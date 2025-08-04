"Под дату лучше в убежище". Блогеры – о переговорах и обстрелах

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф может посетить Россию 6 или 7 августа. Об этом глава американского государства сообщил в воскресенье – после того, как в очередной раз предупредил о введении новых санкций против России в случае, если Москва не согласится на прекращение огня в войне против Украины.

До этого, 29 июля, Трамп говорил о том, что в течение 10 дней ожидает решения по Украине. Этот срок должен истечь 8 августа. Украинские и российские блогеры размышляют над тем, можно ли действительно ожидать скорого прекращения огня после новых переговоров Уиткоффа, а также о последних российских обстрелах Украины и результатах продолжающейся войны.

Анна Ковальчук:

Друзья и коллеги, сведемся.

Тем более, если верить американскому деду (а кому же верить, если не ему – да кому угодно, отвечу я сама себе) аккурат к пятнице наши проблемы должны исчерпаться, так как дед предъявил соседским психам ультиматум.

А дед же кремень.

Дед терпит, терпит, а потом ещё как терпит!

По итогу, уверенным можно быть только в том, что аккурат под дату лучше ночевать в убежище.

Тем не менее, тезис о том, что мы близки к какой-то архитектуре заморозки озвучили уже несколько людей, в том числе тех, к чьему мнению я привыкла прислушиваться. Не в диапазоне недели, конечно, но обозримом будущем.

В эфире была постоянная рубрика "невъебенные надежды"

Виталий Портников:

Вспоминая о первых годах независимости Украины, я рассказываю коллегам как ездил в Санкт-Петербург для записи интервью с мэром этого города Анатолием Собчаком, как интервью было прервано его заместителем Владимиром Путиным, который хотел обсудить с шефом какие-то неотложные дела, но Собчак успел сказать мне, что Украина может оставаться в своих территориальных границах только в том случае, если будет сохранять партнерские отношения с Россией – и присутствующий при этом вице-мэр, которого я видел впервые и в последний раз до того момента, когда он стал одним из высших руководителей России, – утвердительно кивал головой, – многие могут считать это легендой или попыткой перенести мой современный опыт на события тридцатилетней давности. Ну не мог же Путин еще тридцать лет назад, когда никто даже не представлял себе его политической карьеры, мечтать об оккупации украинских земель!

Но вот в Германии обнародовали ранее закрытые архивы министерства иностранных дел страны, среди которых оказалась служебная записка тогдашнего генерального консула Германии в Санкт-Петербурге Эберхарда фон Путткамера. И этот дипломат теперь – мой главный свидетель. Ведь в 1994 году он докладывает немецкому внешнеполитическому ведомству именно то, что тогда говорили мне Путин и Собчак. И называли Крым, восточную Украину и северный Казахстан вечной частью российского государства, которая никогда не была для него [Путина] зарубежьем. Причем, как видим, Путин настолько уверен в своей правоте, что даже не пытается скрыть своих взглядов на российские "территории" от западного дипломата. Уже когда он станет президентом России, еще в начале 2000-х, он без всяких оговорок будет называть Украину искусственным государством – и в разговорах с президентом США Джорджем Бушем-младшим, и в разговорах с федеральным канцлером Германии Герхардом Шредером. А те, в свою очередь, будут транслировать эту позицию Путина другим западным лидерам.

Поэтому вопрос не в том, когда Путин "сошел с ума", поверил в то, что украинского народа не существует, и начал думать об оккупации Украины. Ответ прост: он так думал всегда. Когда говорил о каких-то там российско-украинских взаимоотношениях, о партнерстве, об уважении к украинской государственности – он просто лгал. Потому что тогда у него не было реальной возможности воплощать свои политические взгляды. Даже после избрания президентом России такая возможность появилась не сразу. Но почти сразу он начал серию спецопераций, направленных на покорение Украинского государства и дискредитацию его институтов. Практически сразу он начал требовать от нового главы "Газпрома" Алексея Миллера строить систему газопроводов, которая позволила бы России обойтись без украинской газотранспортной системы. И это было не только средством давления на украинское руководство, но и подготовкой к возможным боевым действиям – если в них возникнет необходимость.

