Плати, или все узнают. Шантажисты охотятся на геев в социальных сетях

Число случаев шантажа и вымогательства в отношении геев и трансгендерных людей в России увеличилось за последние три года в десятки раз. Об этом "Системе" рассказал Дамир Мусин, координатор сервисов помощи на портале "Парни+", который занимается в том числе юридической и психологической поддержкой людей из ЛГБТ-сообщества.

30 ноября 2023 года Верховный суд Российской Федерации признал несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. "Этим решением, – говорит Мусин "Системе", – государство спровоцировало волну шантажа в отношении геев. До конца 2023-го года никто не шантажировал ЛГБТК угрозами раскрыть подробности их частной жизни родственникам, работодателям и сослуживцам, теперь подобный шантаж стал обычным делом. Только к нам на портал "Парни+" за помощью обращаются не менее ста человек ежегодно, а сколько всего людей, испугавшись угроз, отдали мошенникам деньги, можно только гадать".

"Дайвинчик" и другие

21-летний студент МГУ Степан (имя изменено из соображений безопасности) познакомился с неким мужчиной в телеграм-боте знакомств "Дайвинчик". Некоторое время просто мило болтали. Потом собеседник попросил Степана прислать фотографии, потом интимные фотографии. Получив их, собеседник прислал Степану адрес его страницы "ВКонтакте" и пригрозил немедленно сообщить отцу, однокурсникам и друзьям Степана о том, что он гей. За сохранение тайны собеседник требовал 10 тысяч рублей.

Степан испугался и прислал деньги на указанный собеседником счет. Свое состояние в тот момент Степан описывает "Системе" словами: "меня трясло". Однако десятью тысячами шантажист не удовлетворился, он заявил Степану, что тот переводил деньги слишком долго и теперь на него налагается штраф – еще десять тысяч.

Степан совсем растерялся и передал свой телефон другу, чтобы тот продолжал переговоры. Как уж друг договорился с шантажистом, Степан не знает, но шантаж прекратился.

"Система" обратилась к администраторам ресурса "Дайвинчик" с вопросом о том, известно ли им о случаях шантажа в отношении их пользователей, но не получила ответа.

Игорь (имя изменено), 32 года, школьный учитель из сибирского города (с ним лично "Системе" поговорить не удалось, его историю рассказывает Дамир Мусин), ответил на запрос незнакомого мужчины в одном из чатов "Система" обратилась к администраторам этого ресурса с вопросом, известно ли им о случаях шантажа в отношении их пользователей, но не получила ответа.гей-знакомств. Некоторое время спустя собеседник предложил Игорю обменяться фотографиями и продолжить разговор напрямую в мессенджере Telegram. Игорь имел неосторожность вести этот разговор со своего личного аккаунта. И вскоре получил от шантажиста угрозы, что тот сообщит школьной администрации и родительскому комитету, что учитель – гей.

Игорь был совершенно уверен, что если в школе узнают о его сексуальной ориентации, то он потеряет работу и не сможет найти никакую другую. Поэтому он перевел шантажисту 50 тысяч рублей, а взамен попросил прекратить шантаж. Шантажист обещал больше учителя не шантажировать, но Игорь продолжает бояться.

Николай, 30 лет, менеджер из Петербурга, рассказывает "Системе", что тоже ответил на запрос незнакомца в чат-боте, тоже согласился обменяться интимными фотографиями и тоже получил угрозы, что фотографии эти будут разосланы друзьям Николая в социальной сети "ВКонтакте". Но платить Николай наотрез отказался. В ответ шантажист действительно разослал фотографии Николая его друзьям в социальных сетях.

Друзья даже не стали открывать эти фотки

"А друзья, – рассказывает Николай "Системе", – даже не стали открывать эти фотки, сказали, что понимают ведь, что такие фотки рассылают только мошенники".

Особым случаем, говорит "Системе" Дамир Мусин, является шантаж со стороны сотрудников правоохранительных органов. "Они, особенно в Дагестане и Чечне, устраивают рейды по неофициальным гей-клубам, задерживают людей, привозят в отделение полиции, бьют, заставляют становиться их информаторами и вымогают деньги, – говорит Мусин. – Здесь уже идет речь о значительных суммах. Один из наших клиентов в Чечне отдал полицейским 80 тысяч рублей, и не думаю, что шантаж на этом закончился".

Довольно часто, говорит Мусин "Системе", полицейские тщательно изучают телефон человека, задержанного во время рейдов по клубам, и если находят интимную переписку, то инкриминируют задержанному распространение порнографии, статья 242 УК РФ, до двух лет лишения свободы.

"Система" отправила запросы в МВД Дагестана и Чечни, но не получила ответов.

