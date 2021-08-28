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"Третья дочь президента" не ответила на вопрос, видела ли она Путина

Елизавета (Луиза) Рогова, которую СМИ называют третьей предполагаемой дочерью российского президента, не стала отвечать на вопрос о том, видела ли она когда-нибудь Владимира Путина лично. Интервью с Роговой публикует портал SRSLY.

А на вопрос о том, что девушка сказала бы президенту во время гипотетической встречи, Рогова сказала, что задала бы Путину вопрос "почему?".

В 2020 году издание "Проект" (признано в России СМИ-"иноагентом") опубликовало расследование о Роговой и о её матери, предпринимательнице из Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих. Журналисты предположили, что девушка может быть третьей дочерью президента. СМИ обратили внимание на внешнее сходство Роговой с Путиным и на отчество девушки – Владимировна.

В разговоре с SRSLY Рогова заметила, что после публикации в "Проекте" испытывала неприятные ощущения, но в итоге, по её словам, больше приобрела, чем утратила. Шум в прессе, по словам Роговой, она использовала как инструмент для новых знакомств и стимул к работе. Это помогло создать собственный бренд одежды, утверждает собеседница.

SRSLY не публикует ни одной фотографии Роговой, на которой можно было бы рассмотреть её лицо, и пишет, что собеседница не снимает маску с лица не из-за ограничений по COVID-19. Сама Рогова сказала, что маска для неё – это восстановление личных границ после того, как их нарушили журналисты. После публикаций в СМИ, по словам девушки, её стали узнавать в общественных местах.

  • В материале "Проекта" утверждалось, что мать Роговой Светлана Кривоногих – давняя знакомая президента России и могла стать миллиардером благодаря знакомству с ним. По утверждению авторов материала, в 2003 году Кривоногих родила девочку, "феноменально похожую" на президента, после чего его друзья стали оказывать семье покровительство.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал расследование "эпистолярным жанром" и "провокационной желтизной".
  • О Луизе Розовой как о предполагаемой третьей дочери российского президента упоминается и в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (признан в России "иноагентом" и экстремистской организацией, его деятельность запрещена) "Дворец для Путина. История самой большой взятки".
  • Официально Владимир Путин разведён. В расторгнутом браке с Людмилой Путиной у него родились две дочери – Мария и Катерина. Предположительно, речь идёт о Марии Воронцовой и Катерине Тихоновой. Путин не подтверждал и не отрицал, что Воронцова, которая занимается исследованиями в области эндокринологии, и Тихонова, занимающая ряд административных должностей в сфере науки и инноваций, его дочери.

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