В Рязани мужчина поджёг себя. Он кричал, что не хочет воевать в Украине

В воскресенье на центральном автовокзале Рязани мужчина совершил самоподжог. Он кричал, что не хочет на войну в Украине. Об этом рассказал рязанский портал ya62.ru.

Очевидцы сообщили, что он "бегал по вокзалу весь в огне и кричал". На видео пострадавшего уводят сотрудники скорой помощи.

В правоохранительных органах отказались комментировать ситуацию, а в местном МЧС сообщили, что вызова им не поступало.