Охотничьи угодья

Дамир Мусин рассказывает "Системе", что после признания ЛГБТ экстремистской организацией ресурсы знакомств в интернете стали фактически охотничьими угодьями для шантажистов. Шантажисты пользуются сервисами "пробива", такими как "Глаз Бога", и применяют ИИ-инструменты, чтобы найти социальные сети шантажируемого. Чаты знакомств, таким образом, становятся опасны, но многие люди всё равно пользуются ими.

Кроме чат-ботов ничего не осталось

"Потому что кроме чат-ботов ничего другого [подходящего для знакомств геев в России] не осталось, – говорит Мусин "Системе". – Официальные гей-клубы закрыты. Комьюнити-центры закрыты. Пространство для общения ЛГБТ сузилось только до интернета. Надо понимать, что статистически ты рано или поздно нарвешься на мошенника. И надо быть заранее готовым”.

Служба помощи портала "Парни+" составила список мер предосторожности, которые следует принять, чтобы не стать жертвой шантажистов:

– никогда не отправлять фотографии, на которых изображено ваше лицо или приметные татуировки;

– вообще не отправлять фотографий, особенно интимных, а если очень хочется, то только исчезающие фотографии;

– скрыть номер в своем телеграм-канале;

– не привязывать никакие аккаунты на ресурсах знакомств к своему телефону;

– все свои страницы в соцсетях держать закрытыми;

– если это возможно, самостоятельно и заблаговременно сообщить родственникам, друзьям, сослуживцам и работодателям о своей сексуальной ориентации, тогда не нужно будет бояться их негативной реакции;

– никому не сообщать на ресурсах знакомств ничего о месте своего проживания, учебы или работы.

Если шантаж уже случился, служба поддержки портала "Парни+" советует никогда не переводить шантажистам деньги. Обычно, рассказывает "Системе" Дамир Мусин, переводом денег шантаж не заканчивается. Часто шантажисты продолжают угрожать, утверждая, что перевод был сделан вооруженным силам Украины.

Лучше не вести переговоры, не демонстрировать страх, просто не отвечать

"И вообще, – добавляет Мусин, – лучше не вести переговоры, не демонстрировать страх, просто не отвечать. В 90% случаев шантажисты не выполняют свои угрозы, если видят, что шантажируемый не испугался".

Маргинализированная группа

В разговоре с "Системой" Дамир Мусин подчеркивает, что шантаж в отношении геев не является проблемой только ЛГБТ-коммьюнити, а опосредованно затрагивает все общество. Принятие закона, маргинализирующего какую-то группу людей, часто провоцирует более широкое социальное напряжение.

"Казалось бы, – говорит Мусин, – какое отношение репрессивные законы против ЛГБТ могут иметь к бездомности? А прямое! Если в результате шантажа родственники выгоняют человека из дома, то ему некуда идти. Шелтеры для геев, потерявших дом в результате ссоры с родственниками, закрыты. Работу человек тоже потерял, потому что шантажист написал его начальнику". Даже службы помощи "Парни+" теперь работают только онлайн, потому что все сотрудники портала вынуждены были эмигрировать после того, как проект в России был признан экстремистским. Вот и получается, говорит Мусин "Системе", что по вине закона, направленного против ЛГБТ, на улицах появились десятки новых бездомных.

"Любые дискриминационные законы ведут к разрастанию социальных проблем, – говорит "Системе" Александра Волгина, бывший директор закрытого в России ВИЧ-активистского благотворительного фонда "Свеча" и ассоциации женщин, живущих с ВИЧ, "Е.В.А." – ВИЧ/СПИД давно перестал быть проблемой только геев или наркопотребителей, но все же эта эпидемия остается их характерной проблемой. Когда принимаются дискриминационные законы, когда появляются шантажисты, готовые наживаться на этих дискриминационных законах, люди прячутся, перестают доверять государственным социальным и медицинским службам, перестают обращаться за помощью, не лечатся, не получают лекарства, подавляющие вирус, и, следовательно, распространяют эпидемию не только внутри своего сообщества, но и вовне".

Волгина говорит, что как только государство принимает любой дискриминационный закон, шантажисты сами собой появляются вокруг любой дискриминируемой группы населения, эта группа уходит в подполье, не получает помощи в решении своих проблем, и проблемы конкретной социальной группы постепенно распространяются на всех людей вокруг.

"Дискриминировали геев, получите шантажистов и рост эпидемии ВИЧ, – говорит Волгина. – Придумали отнимать собственность у иностранных агентов, не удивляйтесь, что завтра появятся шантажисты, которые будут вымогать деньги, угрожая людям раскрыть их родственные или экономические связи с иностранными агентами. И так с любой маргинализированной группой – вокруг нее множатся общественные беды".