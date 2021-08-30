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По аэропорту Кабула нанесён удар неуправляемыми ракетами

Автомобиль, из которого, предположительно, был нанесён удар по аэропорту Кабула

В Афганистане нанесён ракетный удар по аэропорту Кабула, где продолжается эвакуация иностранцев и граждан страны в разные страны мира.

По меньшей мере пять неуправляемых ракет были выпущены по аэропорту в понедельник, передаёт канал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. Все они были перехвачены установленными на территории объекта комплексами тактической противовоздушной обороны.

В распоряжении CNN оказалось видео пуска ракет из автомобиля из района Кабула, расположенного на западе от аэропорта. Машина сгорела после пусков. В ней найдены направляющие для пуска шести ракет. Шестая, предположительно, попала в здание.

По предварительным данным, никто не пострадал. Американский чиновник, говоривший с каналом, сообщил, что атаку, по всей видимости, совершили члены группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России).

Организация взяла на себя ответственность за нападение смертника в аэропорту 26 августа. После взрыва погибли больше 180 человек. Американские власти предупреждают об опасности повторных атак на аэропорт.

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