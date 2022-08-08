Покупатель отказался от украинского зерна на судне "Разони"

Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна, которое везло грузовое судно "Разони". Об этом сообщило посольство Украины в Ливане. Покупатель сообщил, что отказывается от груза, сославшись на пятимесячную задержку с его доставкой. Поставщик будет искать другого покупателя.
Сухогруз "Разони" вышел из Одессы 1 августа и стал первым после начала российской войны в Украине судном, возобновившим экспорт зерна из Украины. Судно ходит под флагом Съерра-Леоне и должно было прибыть в порт Триполи во вторник. Сейчас "Разони", на борту которого находятся 26 тысяч тонн кукурузы, находится у берегов Турции.
- 22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трёх украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договорённостям, для безопасного прохода судов создается безопасный коридор. Загрузку и разгрузку инспектируют наблюдатели от Украины, России, Турции и ООН. В Турции создан координационный центр, наблюдающий за проходом судов и выполнением условий договора.
- На сегодняшний день из Одессы, Черноморска и Южного вышло уже не менее шести грузовых кораблей с украинскими кукурузой, подсолнечником и подсолнечным маслом.
- Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
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