Аббас Галлямов

Навальный написал очень важный текст, в котором обосновывает необходимость отказа от компромиссов с той частью оппозиции, которая когда-то считала возможным сотрудничество с нынешним режимом. Во-первых, советую внимательно написанное прочитать, а во-вторых выскажу по этому подводу одно замечание.



Мне кажется, что автор зря сваливает в одну кучу вороватых чиновников из 90-х с политиками и журналистами сегодняшнего дня. Когда Навальный обвиняет первых в том, что они так и не создали систему нормальных демократических институтов, то претензия эта выглядит вполне обоснованной. Из этого совершенно не следует, однако, что нынешняя радикальная оппозиция должна отказываться от взаимодействия с оппозицией умеренной.



В ситуации, когда ты находишься у власти и строишь демократические институты, подход из серии «цель оправдывает средства», можно счесть неприемлемым. Однако в ситуации, когда ты за эту власть БОРЕШЬСЯ, - когда ты к ней ещё НЕ пришёл - отказ от потенциальных союзников только на том основании, что они когда-то считали такой подход возможным, есть непозволительная роскошь.



Стратегии поведения в момент, когда ты реформируешь страну, и в ситуации, когда ты готовишь революцию, чтобы свергнуть автократа, НЕ могут НЕ отличаться. Когда ты в целом неплохо обеспечен, ты можешь позволить себе отказаться от еды, в экологичности которой сомневаешься, но если ты умираешь с голода, то ты будешь есть всё что угодно, даже если будешь знать, что в еде твоей есть пестициды и ГМО.



Чтобы свергнуть режим и придти к власти, нужна максимально широкая коалиция.



Как говорится, артелью и батьку бить легче.

Андрей Никулин

Ошибки прошлого нужно понимать, оценивать и обсуждать, максимально трезво, без гнева и пристрастия. Как минимум для того, чтобы их не повторять.



Но главный вывод, который приходится делать из последних двадцати лет - всегда нужно четко видеть главную цель и уметь на пути к ней поступиться, хотя бы временно, второстепенными противоречиями. Чтобы избегать очередного ломающего все планы и стратегии бессмысленного срача на увлекательную тему - кто виноват.

А главная сейчас цель - спасение страны.



Нынешний режим, при всех его слабостях силен именно в возможности объединить множество недолюбливающих друг-друга совершенно различных групп вокруг той самой, основной и предельно точно определенной цели - удержания власти любой ценой.



Противостоять ему сможет только сила, умеющая строить подобные, максимально широкие коалиции. И вечные сегодняшние споры покажутся вскоре смешными, поскольку будущее заставит организоваться самые невообразимые, невероятные союзы.



Насчет сути ельцинского режима и предпосылок сегодняшнего дня, заложенных именно тогда, а так же конституции, таящей в себе семена практически ничем не ограниченной, абсолютистской власти я писал и говорил на протяжении многих лет. Сегодняшние прозрения Навального меня в этом плане ничем не удивили.



Но, повторюсь, понимание и осознание - это одно, абсолютно правильный шаг в новом направлении. А вот начало очередной склоки и в очередной раз деление на агнцев и козлищ - это старое, вечное, бессмысленно-тормозящее и торпедирующее любые объединительные возможности.



Главная разделительная черта сейчас - не то, что кто-то делал четверть века назад, а поступки и действия, совершенные после февраля.

Как-то так.

Геннадий Гудков

Прочитал очень эмоциональный пост Алексея Навального. Конечно, во многом его анализ современной политической истории России правильный. Я согласен с ним в том, что в 90-ые годы политическая власть, да и мы все упустили важнейший исторический шанс - создать прочные институты демократии, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ несменяемость и узурпацию власти в России.

Безусловно, ключевая ошибка того периода - поспешное принятие сразу после расстрела из танковых орудий Парламента России новой, абсолютно монархической Конституции, создавшей возможность реставрации номенклатурного правления и возрождению тоталитаризма (далее - диктатура, хунта и т.д.) Но не было после 4 октября 1993 г. уже никакой реальной возможности создать независимую судебную систему и нормальный Парламент: в самом тексте Конституции исключалась такая возможность. Любой, способный критически мыслить, легко способен это понять, вникнув в тексты статей Конституции России.

