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Путин устроит самую большую катастрофу 21 века. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 7-й недели 2022 года

Как Путин разыгрывает карту "украинского геноцида" и поднимает градус информационной войны в Европе. Москва дала письменный ответ Вашингтону по мерам безопасности в Европе: ни мира, ни войны, только новые угрозы, неприемлемые условия и провокации в Донбассе.

Главному оппоненту президента России Алексею Навальному грозит 15 лет тюрьмы. Лефортовский суд Москвы выехал на "гастроли" в исправительную колонию №2 в Покрове. Какие эмоции испытал Навальный, когда прочитал обвинение в свой адрес?

Российская драма на Олимпиаде в Пекине. Падение чемпионки Камилы Валиевой, истерика Александры Трусовой из-за второго места и триумф Анны Щербаковой, завоевавшей золото. За что достается гениальному тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе? Зависть коллег или эксплуатация детей ради медалей? Почему каждые Олимпийские игры Кремль превращает в "битву за Сталинград"?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политическим обозревателем Радио Свобода Виталием Портниковым, писателем и обозревателем "Спорт-Экспресс" Игорем Рабинером и политиком и генерал-майором ФСБ в отставке Евгением Савостьяновым.

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