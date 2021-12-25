СМИ должны удалить материалы на основе расследований Ходорковского

Телеканал "Дождь" (признан российскими властями СМИ-"иноагентом"), издания Znak.com и "Весьма" получили от Роскомнадзора требование удалить материалы, написанные на основе расследований проектов Михаила Ходорковского. Речь идёт об интернет-изданиях "Открытые медиа", "МБХ медиа" (оба издания были заблокированы летом и прекратили своё существование) и "Проект" (его издатель признан нежелательной организацией).

"Дождь" получил письмо с претензией к материалу о продаже ведущей "России 1" Наилей Аскер-заде участка на Рублевке стоимостью около трёх миллиадров рублей.

От магаданского сайта "Весьма" Роскомнадзор потребовал удалить публикацию о недвижимости семьи Алины Кабаевой.

Редакции Znak.com сообщила об уведомление с требованием удалить с сайта две статьи, опубликованные в январе 2020 года. В одной говорилось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в новогодние праздники летал по Финляндии на самолетах специального летного отряда "Россия", что обошлось бюджету в восемь миллионов рублей. В другой – про сооснователя Русского Афонского общества бизнесмена Константина Голощапова, который владеет коттеджным поселком Tahko Tours на горнолыжном курорте Тахко. База отдыха работает в убыток. СМИ называют предпринимателя массажистом Владимира Путина.

Роскомнадзор во всех случаях ссылается на требования Гепрокуратуры от 3 августа 2021 года, которая считает необходимым ограничить доступ к информации организаций, деятельность которых признана нежелательной. Летом Генпрокуратура признала нежелательными четыре европейских фонда, связанных с Ходорковским.