Я впервые «по-хозяйски» прочитал этот «шедевр» ельцинской эпохи, как сейчас помню, в выходной день на даче, в начале 2001 г., когда впервые был избран депутатом Госдумы на тогда еще вполне конкурентных и относительно честных выборах. Первая фраза, которую я сказал тогда своей жене после завершения чтения глав об организации государственной власти было: «П-ц! Все, Маша, стране п-ц!» Полагаю, политики 90-х могли и обязаны были прийти к такому выводу несколько раньше, когда начала восстанавливаться власть номенклатуры, замешанная на невиданном росте должностной коррупции.

Конечно, не Ельцин, не Чубайс, не Березовский или Волошин начали строить диктатуру. Но они запустили во власть «козла»(см. пост Навального), который понял, что он неожиданно для себя попал в заповедный огород, где можно не только сожрать всю капусту, но и всех, кто намерен ему помешать это сделать. Дальнейшее, как говорится, было уже делом техники. Первыми были сожраны независимые СМИ (НТВ, ТВ 6 и др.), потом публично пороты все сомневающиеся в эксклюзивном праве козла на богатства огорода олигархи (арест Ходорковского), потом дело дошло до пожирания прав регионов(«вертикаль власти», введенная Путиным на костях убитых во время преступного штурма детей в Беслане), а потом были растоптаны, обгажены и уничтожены все остальные права и свободы.

Я давно пришел к выводу, что первопричина всех российских неудач и страданий, нищеты и войн только одна: возврат России к системе несменяемой власти. Вовсе не только и не столько неспособность выстроить независимую судебную систему. Кого ненавидеть теперь за это - каждый решает для себя сам. Однажды у меня была возможность лично спросить у руководителей группы, писавшей при Ельцине ту самую Консиитуцию: «А как же Вы такое натворили?» На что мне прямо и честно ответили, что писали одно и хорошее, а после правки в Администрации Ельцина появилось совсем другое, такой вот монархический вариантик, тут же горячо «одобренный широкими народными массами».

Лично я думаю, что ненавидеть надо дремучий менталитет нашего народа, привыкшего к покорности и послушанию и не имеющего исторических навыков и опыта бороться за свои права и свободы. Типа «что напишут, то и примем».

Я ведь тоже тогда(в 90-ые), не был таким умным, чтобы начать бунтовать против ущербного Основного закона, дающего возможность превратить Россию в новый «совок».

Тут спорить с Навальным не имеет смысла: приход Диктатора был почти неизбежен. Это был лишь вопрос времени и обстоятельств. И чтобы не было дурацких вопросов ко мне лично: к 2001 году, когда я впервые стал депутатом, Парламент как орган власти уже не сущесвовал. Он закончился на неудачной попытке импичмента президенту Ельцину. Как трибуна он еще работал, но как орган власти - нет. По крайней мере, я хотя бы пытался противостоять скатыванию

России на путь диктатуры и войны.

Но что меня смушает в тексте Алексея Навального? Некий большевизм, провозглашаемое им политическое пуританство, абсолютная неготовность к компромиссам и союзам. Помните, Ленин и его «большевики» сперва решительно «размежевались» с эсерами, потом с меньшевиками, а потом просто-напросто взяли да захватили власть на 70 долгих лет, пытаясь железной рукой военного коммунизма загнать всех в только одно им ведомое «светлое будущее». Результаты этого кровавого эксперимента мы уже знаем.

В то же время, исторический опыт передовых стран, добившихся лучших результатов построения свободы и демократии, свидетельствует, что очень часто это результат порою сложных политических компромиссов и тактических союзов. Например, Испания пришла к демократии через преемника диктатора Франко, короля Хуана Карлоса, который был его сподвижником долгие годы. Огромное количество компромиссов удержало страны Восточной Европы от назревавших масштабных конфликтов в обществе и даже гражданских войн, с большим трудом пробивала себе дорогу демократия в Японии, Южной Корее. Этот процесс продолжается в ряде стран и сегодня. Лично я не верю, что смещение (свержение, изгнание-как хотите) Путина может произойти прямо сейчас в результате демократической революции, когда «темницы рухнут, и свобода вас встретит радостно у входа».

