"Похороны президентского уровня". Соцсети о прощании с Навальным

Прощание москвичей с Алексеем Навальным, начавшееся в пятницу с его похорон, не прекращалось все выходные. В субботу и воскресенье люди продолжали нести цветы на его могилу, несмотря на то, что для этого им приходилось часами ожидать в очереди.

Наталия Гончарова

Очередь огромная. На могиле Алексея крест уже не виден. Огромный курган из цветов. Полиция притихшая стоит, явно в шоке. Такое чувство, что люди хотят цветами укрыть Алексея от боли, страданий, несправедливости. Никогда в своей жизни я такого не видела.

Роман Удот

Факт: люди устроили Навальному похороны Президентского уровня.



За всё время прощания с Ельциным, пришло 25 тыс. человек.

Только вчера и только за 1.5 часа по Братеевскому мосту прошло 16.5 тыс. человек! А прощание длится уже второй день!

Данные @WhiteCounter

Руслан Шаведдинов

2 марта. 16:55. Формально 5 минут до закрытия кладбища, а люди не останавливаясь идут. С 9 утра идут. Идут весь день. Идут проститься.

Екатерина Шишкина

я вчера покупала цветы на Марксистской, и продавщица спрашивает «вы к Матроне?» , я ответила «нет , я к Навальному», так вот. Она упаковала, лентами перевязала , я два букета брала, и сказала, денег не надо…

Рудольф Сикорски

При моей жизни.

В этой стране.

Никого.

Никогда.

Не хоронили с такими почестями.



Похорон Высоцкого я не застал ввиду малолетства.

Илья Красильщик призывает не отчаиваться

Знаете, что думаю. Что он оставил после себя море любви и неравнодушия. Сейчас все заполнено ими. Все разговоры, все переживания, все тексты, все чатики и сториз. Очень хочется эту любовь и неравнодушие не растерять — это же то, за что он боролся. А еще я думаю, что ему там конечно приятно от всей этой любви, но вообще он сейчас немного бесится и ругает нас там наверху — йоу, чуваки, вы чего такие серьезные? Вы меня пугаете, давайте уже это. Он всегда и везде шутил, в ситуациях, в которых вообще хз как это возможно. Он даже на собственных похоронах пошутил с этим своим Терминатором. В общем, я представляю, как он там над нами подшучивает и как-то мне тепло становится на душе, потому что я чувствую, что он даже там живой и энергичный. Ни черта он не умер, что за глупость, вот он же, везде и повсюду.

У Екатерины Шульман более мрачные призывы

Я бы ожидала, что с понедельника пойдут по местам работы и учебы, а также по домам с профилактическими беседами. Ознакомьтесь с инструкцией: предупреждён - значит вооружен.

С ней согласен и Виктор Шендерович

Их попытка замылить похороны Навального не удалась, и мощная демонстрация гнева и скорби в этот день произвела впечатление, уверяю, не только на нас.

Очевидная мысль: Путин будет мстить за вчерашнее унижение. Не рискую давать советы, просто это надо ясно понимать.

Одни блогеры видят в толпах пришедших и продолжающих идти на кладбище признак того, что для России не всё потеряно.

Мария Волощук

Весна начинается с Навального.

1 марта утром зубрила телефоны, по которым звонить «если что», проверяла «набор заключённого», гадала, как одеваться. Точно будут «морозить», но вдруг пустят в церковь? Тогда нужна юбка… Вряд ли пустят… Но вдруг! Не могут же они не дать попрощаться с Алексеем? Ведь даже малые дети сейчас знают, что значит «гештальт не закрыт»: если не дадут проститься с человеком, он для людей не умрёт. Нет, этого они не могут допустить, они же не полные идиоты! Эх… Который раз я на «не идиоты» покупаюсь!

