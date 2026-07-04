Полиция провела рейд в ночном клубе Петербурга по делу об ЛГБТ

Сотрудники силовых структур в ночь на 4 июля провели рейд в клубе Cabaret в Санкт-Петербурге. Заведение заподозрили в публичной пропаганде ЛГБТ, передало ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В сообщении агентства отмечается, что силовики "штурмовали" клуб на Разъезжей улице. "По заявлениям владельцев Cabaret в социальных сетях, он является "самым большим гей-клубом в России", - пишет ТАСС.

Помимо пропаганды ЛГБТ ещё одной причиной рейда указаны "неоднократно выявленные случаи заражения оспой обезьян среди посетителей заведения".

Внутри клуба, по предварительным сведениям, находились несколько десятков человек. По данным РЕН ТВ, силовики также осмотрели помещения клуба и его гостей на предмет хранения наркотических веществ и психотропных препаратов. Сообщении сопровождается кадрами, на которых часть людей выводят, а у входа в клуб припаркованы несколько полицейских автомобилей.

Правоохранительные структуры, как отмечается, уже установили личности организаторов вечеринок, и сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела по статье "о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений".

О рейде написали также близкие к силовым структурам телеграм-каналы, обратила внимание "Медуза". В публикации отмечается, что в клуб пришли сотрудники центра по противодействию экстремизму. На видео из Cabaret появляются и сотрудники ОМОНа.

Телеканал-канал "78" пишет, что в этом клубе регулярно проводят травести-шоу. 3 и 4 июля в Cabaret были запланированы вечеринки по случаю 29-летия клуба. О рейде администрация клуба ничего не сообщила, отмечает "Медуза".

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал "экстремистским" несуществующее "Международное движение ЛГБТ". Впоследствии в разных регионах неоднократно возбуждали уголовные дела по статьям об экстремизме. Полиция начала проводить рейды в клубах, которые устраивали квир-мероприятия.



