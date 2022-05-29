Погранслужба сообщила об обстрелах ряда районов на севере Украины

Украинские пограничники сообщили о десяти обстрелах приграничных районов Черниговской и Сумской областей, начиная с утра 29 мая.

Как утверждает погранслужба, приграничные районы Черниговской области обстреливали девять раз. Там насчитали более 30 взрывов российских снарядов. Еще 5 российских минометных мин прилетели на территорию Шосткинского района Сумской области, пишет Русская служба "Би-би-си".

При обстреле Николаева в воскресенье утром погиб, по меньшей мере, один человек, двое были ранены. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич. Обстрелу, по его словам, подвергся один из жилых кварталов, повреждены три многоэтажки. Во второй половине дня в Николаеве снова раздавались взрывы.

Ожесточённые бои продолжаются возле Северодонецка. "‎Ситуация сложная и этого никто не скрывает. Российская армия является серьезным противником, но наши Вооружённые силы оказывают мощное сопротивление", – сказала замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона. По словам Маляр, ситуация все время меняется и поэтому говорить о каких-то конкретных результатах невозможно.

В вечерней сводке Генштаба Украины говорится, что российские войска вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основной целью противника в Генштабе называют окружение украинских войск в Лисичанске, Северодонецке и блокирование основных логистических путей.

Российская сторона заявляет, что Северодонецк полностью заблокирован, украинские власти эту информацию не подтверждают.