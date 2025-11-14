Политика-конспиролога Ладу-Русь заочно приговорили к 8 годам

Нефтегорский районный суд в Самарской области заочно приговорил оппозиционную российским властям общественную деятельницу, сторонницу конспирологических теорий Светлану Ладу-Русь (Пеунову) к восьми годам заключения по нескольким уголовным статьям. Об этом сообщает "Медиазона".

В вину Пеуновой, которая сейчас живёт за границей, вменили создание деструктивных организаций, мошенничество в крупном и особо крупном размере, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также создание организации, побуждающей граждан отказываться от гражданских обязанностей. По утверждениям следствия, в 2010-е годы Лада-Русь создала две организации, которые представила как центр народной медицины и политическое движение. Как утверждается, она навязывала последователям свое вероучение, вынуждала их отказываться от гражданских обязанностей и обманом завладевала их имуществом.



Лада-Русь - глава "Академии развития Светланы Пеуновой" и ликвидированной российскими властями партии "Воля". Известность она получила в 2000 годы как сторонница теорий заговора. Например, она предсказывала, что в 2012 году на Землю прилетят рептилоиды с планеты Нибиру. С 2003 года пыталась строить политическую карьеру в России, в 2008 году объявила о создании собственной партии "Воля", а в 2012 - на фоне массовых протестов на Болотной площади - пыталась баллотироваться в президенты и даже собрала более 200 тысяч подписей, чего не хватило для регистрации. Впоследствии она сменила фамилию Пеунова на Лада-Русь и начала выступать со всё более жёсткой критикой российских властей, которые она обвиняла в сговоре с Западом и в бездуховности. В августе 2016 года ее партия была ликвидирована решением Верховного суда.

В России она признана "иностранным агентом". Последователи Лады-Русь прямо не осудили войну в Украине, однако выступили против мобилизации. В частности акции против неё организовывал "Совет матерей и жён военнослужащих", ведущие роли в котором играли сторонницы Лады-Русь. Несколько активисток подвергались репрессиям вплоть до возбуждения уголовных дел и арестов.