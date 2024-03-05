По делу экс-ректора Шанинки Сергея Зуева возобновили следствие

Суд в Москве возобновил следствие по делу о хищении средств в отношении бывшего ректора Шанинки Сергея Зуева и бывшей чиновницы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом сообщает "Новая газета".

Сегодня, 5 марта, обвиняемым должны были огласить приговор. Прокуратура запрашивала для Раковой 8 лет колонии, для Зуева – 6,5 лет, для остальных пяти – от 3 до 5,5 лет лишения свободы.

Дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Все обвиняемые ранее признали вину и возместили ущерб. Решение о возобновлении следствия судья мотивировал тем, что нужно доисследовать характеристики всех обвиняемых, а также уточнить позицию одного их них.

По версии следствия, Ракова, работая в Минпросвещения, добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла. На эти деньги фонд заказал работы у субподрядчика – Шанинки. Следствие утверждает, что работы были оплачены, но не были выполнены. Таким образом, считает следствие, были похищены более 40 миллионов рублей.

Ракову и Зуева задержали в октябре 2021 года. Ракова почти год находилась в СИЗО. Зуева тоже отправили в СИЗО, но позже перевели под домашний арест. В ноябре 2022 года Мосгорсуд смягчил им меру пресечения. Ракову освободили из СИЗО, а Зуева – из-под домашнего ареста.

Теперь им могут запросить другие сроки, пишет "Новая газета".