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Грани времени

Погром в Дагестане. Горькая правда Залужного. Шоу-бизнес на службе Кремля. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин (справа), коллаж
Владимир Путин (справа), коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 44-й недели 2023 года

Что подогревает современный кавказский антисемитизм? Кто запустил "черного лебедя" из Дагестана? Почему Путин поставил на ХАМАС и арабов Палестины, а не на Израиль, где проживают больше миллиона выходцев из бывшего СССР?

Горькая правда Залужного. Что задумал Арестович? Россия переходит в наступление. Грозит ли "котел" украинской армии под Авдеевкой? Почему так резко меняется риторика по отношению к Киеву на Западе?

Покаяние и публичная поддержка войны в Украине – обратный билет в российский шоу-бизнес и кинематограф. Как Кремль ломает артистов, выступивших против "СВО" после 24 февраля 2022 года? На какие компромиссы идут рокеры и поп-музыканты, чтобы сохранить работу?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с докторантом Карлова университета Бахрузом Самадовым, лидером группы "Ногу Свело!" Максимом Покровским, директором центра "Петербургская иудаика" Валерием Дымшицом и украинским политологом Олегом Саакяном.

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