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Полиция провела рейд в ночном клубе Петербурга по делу об ЛГБТ

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Сотрудники силовых структур в ночь на 4 июля провели рейд в клубе Cabaret в Санкт-Петербурге. Заведение заподозрили в публичной пропаганде ЛГБТ, передало ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В сообщении агентства отмечается, что силовики "штурмовали" клуб на Разъезжей улице. "По заявлениям владельцев Cabaret в социальных сетях, он является "самым большим гей-клубом в России", - пишет ТАСС.

Помимо пропаганды ЛГБТ ещё одной причиной рейда указаны "неоднократно выявленные случаи заражения оспой обезьян среди посетителей заведения".

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Внутри клуба, по предварительным сведениям, находились несколько десятков человек. По данным РЕН ТВ, силовики также осмотрели помещения клуба и его гостей на предмет хранения наркотических веществ и психотропных препаратов. Сообщении сопровождается кадрами, на которых часть людей выводят, а у входа в клуб припаркованы несколько полицейских автомобилей.

Правоохранительные структуры, как отмечается, уже установили личности организаторов вечеринок, и сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела по статье "о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений".

О рейде написали также близкие к силовым структурам телеграм-каналы, обратила внимание "Медуза". В публикации отмечается, что в клуб пришли сотрудники центра по противодействию экстремизму. На видео из Cabaret появляются и сотрудники ОМОНа.

Телеканал-канал "78" пишет, что в этом клубе регулярно проводят травести-шоу. 3 и 4 июля в Cabaret были запланированы вечеринки по случаю 29-летия клуба. О рейде администрация клуба ничего не сообщила, отмечает "Медуза".

  • В ноябре 2023 года Верховный суд России признал "экстремистским" несуществующее "Международное движение ЛГБТ". Впоследствии в разных регионах неоднократно возбуждали уголовные дела по статьям об экстремизме. Полиция начала проводить рейды в клубах, которые устраивали квир-мероприятия.


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