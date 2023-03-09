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Ректором Шанинки стала Мария Сигова – мундеп от "Единой России"

В Шанинке

Ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) назначена Мария Сигова. Она действующий депутат от "Единой России" в Санкт-Петербурге и ректор Международного банковского института имени Анатолия Собчака.

В сообщении Шанинки отмечается, что для прежнего ректора Сергея Зуева "затруднено исполнение обязанностей в полном объёме в силу продолжающегося судебного процесса". Зуев проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, ему назначили запрет определённых действий, вину он не признаёт. Зуев останется научным руководителем Шанинки и будет участвовать в обсуждении развития университета.

The Moscow Times со ссылкой на источники из окружения учредителей Шанинки пишет, что студентов вуза решили перевести под юрисдикцию института имени Собчака.

  • Зуев проходит обвиняемым по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении более 21 миллиона рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. В ноябре 2022 года Зуеву заменили домашний арест на запрет определённых действий.
  • Шанинка – один из первых частных вузов в России – была основана в 1995 году. Её первым ректором был известный британский социолог, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин. В 2018 году Шанинку лишили государственной аккредитации – якобы за нарушение вузом федеральных образовательных стандартов. В 2020 году аккредитацию вернули.

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