Путин как личность формировался в среде сотрудников КГБ СССР – настоящего шовинистического ядра тогдашней империи, особенно в ее российской части. Уже в 1980-х годах советские чекисты задумывались о демонтаже коммунистического режима с целью превращения государства в новую Русскую империю – с частной собственностью и доминированием русской нации. На Лубянке зачитывались романами Пикуля. Трудно представить, чтобы в Санкт-Петербурге, где родился и служил Путин, где формировались его будущие соратники – такие как Николай Патрушев – шовинистические настроения были менее распространены. Наоборот – это была столица бывшей империи, жизнь на фоне царских дворцов и особняков уничтоженной аристократии. И чекисты мечтали зайти в эти особняки не просто как хозяева, а как наследники империи, утраченной их родителями. Приход к власти в условиях сокращения империи на 14 республик был для них катастрофой. Возвращение этих территорий стало для них делом жизни. Потому, что без полноты имперского пространства власть и обогащение не были для них ни сладкими, ни достаточными.

А Собчак – что ж. Тезисы, которые я услышал от него в Санкт-Петербурге, он неоднократно озвучивал публично. Слова Путина о "подарке большевиков Украине" – так президент России назвал восточные регионы нашей страны во время речи в день аннексии Крыма – это прямая калька из интервью бывшего мэра Санкт-Петербурга в 1990-х. Но теперь, когда прошло более 30 лет, я задумываюсь: кто же все-таки был чьим учеником? Действительно ли Путин перенял у Собчака его шовинистическую программу, или, может, это сам Собчак – чувствительный к настроениям местных чекистов – внимательно слушал выходца из КГБ Путина после того, как тот стал его заместителем, а, возможно, и куратором в мэрии Санкт-Петербурга? Был ли Путин действительно учеником, или они учили друг друга?

Недавно я случайно наткнулся в YouTube на программу, которая вышла в последний день путча августа 1991 года. Когда в Москве запрещали КПСС, в Киеве провозглашали независимость, а в Санкт-Петербурге Собчак и Путин принимали американских бизнесменов. Роли в этом телевизионном репортаже были распределены безупречно. Собчак говорил о демократической России, а Путин рассказывал, насколько привлекательными будут экономические проекты, которые северная столица России предложит американским гостям. Через тридцать лет ту же комбинацию Путин будет конструировать с представителем Трампа Стивом Уиткоффом, которого снова ожидают в российской столице на следующей неделе. Он всегда действовал предсказуемо. И никогда не отказывался от своих реваншистских взглядов и махинаций. Именно поэтому я убежден: от Украины он не отступится ни при каких условиях. И не существует аргумента, который мог бы убедить его отказаться от претензий на нашу страну.

Путин сегодня воплощает в жизнь то, о чем он и его коллеги по КГБ мечтали уже более тридцати лет. И именно поэтому его нужно останавливать, а не договариваться с ним.

В ожидании новых переговоров в соцсетях обсуждают удары по мосту, соединяющему центр Херсона с одним из районов города, который называется Корабел. Корабел расположен на острове, соединяющий его мост за минувшие дни обстреливался несколько раз. В воскресенье ранения в результате одной из атак получил один человек, о чем 3 августа рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он написал с телеграме, что мост обстреливается российской армией третий день подряд и призвал местных жителей эвакуироваться, пока это еще возможно. В микрорайоне Корабел, по данным местных властей, остаются приблизительно 1800 человек, в том числе 31 ребенок и 187 маломобильных граждан.

Иван Преображенский:

Россия начала атаку на южные города Украины, после удара по мосту в Херсоне, начались другие удары по инфраструктуре.

Свет пропал вначале в Херсоне, теперь в Николаеве.

Это новая фаза российского наступления.

UPD. Российская пропаганда утверждает, что в Херсоне объявили эвакуацию. В военной региональной администрации якобы заявили о нарушении газоснабжения в городе.

Алена Маляренко:

Некоторые херсонцы верят в страшную "примету" – как только россияне начнут бомбить мост в микрорайоне Остров, начнется наш локальный Бахмут...

Еще несколько знакомых рассказывают, что в микрорайонах Шуменский и Жилпас стало больше бомжей – демонстративно грязных, с внимательными глазами, которые спрашивают не суржиковским "скики врем'я", а неожиданно "который час". Не могу никак проверить. Но симптоматично, что полиция на ЛБС (линия боевого столкновения – Прим.РС) разгоняет баб с рыбой и молочкой и даже дедов с железяками, торгующих в недозволенных местах. Ей не до бомжей? Не знаю.

А еще обязательной эвакуации все-таки нет. Есть рекомендуемая. Только решение об отселении семей с детьми и призывы, призывы, призывы.

