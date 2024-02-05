"Планы провалились". Россия ввела пограничный контроль на границе с Крымом

Москва изменила режим на границе между двумя украинскими регионами, которые были оккупированы российскими войсками. Пока на пунктах пограничного контроля все по-прежнему, но решение может свидетельствовать о подготовке территории к возможной активизации боевых действий на юге Украины.

Российские власти Крыма ввели особый режим пересечения границы между аннексированным Крымским полуостровом и оккупированной частью Херсонской области Украины. На пограничных переходах теперь будет осуществляться такой же контроль, как на государственной границе РФ. Соответствующий указ был опубликован 25 января.

В документе перечислены пять пунктов пропуска, через которые можно попасть из аннексированного Крыма в захваченную Россией часть Херсонской области и обратно. Это три автомобильных КПП – "Армянск", "Перекоп" и "Джанкой" – и два железнодорожных – "Армянск" и "Джанкой". Все они должны быть оборудованы как переходы на государственной границе, говорится в указе. Вне этих пунктов пересекать административную границу запрещено.

Для пересечения границы граждане России должны предъявить пограничникам "действительный документ, удостоверяющий личность", то есть достаточно и внутреннего паспорта. Граждане других стран (в том числе Украины) должны показывать те документы, которые предусмотрены международными договорами между Россией и этими странами. Аналогичный набор документов на админгранице между оккупированными украинскими регионами российские пограничники требовали и ранее.

Официальной причиной введения особого режима на границе названо исполнение указа российского президента Владимира Путина о введении военного положения на украинских территориях, оккупированных в ходе полномасштабного вторжения. Этот указ был издан в октябре 2022 года. Тот же документ вводил средний уровень реагирования на территории оккупированного Крымского полуострова и в приграничных с Украиной регионах России. Это означает, что на этих территориях государство может устанавливать особый режим въезда и выезда, а также ограничивать свободу передвижения.

Почему вводить особый контроль на границе в связи с указом 2022 года решили только сейчас, в документе за подписью Сергея Аксенова, назначенного российскими властями главой Крыма, не уточняется. "Вероятно, оккупанты рассчитывали достаточно быстро подавить сопротивление на новых оккупированных территориях и не применять соответствующие непопулярные меры, однако это им не удалось, и теперь они к ним прибегают", – считают в представительстве президента Украины в Автономной республике Крым.

Что происходит на границе

Пограничный контроль на въезде в Крым со стороны сухопутной части Украины был установлен после аннексии Россией полуострова в 2014 году. Власти РФ называли эту границу государственной; для украинских властей это была административная граница с временно оккупированной территорией. На каждой стороне осуществлялся пограничный и таможенный контроль. Два пункта пропуска разделяла нейтральная полоса, которую нужно было преодолевать на частном автотранспорте или пешком. Для автобусов и пассажирских поездов сообщение между аннексированным Крымом и другими украинскими регионами прекратилось в конце 2014 года.

После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину правила пересечения границы между Крымом и Херсонской областью изменились. После того как осенью 2022 года Москва незаконно объявила Херсонскую область субъектом Российской Федерации, границу между двумя украинскими регионами, де-факто находящимися под российским контролем, преобразовали в административную. Работа таможенных органов на ней была прекращена, остался только паспортный контроль и контроль за провозом запрещенных веществ и предметов. Этим занимались сотрудники ФСБ и военнослужащие российской армии.

В июне 2023 года волонтеры, доставлявшие гуманитарную помощь на оккупированную левобережную часть Херсонской области, пострадавшую от катастрофы на Каховской ГЭС, рассказывали корреспонденту Радио Свобода о том, что на КПП между Херсонской областью и аннексированным Крымом российские силовики тщательно досматривали и обыскивали даже транспорт с гуманитарными грузами.

По словам волонтеров, силовики проводили "собеседования" со всеми, кто пересекал админграницу. На этих "собеседованиях" изучалось содержимое телефонов и прочей цифровой техники. Более тщательно проверяли тех, кто следовал с украинским паспортом, – таких людей, по словам представителей российской стороны, пропускали в аннексированный Крым и обратно после того, как они "проходили кое-какие процедуры". У всех украинцев, которые эвакуировались из зоны затопления в Крым, военные и сотрудники ФСБ спрашивали, получали ли они российские удостоверения личности, а если нет, то почему. Такие расспросы объяснялись "террористической угрозой" и "требованиями безопасности".

Указ об ужесточении пограничного контроля пока что не привел к ощутимым изменениям на пограничных переходах, расположенных на севере Крыма, рассказали Радио Свобода очевидцы, пересекавшие границу в последние дни.

"Никаких изменений нет. Очередей на пограничных переходах также нет. Как раньше, всех отправляют на фильтрацию – проверяют документы и телефоны, задают разные вопросы. Фильтрацию проходят все, независимо от того, с какими документами едешь – российскими или украинскими", – рассказала крымчанка по имени Анна, которая занимается организацией частных пассажирских перевозок между оккупированными украинскими территориями и другими европейскими странами.

"Прошел границу час назад, все по-старому. Пункт пропуска один, общий. Нет такого, что один пункт контроля на херсонской стороне, а другой – на крымской. Фээсбэшники устраивают досмотр, проверяют телефоны. Что именно они там ищут – не знаю, но листают переписки. Могут даже восстановить удаленные переписки вплоть до 2021 года. В общем, ничего не поменялось", – сообщил Вячеслав, житель Херсонской области, который регулярно ездит по делам на аннексированный полуостров и обратно.

