Ректором Шанинки стала Мария Сигова – мундеп от "Единой России"

Ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) назначена Мария Сигова. Она действующий депутат от "Единой России" в Санкт-Петербурге и ректор Международного банковского института имени Анатолия Собчака.

В сообщении Шанинки отмечается, что для прежнего ректора Сергея Зуева "затруднено исполнение обязанностей в полном объёме в силу продолжающегося судебного процесса". Зуев проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, ему назначили запрет определённых действий, вину он не признаёт. Зуев останется научным руководителем Шанинки и будет участвовать в обсуждении развития университета.

The Moscow Times со ссылкой на источники из окружения учредителей Шанинки пишет, что студентов вуза решили перевести под юрисдикцию института имени Собчака.