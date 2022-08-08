Покупатель отказался от украинского зерна на судне "Разони"

Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна, которое везло грузовое судно "Разони". Об этом сообщило посольство Украины в Ливане. Покупатель сообщил, что отказывается от груза, сославшись на пятимесячную задержку с его доставкой. Поставщик будет искать другого покупателя.

Сухогруз "Разони" вышел из Одессы 1 августа и стал первым после начала российской войны в Украине судном, возобновившим экспорт зерна из Украины. Судно ходит под флагом Съерра-Леоне и должно было прибыть в порт Триполи во вторник. Сейчас "Разони", на борту которого находятся 26 тысяч тонн кукурузы, находится у берегов Турции.