Почему Россия не Америка. Блогеры – об интервью Майкла Макфола

Журналист Юрий Дудь, санкцию на арест которого несколько дней назад заочно выдал суд в Москве, взял интервью у бывшего посла США в России Майкла Макфола, и оно стала предметом бурного обсуждения в социальных сетях.

Макфол – резкий критик российского вторжения в Украину, помогал разрабатывать санкции против Москвы, 24 февраля 2022 года он написал в X – "Русский народ, как тебе не стыдно?" – и Дудь задал бывшему послу вопрос, было ли ему стыдно за вторжение США в Ирак. Наибольшую реакцию в соцсетях вызвало предложение Макфола российским гражданам за границей отказываться от российского гражданства.

Одни блогеры довольно резко отзывались о Макфоле, другие – о Дуде, но начнем обзор соцсетей с похвалы.

Константин Сонин:

Интересное интервью. Я знаю Макфола двадцать лет – и за эти двадцать лет у меня ни разу не возникало сомнений, что это умный, честный и прямой человек. Майк прекрасно разбирается в российской политике – как профессор. И я никогда не встречал американского чиновника, который относился бы с большим любовью и уважением к россиянам и России, чем Майк. Прежде чем реагировать, послушайте, что он говорит в интервью Дудю и подумайте, кого вы слушаете. И когда подумаете, увидите, что слушаете умного и честного американца, относящегося к россиянам с пониманием и уважением.

Юлия Латынина:

Спасибо Дудю за интервью с Макфолом. Портрет мелкого американского нациста, манипулятора и члена американской демократической НСДАП, которому трудно скрыть свое презрение к этим славянским унтерменшам_которые_коллективно_отвечают_за Путина, просто чудесен. Фраза: "ТЦК – это очередное свидетельство жестокости Путина" сделала мой день. Ну, в смысле за все в войне, за все жестокости, и ТЦК тоже, отвечает Путин. Единственное, что осталось вне интервью – что вся эта оттопыренная через губу практика коллективной отмены "вы не свергли Путина, значит виноваты" и эмоционального шантажа "тут дети гибнут, а вы о визах", "русские, вам не стыдно" и пр - имела еще одно конкретное измерение. А именно – то самое предложение комиссии Макфола-Ермака о наложении санкций на 100 тыс самых богатых россиян, которые смогут откупиться, внеся деньги в некий учрежденный украинскими чиновниками фонд. Тут Дудь упустил. Тут, в тот момент, когда Макфол эмоционально рассказывал, что вот он не просто обвинил всех русских, а после разговора с украинским чиновником, – надо было спросить – не с тем, который предложил вот эту схемку? Но даже это мелочь. А вот что великолепно видно в этом интервью с американским экс-чиновником, который пришел к Дудю прямо с телемарафона, – это насколько Макфол был одной из важных компонент той мягкой силы, с помощью которых глубинное государство вселяло фантастические и неоправданные надежды в украинских чиновников, чтобы они стирали Украину о Россию до последнего. Потому что Макфол (как и его коллега Пол Массаро) –никто. Отставной козы барабанщик. Он не принимает решений. Но когда Макфол и Массаро бегают и кричат, что все русские виноваты, а Украине надо все дать – то у украинского BLM рождалось ощущение, что оно все делает правильно, сейчас рашку за него уничтожат, и вот даже Большой Брат одобряет. И на это все и было рассчитано. Вот это важно понимать – рассчитано было не на то, чтобы отменить россиян. И даже не заставить откупиться - это так, побочка. А именно - внушить неоправданные надежды украинским властям и поощрить их самоубить Украину о Россию. Как же! Нас аж Макфол и Массаро поддерживают. Они говорят вслух то, что чиновники не могут сказать. Да, и еще такой мелкий момент. Зря Макфол говорил по-английски. Потому что когда он говорит по-русски, то возникает ощущение, что он просто плохо знает язык. А по-английски просто видно, что человек - глуп, как и всякий секретарь прогрессивного парткома.

дерк:

Макфол прямо хрестоматийный враг не только России, а каждого человека в этой стране по отдельности. Удивительно лицемерный мужичок с конкретно злыми умыслами

Артемий Леонов:

Макфол производит впечатление неплохого и беззлобного, но не особо умного человека. По крайней мере в тех вопросах, на которые высказывается. Поэтому смотреть интервью немного неловко: ну мы поняли, ну вот такой он человек, Дудь, ну отпусти его уже домой, что ты от него хочешь.

