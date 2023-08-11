Мытищинский городской суд приговорил к шести годам колонии зоозащитника Александра Бахтина по статье о фейках о российской армии. Состав преступления суд усмотрел в трёх постах Бахтина ВКонтакте.

В одном из постов Бахтин писал об убийствах российскими войсками в Украине мирных жителей - в том числе его коллег, зоозащитников, которые погибли, когда пытались передать корм для животных в приют под Киевом. Второй пост был посвящён действиям российским войск в Буче, третий - предполагаемым планам Кремля устроить блокаду Киева. "У тебя же мать была блокадница! Ты предал свою мать!", - писал Бахтин обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Бахтин был арестован после обыска 2 марта. Гособвинение запрашивало для него восемь лет колонии.

Правозащитная группа "Мемориал" признала Александра Бахтина политзаключённым.