Ирина Александровна:

Ребята только что еще две авиабомбы пролетело надо мной. У меня трусится душа и тело. Две бомбы летели по мосту, который находится в городе. Через реку мост соединял еще один район города. Там живут люди. Теперь они отрезаны от города. Это ужас. У меня, наверное, уже истерика, честное слово. И опять осколки долетели до меня. А собаки, если бы вы слышали, как плакали собаки. Это ужас. Они опять напуганы.

На видео показаны две части города Херсон. Теперь они не имеют соединения. Трассу Херсон – Николаев тоже бьют сильно. Хотят отрезать нас от всего.

Бомбили в минувшие выходные не только Херсон, но и Одессу. В ночь на 4 августа, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате удара возник пожар на радиорынке.

Ирина Морозовская:

Мы с котиками невредимы. Ночь выдалась очень шумной. Дюжина (минимум) шахедов пыталась разрушить порт и эстакаду Пересыпи. Прилетело по находящимся рядом радиорынку и общежитию. Пожар потушили, но радиорынка у нас больше нет. Ещё одно из любимых с детства мест, чего только там не покупала. С ужасом думаю о сгоревшей дорогой технике и ущербе владельцев. С ужасом ночью ёжилась под одеялом, пытаясь свернуться в клубок и наблюдала сполохи от работы ПВО в окнах напротив. А сбитие от прилёта я отличаю даже не на слух, а всем телом. От прилёта вздрагивает земля, да и вся Одесса. Как от любого удара живое существо. Мы вздрагиваем, многие матерятся. Судя по ночным голосам, куча народу выходит на балконы и нашу Гаванную и громко обсуждают увиденное. Не так страшно, когда не один. Что слышно даже мне эти репортажи в прямом эфире – так всё равно ж никто не спит. Хотела написать – злости не хватает на мразей. Но поняла, что злости как раз хватает, более чем. Не только мне. Остальную сотню слов, что сказала ночью, писать здесь нельзя ни в коем случае. Живём дальше.

Руслан Горовой:

У наших детей нет и не будет другого детства. Это дети, которые отличают звук тревоги от всех других даже в кинофильмах. Дети, которые знают, что такое бомбоубежище, правило двух стен. Они знают, что такое спать в коридоре, ванной, паркинге или метро.

Некоторые из них потеряли дом, некоторые потеряли близких, но абсолютно все так или иначе травмированы.

Далее буду говорить за себя. Одной из главных задач для меня как отца является сохранение психического здоровья ребенка. Я не могу предотвратить войну, я не могу изолировать ребенка от нее. Но в моих силах научить его жить во время войны, адекватно реагировать на вызовы, а также дать ему, насколько это возможно, ощущение насыщенности детством.

Я понимаю, что у каждого из нас своя жизненная ситуация и нет единого рецепта как жить. На все влияет и удаленность от фронта, и то, находятся ли родители в армии или в тылу. Однако в любом случае приложить усилия для психического здоровья ребенка придется. Потому что, повторюсь, у наших детей нет и не будет другого детства.

Обстрелы Киева также были интенсивными в последние дни. 1 августа, когда из-за массированной атаки был разрушен подъезд жилого многоэтажного дома в Святошинском районе, погиб 31 человек, среди жертв было 5 детей. 159 жителей города получили ранения, в том числе 16 несовершеннолетних.

Андрей Мальгин:

Я был в Киеве один только раз. Алексей Парщиков спонтанно решил показать город, год не помню, но точно при Советской власти. И, скорей всего, до перестройки даже. Выпивать мы начали еще в поезде, отъезжая из Москвы, так что впечатления от Киева остались, так сказать, размытыми. Только общее ощущение свободы и простора.

За прошедшие десятилетия сколько раз туда собирался, но, увы, так и не удосужился. После Крымнаша ехать в Киев вообще стало стыдно. Кстати, если бы Украина давала гражданство по рождению, я бы обратился. Все-таки я родился в Севастополе, это ж Украина, и мое свидетельство о рождении (их даже два) на украинском языке. Но раз не дают, так о чем говорить.

Киев крупным планом я видел только в фильмах о гражданской войне: "Дни Турбиных", "Адъютант его превосходительства" и др. Но это всё не то, конечно.

Сейчас Киев горит и взрывается, как в 1941 году. Говорят, тогда его взрывали и поджигали вовсе не немцы, а чекисты. И то же самое безжалостное племя направляет туда бомбы и ракеты и сейчас.

Не знаю, придет ли время, когда я погуляю по Киеву. Руины и завалы разберут, но чувство стыда ведь никуда не денется.