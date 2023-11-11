Под Рязанью с рельсов сошли вагоны, в Котовске – пожар на пороховом заводе

Утром 11 ноября недалеко от города Рыбного Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

В результате происшествия помощник машиниста получил незначительные травмы, к нему вызвали скорую, сообщает "Московская железная дорога" (МЖД). Предварительной причиной компания назвала "вмешательство посторонних лиц". Местные жители пишут, что перед сходом вагонов слышали взрыв, выяснили "Осторожно, новости".

По утверждению МЖД, угрозы экологии от аварии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет.

В ночь на 11 ноября на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области произошёл пожар. Очевидцы также утверждают, что ему предшествовал взрыв, пишут телеграм-каналы "База", "Осторожно, новости" и Astra.

В МЧС региона подтвердили информацию о пожаре. По данным ведомства, пожар возник в отдельно стоящем одноэтажном здании завода. Огонь охватил около трёхсот квадратных метров – сейчас он уже потушен. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара уточняются.

Это уже второй за полгода подобный инцидент на Тамбовском пороховом заводе. В июне там произошёл взрыв, после чего тоже начался пожар. В результате погибли четыре человека, двенадцать получили травмы. Причиной взрыва власти назвали тогда "человеческий фактор".

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