Ульяна Яппарова:

Из интервью с Макфолом я узнала, что у него очень много друзей, почти нет собственного мнения, русские — убийцы, во всём виноват Путин, американцы — это другое, обобщать не надо. А то, что Макфол — левый изворотливый [нецензурно], я и без интервью давно знала. Но спасибо за диалог, Юра.

Алексей Клоков:

Макфол сделал невозможное и объединил российскую оппозицию

макфол буквально отображение того, как Россиян и Россию видят иностранцы. Им абсолютно наплевать кто там что там, никто не хочет разбираться, просто горите все огнем, в своем болоте. И вся эта иллюзия про права человека, прекрасную Европу и США разваливается.

Павел Михеев:

Чем больше такого - тем больше желания врубить "я русский, я иду до конца".

Руслан Левиев:

О, теперь меньше людей будут спрашивать меня, почему я так отрицательно отношусь к Макфолу.

Илья Яшин:

Майкл Макфол, что с вами не так?

Владимир Кара-Мурза:

С каких пор быть гражданином страны стало равносильно поддержке её правительства? Это извращённая логика диктатур. По этому стандарту, будучи гражданином США, Майк Макфол является сторонником Дональда Трампа.

гуманизатор русни:

Ковалёв Алексей:

россияне В ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВАДЦАТЬ ПЯТОМ ГОДУ до сих пор истерят и полошатся, как их всех обидел сука МАКФОЛ (кто это вообще, а?) — ну вот тут уж точно провалились как нация. Пассивно-агрессивное лузерство, возведённое в национальную идею.

Ольга Каменчук:

Говорят Макфол у Дудя призвал всех россиян за границей отказаться от российского гражданства, тк, мол, Путин и все россияне – едины. Разумеется, этот фрагмент широко разошелся по сетям среди некогда оппозиционно настроенных русских, но отнюдь не в том ключе, на который бывший посол своими призывами рассчитывал.

Господи, эти люди потом еще удивляются, почему среди россиян снизилась поддержка оппозиционной риторики? Вот поэтому! Они ходили протестовать там где протесты запрещены, они попадали в иноагентские и экстремистские списки, их сажали за решетку, кто-то из них поплатился здоровьем, свободой, жизнью, а они всё равно «все едины с Путиным»?

Что ж, вот поэтому, в частности, Запад и проиграл битву за либеральное будущее в России. Он проиграл её потому, что не услышал тех, кто, рискуя всем, сопротивлялся системе. Потому что вместо поддержки - получили обобщающие, уничижительные суждения. Не пропагандой единой, не только давлением на либеральную оппозицию Путин смог консолидировать общество, но и благодаря вот таким заявлениям и такой политике. Придется теперь коллегам переориентироваться на националистов - одним про деколонизацию, другим - про балалайку и березку…

Евгений Колмаков:

Макфол тут сказал, что эмигранты должны отказываться от гражданства РФ. Ну знаете, такая “мудрая” мысль: если вы против войны — откажитесь от паспорта. Просто и красиво, да? А теперь по факту. Мне паспорт никто не дарил, а выдали при рождении. Чтобы от него отказаться, это не просто заявление написал и свободен. Это справки, военкомат, налоги, визиты в консульство. Это десятки подводных камней и главное, ты отказываешься от одного гражданства, не зная, дадут ли тебе другое. Вот пусть бы сам Макфол попробовал пройти этот квест. Сначала мы ему выдадим российский паспорт, потом заберём американский и посмотрим, как он от него “откажется”. Только без охраны, связей и адвокатов. По-честному. Как обычные люди. Хорошо говорить, когда ты в тепле, с паспортом и политикой никак не связан. А нам — жить с этим всем, думать о будущем детей и разбираться с бюрократией. Так что, уважаемый Макфол, может, лучше сначала разберитесь, как всё реально работает. А потом уже советы раздавайте.

Alex Olkhovoy:

Вот реально, мне интересно, кому-то из эмигрантов после 2022 года если бы завтра предложили обменять паспорт РФ на паспорт той страны, где вы сейчас, кто бы сказал "нет"?

