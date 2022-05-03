Politico рассказал о готовящейся отмене федерального права на аборты в США

Верховный суд США отменит решение суда 50-летней давности о безоговорочном праве жителей страны на аборты. Это следует из черновика решения, попавшего в распоряжение журнала Politico. В документе сказано, что вопрос абортов должен решаться народными избранниками: технически это будет означать, что решение будет перенесено на уровень парламентов штатов.

1973 году Верховный суд США принял историческое решение по делу Роу против Уэйда, в котором говорилось, что женщины имеют конституционное право на аборты. Согласно данным Politico, все пять консервативных судей Верховного суда из девяти постановили, что этот вопрос не является защищённым Конституцией.

В октябре неправительственная организация Институт Гутмахера, выступающая за поддержку права на аборты, подсчитала, что в случае, если вопрос об их запретах вернётся на уровень штатов, аборты могут станут нелегальными в 26 штатах США из 50.

Вопрос об отмене абортов является одним из поляризующих в американском обществе, решение суда наверняка вызовет масштабные протесты. На это указывает и утечка проекта решения Верховного суда: Politico отмечает, что она случилась впервые в истории.