Как Путин разыгрывает карту "украинского геноцида" и поднимает градус информационной войны в Европе. Москва дала письменный ответ Вашингтону по мерам безопасности в Европе: ни мира, ни войны, только новые угрозы, неприемлемые условия и провокации в Донбассе.

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