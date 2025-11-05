Политика Льва Шлосберга приговорили к обязательным работам

Суд в Пскове приговорил политика Льва Шлосберга к 420 часам обязательных работ, признав его виновным в неисполнении обязанностей так называемого иностранного агента. О решении суда сообщает издание RusNews, а также псковское отделение партии "Яблоко", в которой Шлосберг является заместителем председателя.

Прокурор просил назначить политику 440 часов обязательных работ. Шлосберг был признан "иноагентом" в июне 2023 года. Следствие утверждало, что он опубликовал видео без маркировки "иноагента", Шлосберг указывал на то, что исполняет требования российского законодательства и публикует соответствующую плашку. При этом в последнем слове в суде он резко раскритиковал законодательство об "иноагентах", сравнив его с практиками сталинских времён. Он также зачитал имена репрессированных и расстрелянных в Пскове. "До тех пор, пока в нашу страну не придут свобода, право и мир — в страну не вернётся будущее", сказал он.

Шлосберг сейчас находится под домашним арестом по другому уголовному делу - о так называемой повторной дискредитации армии. Уголовное дело против Шлосберга было возбуждено из-за опубликованного в интернете видео его дебатов с историком Юрием Пивоваровым на канале "Живой гвоздь", на которых Шлосберг призывал к немедленному прекращению огня в Украине. Шлосберг настаивает, что, вопреки утверждениям следствия, он не размещал в сети это видео. По делу о дискредитации Шлосбергу грозит до пяти лет лишения свободы.