К сожалению, в лучшем случае Россию ждет внутриэлитный переворот и сложный переходный период, когда компромиссы с частью прежних «элит» станут неизбежной необходимостью на пути к демократии и новой системе власти. А для этого необходимы уже «вчера» серьезные усилия по подготовке раскола этих самых элит, включая силовиков, нахождение с частью из них разумных компромиссов и даже формирование ПЕРЕХОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Одновременно с этим необходимо будет достичь договоренностей с коллективным Западом и Украиной, а также сделать многое другое. Другой сценарий - бунт, распад и гражданская междуусобица на долгие годы. Это вполне возможная опция. Кого тогда мы станем ненавидеть за вновь упущенные исторические возможности?

Чтобы победить сильного и опасного врага - путинизм - нам нужны союзники и даже попутчики, разумные компромиссы и договоренности. Нельзя плодить врагов и недругов на ровном месте, это непродуктивно и опасно доя создаваемой новой власти. Безусловно, главным условием создания такого переходного периода и Правительства и его деятельности должно стать (под пристальным контролем Запада) полная приверженность главным принципам построения новой власти: ее железобетонная сменяемость, независимость исполнительной, законодательной и судебной ветвей, подконтрольность народу через его представителей. Если эти принципы будут соблюдены и ГАРАНТИРОВАНЫ от искажений и попраний - Россия очень скоро станет нормальным цивилизованным государством. С коллегиальной, а не вождистской формой правления. Вот когда решим эту задачу, тогда и поспорим, кого надо больше любить или ненавидеть.

Желаю Алексею Навальному скорейшей свободы, его сатрапам - скорейшего суда! Надеюсь, что мы все хотим и добьемся главного - построения свободной, демократической, процветающей России без малейшей возможности возврата к печальному прошлому и настоящему.

Пессимисты обсуждают, будет ли у России вообще тот следующий шанс, не упустить который призывает Навальный.

Александр Морозов

Навальный написал "письмо отчаяния". Пишет о том, что с ужасом думает о том, что будет второй шанс на демократизацию, и что мы его "прое+ем" как и первый, который был в 1991 г.

В этом письме он обрушивается на кучу разных деятелей, проклинает 90-е. То пишет "мы (прое+али)", то "они" (от Ельцина до Каца). Но в целом письмо отражает лишь фиксацию исторического провала.

Навальный - замечательный человек, самоотверженный, способный действовать свободно и с большим риском. И хотя, на мой взгляд, никакого "второго шанса" уже не будет, во всяком случае при моей и его жизнях, - поскольку война увела "реку истории" в другое русло, но - Навальный должен быть на свободе. Пусть там эти все люди, если им нравится, замкнутся в себе, отрежут себя от ютьюба, от всей Европы, пусть там живут в своей "геополитической утопии", - а Навального и остальных пусть вышлют. Вот так будет честно и хорошо.

Наталья Шавшукова

Очень понимаю эмоции Навального. Да, мне тоже жаль напрасно прожитых лет, обманутых надежд, растраченных непонятно на что усилий.

На разных там форумах наблюдая некоторых персонажей, думаешь - вы ж все про-ли, ну шли бы вы уже домой, к внукам. Но нет, сидят, рассуждают, народ им злой попался. Эти, те, и вон те еще могут персонально не нравиться, но мы вообще понимаем масштабы бедствия? 20 тыс муниципалитетов, соответственно, минимум 100 тыс профессиональных управленцев, минимум 200 тыс мундепов, более 80 губернаторов с замами, министерствами, под десяток тысяч региональных депутатов, если со здоровой нормой представительства, 450 депутатов ГД, а лучше 600, 180 членов СФ, и то мало, а еще правительство.

И как это все предлагается замещать? Учить? Привозить с Марса?

Те самые лично неприятные люди в большинстве своем останутся там, где они сейчас, за них не беспокойтесь. А дальше что?

Upd

Давайте честно - 1. убеждение, что после достижения определенного уровня ВВП на душу населения автоматически наступает демократия, было иллюзией. 2. Вера в средний класс была иллюзией - средний класс поддерживает не демократию, а «как бы чего не вышло». 3. Вера в доброго царя, который позовет реформаторов вернуться и делать непопулярные реформы, была иллюзией 4. Упор на реформы и договоренности с властью в ущерб построению сильной партии был роковой ошибкой. Это и Гайдар признавал в поздних интервью.