Я ехала к полудню, и переживала, будут ли люди? Придут ли в моей запуганной стране хоронить «террориста, экстремиста» и своего народного героя? Я в тёмном, с двумя гвоздиками. В метро пассажиры трогали меня за локоть, показывали, как у них болит душа, или просили за них проститься. Неужели все так, только сочувствуют? У храма выдохнула — очередь уже была под километр. Люди радовались друг другу, обнимались. Усмехались, что тут автозаки не пересчитать: автобусы с полицией и Росгвардией подъезжали и подъезжали. Связь была отвратительная, но что-то ещё можно было выложить или узнать в сети. Когда кому-то удавалось читать новости, сообщали другим. Писали, что тело Алексея не отдают. Видимо опять «принимали решение», а толпа росла. Я попробовала пройти, поснимать очередь, и поняла, что ей уже нет конца. Стояли и за заграждениями, и вдоль забора, и на другой стороне улицы и вокруг храма, и дальше, и уже растекались по ближайшим дворам. Там были люди всех возрастов, кого-то привезли на инвалидных колясках, кого-то привели под руки. [...]

До кладбища мы не дошли. Там всё перегородили, и уже с моста было видно огромную толпу с цветами, в которую мы и влились. Туда же «передислоцировали» группировку силовиков. Люди спрашивали их, пустят ли хоть цветы положить? Им отвечали: «Вы же видите, что вас тут десятки тысяч. Как вас всех на кладбище можно пустить, если вы всю улицу заняли? Сами виноваты, что вас столько». Это «сами виноваты» заставило нас рассмеяться. Действительно… [...]



Я очень пожалела о своей «юбке для церкви» — зуб на зуб не попадал, но упрямо стояла, говорила, слушала, махала проезжающим мимо гудящим машинам среди таких близких мне чужих людей, пока не стемнело, и моя больная ещё спина не намекнула, что следующей в сугробе на обочине буду лежать я. Мне было проще чем многим — мои гвоздики улетели на кортеж. Многие решили увезти цветы домой, и приехать на кладбище в другой день. Во дворах по улице «Борисовские пруды» прямо на снегу выросли цветочные мемориалы, лежали фотографии, записки, горели свечи. Кладбище закрыли только к ночи. Самые стойкие всё же смогли возложить цветы на огромный цветочный курган, выросший на свежей могиле Алексея.

Да, нам не дали по-человечески проститься с Алексеем Навальным, но после начала этой войны и установления полицейского режима, это был настоящий прорыв в будущее, и организовал его Алексей Навальный. Он умел это делать раньше, смог и теперь. Низкий поклон его маме, Людмиле Ивановне Навальной. Спасибо, Алексей, что остаёшься с нами! Герои не умирают!

Александра Астахова

Было очень много людей. Озвученные цифры у меня вообще не бьются с тем, что я видела своими глазами. Но даже и не это главное.

Главное, что всё 1 марта прошло очень в стиле Лёши, как мне показалось. У церкви запомнился мощный и выразительный колокольный звон, когда выносили гроб, и весь квартал скандирующий правильные точные лозунги и о "Герое России Алексее Навальном", и против войны. Красивые девушки высокими голосам «я так люблю свою страну, но ненавижу государство». Все эти люди на сугробах в спальном районе, километровая очередь, цветы и слезы. Очень разные лица. Я их не узнавала, я вообще мало знакомых встретила. Это был именно народ большой страны (в лучшем смысле этого слова). И я в очередной раз сформулировала для себя, почему я не уезжаю и не уеду. Я живу не в России Путина, я живу в России Навального, которая так или иначе, иногда очень незаметно, как будто бы тихо, но всё ещё противостоит путинской России. И я хочу, чтобы Россия Навального победила, а значит, не могу её бросить...

А потом у кладбища самое сильное впечатление— самодельные кресты из связанных палочек (просто христианские символы первых веков. На фото). И букеты по всему району, на снегу, на деревьях, как будто бы Борисово расцвело раньше времени экзотическими цветами...

Вчера, когда я снова приезжала на кладбище перед закрытием — непрекращающийся поток людей. На могиле не видно было уже не только портрета Алексея, но и даже крест скоро окажется погребен цветами. После закрытия люди за воротами, читающие молитву. Плачущие. И сегодня утром с 9 утра снова люди, даже очереди прямо сейчас.

Я не знаю, пройдет ли боль. Но все эти три дня были, безусловно, про любовь. А она не умирает, она сильнее страха, она поддерживает даже в самые темные времена.

Алексей Малаховский

Уже стемнело, идем от Борисовского кладбища жутко замерзшие.

