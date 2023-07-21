РБГ: похищенный Россией украинский журналист Хилюк находится в колонии

Украинский журналист Дмитрий Хилюк, похищенный Россией более года назад, находится в колонии во Владимирской области. Об этом сообщили "Репортёры без границ".

По данным РБГ, в мае 2023 года журналиста УНИАН Хилюка перевезли в колонию Владимирской области из СИЗО Новозыбкова Брянской области, в котором его держали больше года. В июне Хилюку удалось отправить своей семье сообщение: "Я в порядке. Я вас люблю. Передайте УНИАН, что я в российской тюрьме".

РБГ предполагают, что журналист находится в ИК-6 или в ИК-7: источники организации подтвердили, что в этих колониях содержатся украинские заключённые. В ИК-6 также отбывает срок российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

Хилюка и его отца задержали в их доме под Киевом в марте 2022 года. Позже отца отпустили, а Хилюк пропал. РБГ выяснили, что его похитили российские военные. В сентябре родители Хилюка получили от сына записку "Дорогие мама и папа, я жив и здоров. Со мной всё хорошо", датированную апрелем 2022 года. Больше сведений о нём не поступало.

Семья журналиста неоднократно обращалась к российским властям за информацией – те либо отрицали задержание Хилюка, либо отвечали уклончиво. В январе 2023 года Следственный комитет России сообщил, что "не располагает данными о возбуждении против Хилюка уголовного дела".

В РБГ подчеркнули, что содержание украинского журналиста в тюрьме без предъявления обвинений нарушает Женевские конвенции. "В настоящее время Дмитрий Хилюк является государственным заложником. Он должен быть освобожден без каких-либо условий", заявили в РБГ.