Я понимаю жизненную трагедию людей, которые сперва ждали и ждали в советских НИИ, потом был краткий период активности, а потом снова ждали и ждали, и дождались войны и краха. Но есть и трагедия младшего поколения - у нас уже не было возможностей реализации своих идей, только ожидание возможностей либо неравная борьба с монстром, с которым старшее поколение ходило пить коньячок. И да, есть горечь за обманутые надежды - мы ж вам верили. Навальному хуже - он в тюрьме и рискует оттуда не выйти.

Илья Лазаренко

В связи с посланием Навального, уже названным «манифестом», отмечу вот что.



Речь там, в частности, про некий «новый шанс», который в отличие от предыдущего нельзя упустить. Очевидно, речь про создание демократической и включенной в евро-атлантическую цивилизацию России. На оппозиционном жаргоне «Прекрасной России Будущего». Помешать реализации этого нового шанса, по мысли автора, может группа «политических реалистов», не готовых к радикальным реформам с полным разгромом действующей политической системы.



Но проблема в том, что у России никогда не было и никогда не будет шанса стать ни демократическим, ни просто современным национальным государством. Как говорил св. кн. Александр Невский - «Велика Россия, а отступать некуда, позади Сарай!».



Разумеется, империя зайдёт на новый круг. Единственный способ прекратить этот процесс - демонтаж РФ. Единственный способ направить «политических реалистов» в русло «прекрасного будущего» - это поставить их в жёсткие рамки новой политической реальности, в принципе не предполагающей возможности возвращения к империи. Чтобы интересы политического класса просто лежали в другой плоскости. Иначе никак.

Наконец, некоторых удивляет и даже шокирует то, что в "программном" тексте Навального ни словом не упоминается война в Украине.

Аркадий Дубнов

Пытаться понять, где мы не там свернули, проскочили нужный поворот, - очень даже нормально. Ведь многие из нас, уже тогда 40-летние, не только страстно переживавшие слом времен на гребне 1980-1990 годов, но и деятельно участвовавшие в нем, не очень хорошо представляли себе, как будет выглядеть в России та демократия, о которой мы тогда грезили. Да, вполне по Цою, «мы ждём перемен», но как и каких, толком мало кто из нас понимал. А потом случился октябрь 1993-го, малая гражданская война в Москве, и кое-что становилось понятно. Алексею Навальному было тогда 17 лет, и я уверен, что происходившее не могло его не потрясти. А потом была Чечня, там уже большая война, и то, как строилась российская демократия, стало видно еще лучше. Алексей Навальный был уже к тому времени взрослым молодым человеком, но я не знаю, как он относился к той войне.

И вот теперь о его последнем «письме». Вы обратили внимание, что в нем ни разу не упоминается Украина? Ни разу… О ненависти к тем, кого любил и поддерживал, - есть. О поиске виновных и личном сведении счетов, - есть. А вот о том, что есть сегодня главная российская беда, покорежившая судьбы миллионов людей и уничтожившая жизни десятков, если не сотен тысяч людей, - нет ни слова. Даже там, где он пишет, что «сейчас, в 2023-м, политзеков в России, кажется, больше, чем в брежневско-андроповские времена». А почему же их так много именно сегодня, не пишет. Отчего сидят Кара-Мурза и Яшин, не упоминает…

Поэтому я тоже, среди других, тех, кто все эти годы искренне переживает за Алексея Навального, восхищается его самозабвенным мужеством и фантастической стойкостью, не верю, что авторство «письма» принадлежит ему лично. Не может быть сегодня настоящего политика в России, который забыл про Украину… А Навальный - настоящий.

Альфред Кох

Сегодня Навальный вдруг разразился довольно эмоциональным письмом из тюрьмы. И хотя многие считают, что это письмо писал нет он, тем не менее никаких опровержений пока нет, поэтому будет исходить из того, что это его рука.