Чез:

Макфол предлагает самую примитивную форму коллективной ответственности

Есть в интервью моменты, которые не просто вызывают вопросы, а буквально выбивают почву из-под ног. Ты сидишь, слушаешь, казалось бы, умного, образованного человека, бывшего посла, профессора Стэнфорда, и вдруг он произносит фразу, которая обнажает пропасть между его миром и реальностью миллионов людей. У Майкла Макфола такой момент наступил, когда он, с абсолютно серьезным лицом, выдвинул свой ультиматум российским эмигрантам. Давайте просто вслушаемся в это еще раз: Мы и лично я хотим, чтобы любой российский мигрант отказался от своего гражданства. Многие россияне хотят эмигрировать, но не хотят отказываться от российского паспорта… Вы должны быть лояльны либо нашей стране, либо Путину. Стоп. Просто стоп. В этой одной фразе сконцентрировано столько высокомерия, двойных стандартов и оторванного от жизни инфантилизма, что ее можно разбирать часами. Это не просто мнение, это моральное клеймо, которое ставится на людей по единственному признаку — цвету их паспорта. Макфол, представитель страны, чей главный экспортный товар — это идея свободы и индивидуальности, вдруг предлагает самую примитивную форму коллективной ответственности. Ты русский? Значит, ты априори лоялен Путину, пока не пройдешь через публичный обряд очищения — отказ от гражданства. И лицемерие этого тезиса становится просто ослепительным, когда мы вспоминаем, что говорит тот же самый Майкл Макфол о своей собственной стране. Вот его твит, его прямая речь, обращенная к европейцам: Европейцы, не ставьте крест пока на Америке! Трамп не представляет нас всех. Как же так, мистер Макфол? Получается, американское общество — сложное, многогранное, полное внутренних противоречий, и его ни в коем случае нельзя судить по одному, пусть даже избранному, лидеру. А российское общество, значит, монолитное, серое, неспособное на внутреннее разнообразие? Там все просто: либо ты с Путиным, либо ты сдал паспорт. Эта логика не просто ошибочна, она оскорбительна. Она отказывает 140 миллионам человек в праве на собственное мнение, на страх, на сомнения, на сложный моральный выбор. Как ему тут же написали в твиттере: Откуда у вас взялось, что у нас это работает по-другому? Вы сами, с американским паспортом, не поддерживаете Трампа. Может, вы тоже планируете отказаться от гражданства США, если он снова придет к власти? Вопрос риторический, ответ очевиден... В конечном счете, этот ультиматум не ослабляет режим Путина. Он бьет по тем, кто от этого режима бежал. Он раскалывает антивоенное движение, заставляет людей оправдываться за то, в чем они не виноваты, и подпитывает российскую пропаганду, которая десятилетиями твердит: Видите? Для Запада вы все враги, независимо от ваших взглядов. И Майкл Макфол, сам того не понимая, блестяще эту пропаганду подтверждает.

Николай Артеменко:

Рекомендую посмотреть всем эмигрантам. Прям must-watch. У вас в голове сразу встанет всё на свои места, если ещё не встало. А именно - почему европейские политики не понимают и не слышат уехавших, не понимают их проблем (сразу дисклеймер: я не сравниваю реальные проблемы украинцев и россиян, конечно же)...

Не надо ждать помощи ни от кого. Надо жить, надеясь исключительно на себя и на свои силы.

Мы нужны только себе.

Андрей Десницкий - до и после просмотра

Я еще не смотрел интервью Макфола у Дудя, но обязательно посмотрю. Одно маленькое предварительное замечание. Тут некоторые утверждают, что Дудь как представитель страны-агрессора должен был на коленях каяться перед Макфолом за всё плохое, что сделал Путин со своей командой. Вроде бы гладко получается, да только... Когда Путин пришел к власти, Дудю было 14 лет, а Макфолу 37. Но дело не в возрасте. Макфол был, по сути, главным советником Обамы по отношениям с Россией и архитектором "перезагрузки" отношений с Путиным, он занимал целый ряд ключевых официальных должностей, от помощника президента до посла в РФ. Но виноват во всем, конечно, Дудь.

