Планов громадьё. Ефим Фиштейн – о дефектах конструкции

В эти месяцы господь Бог надрывает животик от смеха: неглупые вроде бы люди забавляют его, рассказывая о своих планах будущего миропорядка. Конечно, большое видится издалека, но бывают и такие гигантские форматы, что нам недоступно расстояние, с которого их можно было бы увидеть, – социальные катаклизмы, ломка парадигмы и прочие нашествия варваров. Как понять, к чему они приведут? Как подготовить разумный ответ на глобальные потрясения? Только интеллектуальный мошенник может твердить, что всё продумал и что ответ у него в кармане. Тогда роль расстояния начинает играть время: поживем – увидим!

В том, что миропорядок нуждается в радикальном переустройстве, не возникает сомнений. Все социальные институты и международные организации, на которых стоял мир, износились до дыр и давно созрели для перестройки. Если они чем-то ещё поражают воображение, то разве что своей неэффективностью. Тут незачем ломиться в открытую дверь: срочность нужды в капитальном ремонте давно признана ее собственными лидерами. ООН, к примеру, сконструирована так хитро, чтобы любая попытка реформирования этой организации была осуждена на провал уже в момент своего возникновения: право вето и принцип большинства не позволяют выбраться из тупичка, вот и остается только жаловаться на несправедливую судьбину. Ещё Кофи Аннан, генеральный секретарь ООН в 1990-е годы, жаловался на недееспособность организации, призывал восстановить решающую роль Совета Безопасности как монопольного органа, легитимирующего начало военных действий. Прошло четверть века, но воз и ныне там. Все последующие руководители то будировали идею о скорых реформах организации, то задвигали её на задний план, увязая в делопроизводственной рутине, то снова вспоминая о реформах как о собственной инициативе, но всегда и неизбежно – с одинаковым нулевым результатом. ООН продолжала инфляционную штамповку стереотипно односторонних резолюций, дожидаясь, пока их количество перейдет в качество. Но это не тот случай.

Там, где правят все, не правит никто – это прописная истина. А ведь Еврокомиссия работает именно по такому принципу

Примерно такая же картина открывается непредвзятому взгляду при попытке анализировать деятельность Европейского союза. Знатоки административного ресурса указывают на конструкционные дефекты как на источник различных препон, не позволяющих повысить эффективность этой организации. Когда-то мне довелось поспорить с официальным представителем ЕС: предметом нашего спора был пестрый состав Европейской комиссии, состоящей из назначенцев правительств. Правительства стран меняются по результатам выборов, политические предпочтения кабинетов министров бросает от стенки к стенке. Назначенцы правительств теоретически не зависят напрямую от назначивших их политиков, но косвенно, несомненно, зависят, ведь никто не назначит на брюссельскую синекуру социально чуждого человека. В результате комиссия похожа на букет, сложенный из всех цветов идейной радуги. Это замечательно, аргументировал оппонент, поскольку обеспечивает абсолютное разнообразие взглядов, ни одна идейная ориентация не может доминировать в таком пёстром наборе воззрений. Но, на мой взгляд, проблема не в идейной диверсификации, когда мы говорим об исполнительном органе: разные взгляды хороши разве что на творческой политологической конференции. Но неэффективным бывает такое разношерстное правительство, которое обычно называют "радужным". Ведь, по идее, правительство составляется не для того, чтобы выполнять указания всех избирателей, а только некоторых, которых набралось большинство. Да и в этом случае слово "выполнять" весьма условно – не выполнять, а преодолевать, иначе само понятие правительства (от слов "править, управлять") теряет всякое словарное значение.

Там, где правят все, не правит никто – это прописная истина. А ведь Еврокомиссия работает именно по такому принципу: выбирает самое среднеарифметическое решение, которое приемлемо для всех, никого особо не вдохновляет, но и не оскорбляет. Однако среднее по определению никогда не бывает лучшим, оно всегда посредственно. Для органа исполнительной власти большой разнобой взглядов – делу помеха, а не помощь. О роли законодательного собрания, Европарламента, вообще лучше промолчать для ясности. Его многочисленные резолюции выглядят скорее как упражнения в прекраснодушии, а не как инструкции к выполнению.

Все три классические ветви власти в ЕС разобщены максимально, и радоваться тут нечему. Это и понимается под термином "конструкционные дефекты". Процесс централизации и бюрократической иерархизации всегда усугубляет эффект несовершенной или ошибочной конструкции, процесс автономизации и повышения компетенции местной власти за счёт центральной смягчает остроту трудноразрешимых проблем. Это одна из тех прописных истин, которые любят игнорировать те, что уже в центре. Но от законов политической механики никуда не деться, что прекрасно понимают и сами лидеры ЕС. Поэтому уже в 2010-е годы Жан-Клод Юнкер, став председателем Европейской Комиссии, божился начать глубокое реформирование ЕС, без которого только ускорится период полураспада и общего увядания Союза. Божился-то он хорошо и душевно, но ушел на пенсию, не сдвинув ничего с мертвой точки. Как и все, кто был после него.

Понятное дело, путинское нашествие на Украину прокололо пузырь, надутый неспособностью международных организаций к активному действию. Что-то делать надо, но что – непонятно. Как известно, на ошибках человек учится... совершать новые ошибки. Смешной маниловщиной оказываются прожекты типа "как нам обустроить Россию", особенно когда они звучат из уст западных экспертов. Помогать "обустраивать" Россию сегодня – значит брать на себя ответственность за её преступления и её будущие неудачи. Быть экспертом по России – значит прочитать и заучить какое-то количество придумок российских знатоков (писано это не для унижения домашних экспертов, а просто потому, что, когда вы находитесь в эпицентре взрыва, у вас не может быть полного понимания настоящего, не говоря уже о будущем). Если вас подбросило и перевернуло, вы не можете ручаться даже за то, являются ли встреченные в воздухе ноги вашими или ногами ваших многоумных коллег. Говоря о будущем России, можно с уверенностью ссылаться только на такие закономерности, которые испытаны временем и пространством.

Ссылка на успех Соединенных Штатов тут мало помогает – это как раз пример неунитарного государства, в котором сосуществуют 50 практически совершенно автономных штатов и один федеральный округ. Неизбежное напряжение в отношениях между федеральными субъектами как раз и доказывает тезис: только автономизация частей гигантского государства и спасает его от кровавого распада. Пока спасала. Это и есть спасительный рецепт для российской государственности – глубокая автономизация ее частей, регионов и этнических образований. При сохранении связей исключительно для аврального ответа на кризисные ситуации. Или даже без сохранения таковых. Помните естественный закон управляемости – klein ist fein, малое прекрасно!

Понятное дело – такая перспектива на сегодняшний день приемлема только для мудрых. Но как раз в этом и состоит трагедия дальнейшего существования российской государственности. Спасительная мера неприемлема для большинства россиян. Приемлемо только губительное.



Ефим Фиштейн – политический обозреватель и комментатор



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