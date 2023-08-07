Томскую альтистку оштрафовали на 100 тысяч рублей за посты в соцсетях

В Томске музыканта Анну Чагину оштрафовали на 100 тысяч рублей по уголовному делу о повторной "дискредитации" армии. Чагина публиковала в своих соцсетях посты томского философа Николая Карпицкого, проживающего на территории украинского города Славянск.

Кроме штрафа, Анне Чагиной запретили на два года делать делать публикации в интернете. Гособвинение запрашивало для альтистки 200 тысяч рублей штрафа.

"Война наносит непоправимый ущерб нашим странам. Я считаю, что победить в этой войне не сможет никто. Победить может только любовь, которая никогда не перестает, она всегда остается — даже сейчас, когда солдаты стреляют в друг друга, когда погибают люди. Она всё равно остается. У нас есть возможность как можно быстрее закончить это противостояние", — сказала Чагина в последнем слове. Свою вину она не признала и попросила суд вынести оправдательный приговор.

В марте 2022 года Чагина выходила на антивоенный митинг в Томске. Советский районный суд города оштрафовал её на 45 тысяч рублей, отмечает Сибирь.Реалии. В ноябре к Анне Чагиной пришли с обыском по делу о повторной "дискредитации" армии России. На время следствия суд назначил ей запрет определенных действий: пользоваться интернетом и выходить на улицу ночью.

В понедельник проект Сибирь.Реалии сообщил также, что жительницу Горно-Алтайска Ай-Тану Тугудину приговорили к 8 месяцам принудительных работ за комментарии в Telegram, опубликованные в октябре 2022 года. Её признали виновной в повторной "дискредитации" армии РФ (ст. 280.3 УК). Она оставила комментарии под статьёй "Силовики разоблачили жительницу Горного Алтая, которая хотела помогать спецслужбам Украины". В разговоре с журналистами осуждённая отметила, что суд вынес наказание, которое запросила сторона обвинения. Тугудина намерена обжаловать решение.