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Подозреваемый в двойном убийстве мог быть наёмником ЧВК "Вагнер"

В Краснодарском крае задержали двух человек, которых подозревают в двойном убийстве в конце апреля. Один из них в 2018 году был приговорён к 18 годам лишения свободы за бандитизм и должен находиться в тюрьме. Местные СМИ подозревают, что он смог оказаться на свободе, отслужив в Украине в качестве наёмника ЧВК "Вагнер".

В конце апреля под Усть-Лабинском Краснодарского края пропали владелец эвент-агентства Кирилл Чубко и его сотрудница, аниматор Татьяна Мостыко. Жена Чубко рассказывала, что в последний раз ее муж звонил ей поздно вечером 27 апреля - он сообщил, что автомобиль сломался, но он встретил двух людей, которые вызвались помочь. После этого Чубко на связь не выходил. Через два дня машину нашли сожжённой в лесу, а со счетов аниматоров пропали около 200 тысяч рублей.

Управление МВД по Краснодарскому краю отчиталось о задержании двух подозреваемых в убийстве Чубко и Мостырко. По данным СМИ, один из подозреваемых – местный житель Демьян Кеворкьян. Телеграм-канал "112" уточняет, что Кеворкьян сначала отказывался от дачи показаний, но позже рассказал, где находятся тела убитых.

Как пишет Кавказ.Реалии, из базы приговоров следует, что в 2014 году Кеворкьян (к тому моменту уже судимый за угон машины) создал банду, орудовавшую в Тихорецком и Щербиновском районах Краснодарского края. В 2016 году Краснодарский краевой суд приговорил Кеворкьяна к 18 годам колонии строгого режима, признав виновным в бандитизме, разбое и по другим тяжким статьям. Его сообщники получили от 8 до 22 лет лишения свободы.

Демьян Кеворкьян мог оказаться на свободе после того, как был завербован в колонии в ЧВК "Вагнер" и провел полгода в Украине, пишет телеграм-канал "Краснодар Телетайп". Структуры владельца ЧВК "Вагнер" предпринимателя Евгения Пригожина информацию не комментировали.

  • В последнее время участились случаи совершения преступлений военнослужащими, вернувшимися из Украины. Так, в Кировской области воевавший в составе ЧВК "Вагнер" бывший заключённый, ранее уже осуждённый за убийство, убил 85-летнюю пенсионерку. В городе Заволжье Нижегородской области вернувшийся из Украины участник боевых действий убил жену на глазах собственных малолетних детей.
  • ЧВК "Вагнер" начала активно вербовать заключённых на войну в Украине летом прошлого года. Точное число завербованных неизвестно, оно оценивается в десятки тысяч, многие из них погибли. Выжившим глава ЧВК Евгений Пригожин обещал помилование через полгода. Известны случаи, когда бывшие заключённые действительно возвращались в родные места с войны. По словам Пригожина, случаи совершения ими повторных преступлений крайне редки. Какой-либо официальной статистики по этому вопросу нет.

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