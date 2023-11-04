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Горькая правда Залужного. Что задумал Арестович? Россия переходит в наступление. Грозит ли "котел" украинской армии под Авдеевкой? Почему так резко меняется риторика по отношению к Киеву на Западе?
Покаяние и публичная поддержка войны в Украине – обратный билет в российский шоу-бизнес и кинематограф. Как Кремль ломает артистов, выступивших против "СВО" после 24 февраля 2022 года? На какие компромиссы идут рокеры и поп-музыканты, чтобы сохранить работу?
Мумин Шакиров подводит итоги недели с докторантом Карлова университета Бахрузом Самадовым, лидером группы "Ногу Свело!" Максимом Покровским, директором центра "Петербургская иудаика" Валерием Дымшицом и украинским политологом Олегом Саакяном.
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