Макфол заявляет, что эмигранты из РФ, чтобы доказать свою приверженность демократическим ценностям, должны отказаться от российского гражданства. Разумеется, прямо на границе: в Верхнем Ларсе или Шереметьево - они могут безо всяких проблем обменять свой российский паспорт на американский, британский, германский или французский по выбору. Но ведь не хотят, сволочи! Ладно, он может не знать, что сама процедура занимает года два и ее обязательное условие - наличие другого гражданства или гарантия его получения после отказа от российского. Но вопрос у меня другой. Гражданство России я получил потому, что на момент распада СССР я проживал на территории РСФСР, а не потому, что я присягал Путину и долго упрашивал его дать мне паспорт. Вся суть кремлевской пропаганды сводится к простой формуле: Путин и есть Россия, другой никогда не было и не будет. Я с этим не согласен, я жил в другой России, я был среди тех, кто стоял под ее флагом в августе 1991 г. на баррикадах. Почему я должен это перечеркнуть, чтобы понравится Макфолу? Я понимаю тех людей, которые отказываются от гражданства РФ по своему внутреннему выбору, но я совершенно не понимаю, как можно этого требовать.

Татьяна Аникина:

Это было не интервью, это была "предъява" в вопросах. Обиженный за себя и за державу парень с репутацией "отличного интервьюера" просто-напросто полтора часа выливал обиды на собеседника, параллельно обвиняя Америку в духе "а у вас не*ров вешают". По сути дела, это было наглое и высокомерное использование каждого последующего ответа Макфола для того, чтобы нивелировать ответственность россиян за войну, их непротивление, их спокойное принятие происходящего. Это было... гадко. Ну, и фоном ориентированная на россиян реклама недвижимости на Бали. Она добавляет какой-то особый тошнотворно-гламурный флер, при этом совершенно органична этому эфиру. Прямо "в тему". И не стоит мне напоминать, что всем деньги нужно зарабатывать, я знаю.

Владислав Снеговой:

Какое право у Дудя так, в таком тоне разговаривать с Майклом?

Мне категорически не понравилось интервью, которое Ю. Дудь взял у М. Макфола, настолько не понравилось, что я решил написать по его следам.

1.Это разговор невежественного прокурора с подследственным.

Какое право у Дудя так, в таком тоне разговаривать с Майклом ?

Можно подумать, что это страна, гражданином которой является Макфол, ежедневно уже в течение 3,5 лет несет смерть, разрушения и горе Украине, а не Россия, гражданином которой является Дудь.

2. Дудь совершенно не ощущает своей ответственности за эту войну. О своей ответственности он говорит впроброс, нехотя, как о чем-то неважном, малозначимом.

3.Д удь просто не умеет брать интервью у зарубежных политиков. Такой же провал был и в интервью с М. Санду. Тот же нахрап, та же безапелляционность, тот же прокурорский тон, ну и невежество, куда ж без него.

4.Нельзя не признать, что в этом диалоге и Макфол не всегда был на высоте, не всегда он был убедителен.

Ксения Ларина:

Какой позорный Дудь в выпуске с Макфолом. Прям идеальный кадр для RT. Я не ожидала. Заберите его обратно в российский телевизор. Верните ему счет в Сбере, банковские карточки, кооперативную квартиру в Бирюлево и отдых в Дубае. Не хочу этого дудя.

И кстати, ответ на вопрос почему Россия не Америка, как раз дает Макфол в этом мучительном интервью Дудю. Они говорят на разных языках - от слова совсем. У американца есть чувство. Feelings! А у русского - нет! Только подозрение в корысти и лицемерии!

Понимаете?

И на вопрос Дудя - в чем сила ? Макфол ответил удивительно: в совести. В честности. И даже по-английски повторил: honesty!

Мария Снеговая:

Кремлевская пропаганда часто успешнее, чем кажется. И один из примеров — ее способность убедить даже либеральных россиян в ложной эквивалентности (=одна из типичных логических ошибок) разных войн; в том, что война США в Ираке 2003 года и война России в Украине — одно и тоже.

1) Вообще войны бывают разные. Человечество воюет всю историю, и есть целое направление в социальных науках, которое пытается понять, почему. Мы живем в беспрецедентно мирный исторический период и при этом войны в мире идут почти непрерывно, хотя в развитых и демократических странах гораздо реже, чем в развивающихся и авторитарных.

