В ожидании приговора FATF. Кто строит финансовые барьеры

В понедельник 19 июня началось пленарное заседание Международной группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF). Для России эта неделя может закончиться печально – включением в "черный" или "серый" список организации. На прошлом подобном мероприятии, которое состоялось в феврале, членство России в FATF было приостановлено.

Причем, поводом послужила не только и не столько военная агрессия в отношении Украины, сколько так называемые "специальные налоговые режимы" в Калининградской области и на дальневосточном острове Русский. А также активизация финансовых и торговых операций со странами из "черного" списка. Сейчас там три страны – Иран, Северная Корея и Мьянма. Та самая Мьянма, глава Центробанка которой Дао Тхан Тхан Све "блистал" на минувшей неделе на Петербургском экономическом форуме.

На тех, кто оказался в "черном" списке, махнули рукой

Разница между "черным" и "серым" списками в том, что фигуранты последнего – а в него входят две дюжины стран, включая не только Панаму, Сирию и Гаити, но и Турцию, ЮАР и Объединенные Арабские Эмираты – сохраняют хоть какую-то договороспособность. И предпринимают усилия, направленные на то, чтобы этот список покинуть. Их международные операции находятся под пристальным контролем, самые подозрительные блокируются. Но все-таки эти страны продолжают международную финансовую деятельность, пусть и в далеко не самом комфортном режиме. На тех, кто оказался в "черном" списке, махнули рукой и предпочитают свести любые операции с ними к минимуму.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина утверждает, что Россия всеми силами пытается достучаться до участников заседания и избежать попадания в один из неприятных списков. "Коммуникации пытаемся проводить какие только возможно, разъясняем нашу позицию", – цитирует Набиуллину "Интерфакс". А вот у Министерства финансов Российской федерации позиция немного иная. Ведомство ведет свой список офшоров и налоговых убежищ. На днях этот список пополнили все страны Евросоюза, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Южная Корея, Сингапур и Тайвань.

И теперь в российском перечне офшоров 91 страна или отдельная территория. Справедливости ради надо сказать, что российскими финразведчиками двигало не только желание процитировать крылатую фразу отца Федора из "12 стульев": "Сам дурак".

После начала войны развитые страны прекратили обмен с Россией налоговой информацией. Так что формальный повод для включения половины мира в список налоговых убежищ налицо. Вот только от этого не легче.

На практике все выльется в еще один барьер – на этот раз внутренний – отгораживающий от внешнего мира Россию, которая все больше превращается в финансовую резервацию.

"Наш ответ Чемберлену" в исполнении ведомства Антона Силуанова еще больше затруднит и без того головоломные способы финансовых взаимоотношений российских граждан с внешним миром, а российских компаний, помимо прочего – еще и с собственными "дочками" в этом внешнем мире. Международные операции станут еще более накладными и рискованными. Любой платеж будет досконально проверяться не только на стороне получателя и во всех банках-корреспондентах, но и в российских банках.

У FATF не останется ни одного аргумента, чтобы не включать Россию в "черный" или "серый" список

Более того, расширение российского списка офшоров – это только первый шаг. "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Сазанова пишет, что Россия готовится приостановить действие норм соглашений об избежании двойного налогообложения с так называемыми "недружественными" странами. Более того, 14 июня Минфин сообщил, что уже направил соответствующее предложение в администрацию Путина. Если это произойдет, у FATF не останется ни одного аргумента для того, чтобы не включать Россию в "черный" или "серый" список.

И если это произойдет, не стоит питать никаких иллюзий относительно того, что предпримут финансовые институты так называемых "дружественных" стран. В том числе и нынешнего главного торгового партнера России Китая. Достаточно привести один красноречивый пример. Старейший китайский банк Bank of China, входящий в пятерку крупнейших финансовых институтов страны, уведомил российских партнеров о том, что ограничивает их переводы в США и Европу. В том числе и переводы в юанях.

Bank of China – ключевой китайский банк-корреспондент для многих российских банков. И его корреспондентская сеть до недавнего времени использовалась российскими компаниями и гражданами для того, чтобы окольными путями – через двойную конвертацию – проводить платежи и переводы в "недружественные" страны. Теперь китайский банк эту лазейку прикрыл. Причем даже не дожидаясь включения России в один из неприятных списков FATF.