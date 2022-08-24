Полгода под огнем

День независимости Украины-2022: что изменилось в мире, в Украине и в России за полгода после 24 февраля.

В эфире программы «Лицом к событию» журналист Евгений Киселев и военный эксперт Юрий Федоров

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