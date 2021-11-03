Под Иркутском разбился самолет Ан-12, его место крушения уже обнаружено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный спасательный центр. По данным МЧС, на борту находились восемь человек.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолет летел из Якутска в Иркутск и исчез с экранов радаров над Иркутской областью. По предварительным данным, самолет упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

По данным источника, борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно" и выполнял грузовой рейс. Глава района Леонид Фролов сообщил, что, по его данным, на борту находились только два пилота и груз.

Как сообщает телеграм-канал Mash, по уточненной информации, на борту разбившегося самолета находилось 7 человек. Известно о двух погибших.