Но (!) тот факт, что воюют много стран, не делает все войны равноценными. Есть войны агрессивные, есть оборонительные, есть превентивные, есть освободительные и проч.

2) Причины войны-2003 в Ираке: зарвавшийся диктатор начинал одну войну за другой, угрожая соседям. Диктатор, которого даже многие страны региона (включая Саудовскую Аравию и Египет) не выносили, призвав США в том числе вмешаться и противостоять агрессии Саддама Хусейна в Кувейте. В Ираке США (во главе коалиции стран, кстати, Сoalition of the willing) свергли кровавого диктатора, установили демократически избранное правительство, и ничего не аннексировали.

Ирак (2003–2011):

Погибшие военные и боевики — около 20 000 – 50 000 человек.

Оценки гражданских жертв — разнятся, примерно 185 000 до более 210 000 человек (в силу боевых действий, терактов, убийств, нехватки продовольствия и лекарств, а также ухудшения условий жизни): .

Однако, мы не знаем сколько бы погибло при Саддаме Хусейне, останься он у власти, — за время его правления в силу начатых им войн, а также при подавлении внутристрановых восстаний погибли сотни тысяч человек.

Российская война в Украине - противоположный случай, это масштабная агрессивная завоевательная война с геноцидальным оттенком. Задача — сместить демократически избранного правителя и аннексировать территории Украины. Режим также постулирует задачу стирания украинской идентичности, похищает украинских детей, ликвидирует символы и практики украинской идентичностина оккупированных территориях, а в случаях как Буча и проч просто занимается систематическим уничтожением гражданского населения. Плюс, хотя она идет 3.5 года, а не ~9 лет, как война в Ираке, по масштабам российская война в Украине УЖЕ совершенно несопоставима.

Украина (2022-?):

Погибшие военные и боевики — только с российской стороны число военных потерь составляет около 1 МИЛЛИОНА. В Украине - вероятно, где-то 50-60% от этих цифр.

Оценка гражданских жертв - По состоянию на 30 июня 2025 года OHCHR зафиксировало 47 695 жертв среди гражданского населения в Украине с 2022 года. Однако, по их мнению, реальное число выше. Ежедневно почти десятки если не сотни пострадавших только от дроновых и ракетных атак (это не считая того, что творится на оккупированных территориях, например, в Буче)

3) “Почему США можно, а России — нельзя?”

В анархической международной системе необходим гегемон — некий высший арбитр, устанавливающий правила игры. Иначе мир погружается в "войну всех против всех". Крайне важно, кто именно выполняет эту роль и какие ценности он транслирует.

Какие ценности несёт в мир Россия? В начале XX века к власти в России пришла террористическая организация. Только в своей стране большевики уничтожили миллионы людей в ходе репрессий — и это не считая коллективизации, Гражданской войны и чудовищных потерь во Второй мировой, где так называемый победитель СССР потерял втрое больше людей, чем проигравшая Германия, в том числе из-за варварской военной тактики “людей не считать”.

Для понимания международной роли СССР и России в XX веке рекомендую прочесть «Чёрную книгу коммунизма» — она документирует совершенно чудовищный масштаб человеческих жертв, принесённых коммунистическими режимами по всему миру, большинство из которых возникли при поддержке СССР. По числу жертв - это антирекорд среди всех режимов 20 века.

Наследники большевиков продолжают управлять Россией и сегодня: Путин — прямой выходец из КГБ, который сам является преемником большевистского ЧК.

США не идеальны (в мире никто не идеален, все относительно), но в большинстве случаев они поддерживают демократические и освободительные движения, основанные на либеральных ценностях. США не совершали ничего, даже отдаленно сопоставимого с тем, что творила Россия в XX веке и продолжает вытворять сегодня.

Более того, именно благодаря Западу в целом и США в частности человечество прожило 20–30 лет (до недавнего времени) в один из самых мирных и благополучных периодов своей истории. Этот период сейчас, к сожалению, подходит к концу — в том числе из-за относительного ослабления Запада.

Люди, считающие себя носителями западных ценностей, не могут этого не понимать.