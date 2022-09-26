В Рязани мужчина поджёг себя. Он кричал, что не хочет воевать в Украине

В воскресенье на центральном автовокзале Рязани мужчина совершил самоподжог. Он кричал, что не хочет на войну в Украине. Об этом рассказал рязанский портал ya62.ru.
Очевидцы сообщили, что он "бегал по вокзалу весь в огне и кричал". На видео пострадавшего уводят сотрудники скорой помощи.
В правоохранительных органах отказались комментировать ситуацию, а в местном МЧС сообщили, что вызова им не поступало.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- После объявления о мобилизации в России участились случаи поджогов военкоматов и зданий администраций, тысячи людей выходят на акции протеста – их разгоняют и задерживают, ещё тысячи стремятся уехать из страны – авиабилеты из России кратно подорожали, а на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.