Мама говорит мне: «Лёша, сколько же чудесных лиц я сегодня увидела. За свои 74 года нигде и никогда не встречала столько приятных людей в одном месте».

Пока стояли в очереди (она многокилометровая, я сейчас не утрирую) к могиле, нас молодые ребята напоили чаем и угостили печеньками.

Тяжело вообще как-то подбирать слова.

Знаете, в толпе не было отчаяния. Скорее – усталость с грустными улыбками на лицах.

Зоя Светова

Я была сегодня на отпевании Алексея Навального. Это было очень странное. И в то же время настоящее народное отпевание. В храме, куда вместилось триста человек, я увидела людей, которые любили и восхищались Алексеем. Но мне кажется, там почти не было никого, кто его лично знал. Кроме мамы, папы, тещи и подруги родителей. Мама с папой все время держались за руки. Это я сейчас разглядела на фотографии. Все друзьям соратники - или в тюрьме или за границей. Брат Олег , Юля и дети приехать не могут, их арестуют. За оградой церкви тоже было отпевание, там десятки людей пели литию , заупокойную

Службу. Когда я вышла из храма после отпевания , я увидела море людей с цветами,, они были очень красивы, мне показалось, что они в ярких одеждах. Молоды и прекрасны. Когда выносили гроб, сотни этих людей аплодировали и кричали: Навальный!!!!» и это была та самая Прекрасная Россия будущего, о которой он мечтал.

Другие не считают это массовое прощание чем-то обнадёживающим.

Татьяна Вольтская

А что до похорон,

Так это мы умеем –

Придем со всем сторон,

От горя онемеем.

В глазах плывёт тоска,

Гудят автомобили –

Такого мужика

Напрасно загубили!

Казалось – Боже мой,

Свезло нам в кои веки –

И всё. Ползём домой,

Как с паперти калеки.

Анастасия Гнедовская

Новый всплеск "они нас боятся"...

Боже, боже...

Да с чего им нас бояться?

Чем мы им опасны?

Нас что, так много и мы действительно на что-то способны?

Давайте уже честно скажем себе, что нас очень мало и мы можем только уточками размахивать.

Все, кто думает, что путин, да будет проклято имя его, и его ОПГ нас боится, не понимают одну простую вещь: они не видят в нас людей, мы для них - материал.

Они прекрасно знают, что нас очень мало, и что мы ни на что не способны, ну максимум покричать "путин-убийца". Их это раздражает примерно также, как блохи собаку и не более того.

Чтобы они нас начали бояться, надо заслужить, а мы пока для этого ничего не сделали. Чтобы они нас начали бояться, надо не ленточками размахивать, а кое чем посерьёзнее...

Николай Травкин

Неизбывна вера народа в Спасителя. С распятия началось, с Голгофы. Когда народ с пристрастием наблюдал хорошо ли к кресту крепят. Некоторые из толпы советовали гвозди подлиннее брать, чтобы с другой стороны поперечины загнуть - не соскользнул бы. Не терпелось народу, хотелось чтоб побыстрее "грехи наши тяжкие" он на себя взял, да искупил бы их своими страданиями. А уж потом то народ не забудет. И в церкву придёт во славу Христа помолиться, и с яичком крашеным за столом праздничным помянет. Народ — он же добрый, памятливый...

Неизбывна вера народа в героя. Придёт он, свергнет власть нечистивую, покарает обидчиков, восстановит справедливость и поведёт народ к благополучию, устроит народу счастливую жизнь. Народ — он же достоин счастливой жизни...

Неизбывна вера народа, что кто то обязан появиться и всё ему сверху добротно устроить. Ну, не самому же народу браться за эту скучную и повседневную работу по организации жизненного пространства вокруг себя. Нет! Мы же богоизбранный народ, мы же духовные и пусть нам сделают! Пусть придёт герой. А уж мы, народ, вечной памятью его отблагодарим... После Голгофы.

Кто окажется более прав, оптимисты или пессимисты, может стать понятно уже через две недели.

Анна Дайнеко

Сегодня знакомый, который топил за бойкот, репостнул Навального с акцией «Полдень против Путина».

Слом произошёл 16 февраля. Сами знаете после чего.