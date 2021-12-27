Близкая подруга предполагаемой дочери президента России Владимира Путина Катерины Тихоновой Наталья Попова за несколько лет вошла в органы управления шести крупных компаний, у которых есть государственные подряды. Об этом сообщает проект "Фактор" со ссылкой на итоги расследование центра "Досье".

Попова – первый заместитель Катерины Тихоновой в фонде "Иннопрактика", ведущая программ "Наука" и "Дом учёных" на каналах "Россия-24" и “Культура".

По данным "Досье", Попова приходится Тихоновой ближайшей подругой. Они вместе учились в МГУ, после выпуска предполагаемая дочь Путина пригласила Попову на работу в "Иннопрактику" своим заместителем. В течение нескольких лет Попова вошла в наблюдательные советы компаний "МСП Банк" и "Композиционная долина", а также в советы директоров "ВЭБ Венчурс", "Итэхма", и ОАО "МАЦ".

В декабре для Поповой создали специальную должность, пишет "Досье" – бизнес-омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров. Сейчас она занимает более десяти должностей в частном и государственном секторах, подсчитал проект. На публикацию обратила внимание редакция Сибирь.Реалии.