"Легализовать то, что и так было"

Приравнивание административной границы между территориями, которые Россия незаконно считает своими, к государственной границе может означать, что Кремль фактически смирился с тем, что полноценно аннексировать регион, через который проходит линия фронта, ему не удалось, отмечают эксперты.

В Крыму боятся усиления движения сопротивления из-за связей полуострова с Херсонщиной

Крымская политологиня Евгения Горюнова полагает, что решение об усилении пограничного контроля принималось не в Симферополе, а в Москве: "Особый режим на границе [аннексированного Крыма] с Херсонщиной, а по сути – восстановление пограничного контроля, свидетельствует о нескольких моментах. Во-первых, планы Аксенова по интеграции Крыма с оккупированными южными районами Украины (то есть по установлению контроля Аксенова над ними) провалились. Во-вторых, это может быть связано с планами по мобилизации жителей территорий [оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей], так как паспортизация уже почти окончена и мужчин могут принудительно мобилизовать".

Еще одним возможным объяснением этого шага, по словам экспертки, может быть то, что оккупационные власти тем самым "пытаются остановить выезд украинцев из оккупированных районов, потому что основной маршрут для многих из них [проходит] через Крым [и российские регионы] в Европу. Наконец, в Крыму боятся усиления движения сопротивления из-за связей полуострова с Херсонщиной, поэтому [вводятся] усиление контроля на границе за передвижением людей, спецпроверки со стороны ФСБ и так далее".

"Оккупанты таким образом пытаются легализовать то, что и так было. После временной оккупации Херсонщины они продолжали осуществлять фильтрационные мероприятия, осматривать личные вещи, документы, телефоны, социальные сети и т.д. Это все происходит на старых российских КПП на административной границе. Мы наблюдали, как в оккупационные "суды", например в городе Армянске, одно за другим поступали административные дела о так называемой дискредитации российской армии. Из содержания соответствующих решений следовало, что эти "нарушения" были выявлены именно на КПП. Но в российской правовой действительности статус оккупированной части Херсонской области такой же, как и статус оккупированного Крыма. То есть россиянам необходимо было для собственной аудитории объяснить, почему между "равнозначными" регионами существуют КПП, на каком основании осуществляется контроль и т. д. Из-за войны оккупанты не могут "отфильтровать" всех граждан Украины на оккупированных с февраля 2022 года территориях Херсонщины, а потому пытаются не допустить "вражеские элементы" с оккупированных территорий (то есть людей, которые открыто поддерживают Украину) дальше", – заявили Радио Свобода в представительстве президента Украины в Автономной республике Крым.

Подготовка к наступлению?

Среди российского руководства нет единства по поводу дальнейшего развития войны и ее завершения

Украинский политический эксперт Евгений Сависько связывает введение новых порядков на пограничных переходах с подготовкой российских войск к новой фазе битвы за юг Украины: "Несмотря на очевидный факт, что российская экономика перенастроилась на военное положение и сумела обойти санкции, а также на то, что у России гораздо больший человеческий ресурс, чем у Украины, у Москвы нет уверенности в том, что ей удастся удержать временно оккупированную территорию Херсонской области Украины".

"Есть и вторая причина – подготовка к переговорам о мире. Среди российского руководства с самого начала полномасштабного вторжения в Украину нет единства по поводу дальнейшего развития войны и ее завершения. Одни предпочитают воевать, пока не будет уничтожена Украина, другие считают возможным уступить часть оккупированных территорий, но не Крым, в обмен на снятие санкций. Оккупанты определили и наглядно очертили территории, за которые они намерены сражаться наиболее ожесточенно", – считает Сависько.

По его словам, новости с границы также могут быть сигналом для российских избирателей в преддверии президентских выборов. "Мол, посмотрите: "Крым наш, и мы его никому не отдадим", ведь именно возвращение Крыма в состав России было и является одним из самых главных постулатов внутриполитической риторики Владимира Путина", – объясняет эксперт.

Социолог Кирилл Хмарский убежден в том, что, несмотря на изменение порядка пересечения границы, Кремль не планирует так просто отказываться от захваченных украинских земель: "В Крыму и на других оккупированных территориях много тех, кто ожидает возвращения под контроль Украины. Поэтому российские управленцы будут демонстрировать свое владение присоединенными землями и совершать показательные действия, направленные на то, чтобы дать понять всем, что оккупированные регионы – это территория РФ. Среди таких действий – расселение людей с российскими паспортами в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Нельзя исключать, что отстроенные квартиры будут отданы малоимущим гражданам в качестве социального жилья, что сделает земли Украины местом для расселения представителей неблагополучных слоев населения, любящих Путина. Пропагандистский эффект будет неотразимым".

Похожего мнения придерживается украинский политический аналитик и юрист Дмитрий Франчук: "Я не думаю, что Россия смирилась с тем, что ей не удалось полноценно аннексировать хотя бы часть Херсонской области. Напротив, изменение правил пересечения границы является для России одним из способов усилить контроль над Херсонской областью. Россия продолжает заявлять о своих планах по аннексии территорий области, и я считаю, что она будет делать все возможное для их реализации".

По словам Франчука, указ Аксенова о повышенных мерах безопасности на границе между двумя оккупированными украинскими регионами "является признаком того, что Россия готовится к активизации военных действий в южной части фронта. Этот шаг может быть связан с тем, что Россия хочет перебросить дополнительные войска и вооружения в Херсонскую область для подготовки к масштабному наступлению. Однако, чтобы сделать более точный прогноз, необходимо наблюдать за дальнейшими событиями".