Если отбросить беллетристику, то в этом письме он повторяет известные нарративы путинской пропаганды про лихие 90-е. Там все в кучу: «Таня-Валя», Чубайс, который почему то является членом семьи Ельцина (?) и который привел к власти Путина(???), «грабительские залоговые аукционы», которые автор переместил из 95 в 96 год, фальшивые выборы 96 года (любимый тезис Медведева) и, разумеется, вранье про то, что «все молодые реформаторы стали миллиардерами» (помнится, Немцов даже судился с Путиным по этому поводу). [...]

Я, надеюсь, Навальный понимает, что в такой стилистике ему тоже можно напихать массу претензий аналогичного уровня, то есть столь же вульгарно-примитивных и рассчитанных на некритический взгляд фанатов.

Тут будет и «слив протеста в 2012 году» и «утечка в ФСБ базы данных сторонников Навального», и «умное голосование», приведшее к власти на всех уровнях коммунистов (которые в навальновских фантазиях лучше единоросов) и многие другие подвиги, среди которых уже навязшие в зубах «грызуны», «не бутерброд» и «Русские марши».

Но я не хочу тут дискутировать с сидящим в тюрьме человеком. Хотя его поведение довольно неспортивно: из тюрьму бросаться в людей дерьмом в расчете на то, что они не отплатят ему той же монетой по принципу «лежачего не бьют».



Да и какое это имеет отношение ко всей нынешней трагедии в Украине? Это все бурление в одной отдельно взятой секте ФБК, которая давно уже перестала замечать, что мир изменился и в этом новом мире их расследования о коррупции путинских бонз имеют столько же практической пользы, сколько и 1001-е доказательство шарообразности Земли.



Случилось то, что, к сожалению, и должно было случиться: Навальный, сидя в тюрьме, утратил связь с контекстом текущих событий, со злобой дня, с нервом времени.

Он живет еще теми, довоенными представлениями о масштабе тех или иных процессов. Это вполне естественно. И обвинять его в этом бессмысленно.



Он перестает быть актуальным. Как не прискорбно, но даже его судебная и тюремная эпопея, его чудовищный срок — это события, которые стали важнее и интереснее того, что он теперь говорит и думает. Потому, что говорит он всю ту же путинскую пропагандистскую жвачку, что и десять лет назад. И тем самым он повторяет судьбу Явлинского. С тем же, я боюсь, финалом.



Но самое главное другое. Самое главное то, что он не понимает (а его адвокаты или те, кто их оплачивает, ему не объясняют): нет уже никакого электорального маневра внутри России. Нет поляны для консолидации сторонников, нет способа выплеснуть этот протест, нет шанса превратить молчаливую поддержку людей в публичное действие.



Все задавлено путинским сапогом. Причем с большим запасом. Проще говоря - 37 год настал. Что там просрали меньшевики и эсеры летом семнадцатого года, уже теперь не имеет значения. Молох гребет уже совершенно других людей и по другим причинам. Споры о том, как надо было голосовать по вопросу о Корниловском мятеже и вступать ли по этому поводу в союз с Троцким ведутся теперь лишь на лагерных нарах.



Правда же состоит в том, что окно возможностей для построения свободной и демократической России напрямую зависит от победы Украины в этой войне. И никакое выведение на чистую воду «молодых реформаторов» из 90-х на это абсолютно не влияет. Это просто выстрел в никуда.



Хорош ли Чубайс (вариант - Кох, Нечаев и пр.), плох ли…. Какая разница? Выяснение этого обстоятельства никак не приближает победу Украины. И не дает никакого электорального выигрыша. Хотя бы потому, что нет никакого электората, то есть свободно голосующего народа.



Вопрос стоит просто и страшно. И решается на поле боя. Железом и кровью. И все эти навальновские мелкие вибрации - все от лукавого. Сегодня Путин убил очередного ребенка. А вчера - двух. И почти каждый день - так. А у Навального про это не нашлось ни одного слова. Зато про плохих реформаторов их у него миллион.

Виктор Буравлёв

Я не просто верю, а знаю, что на следующей исторической развилке одни будут стремиться к независимости и сецессии, а другие - наоборот, стараться не допустить этого. Ситуация обострится до предела, кого-то и убьют ненароком.

Если Алексей Навальный доживет до этой развилки (чего я ему искренне желаю), на чьей он окажется стороне? Будет спасать единую и неделимую, травившую его и посадившую в тюрьму? Или просто поймет, что его повестка уже не актуальна?