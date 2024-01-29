Политолога Фёдора Крашенинникова не пустили в Грузию

Политолога и публициста Фёдора Крашенинникова, критически настроенного по отношению к властям России, не пустили в Грузию. Об этом сообщил сам Крашенинников, написав в соцсети X об отмене мероприятия в Тбилиси, в котором предполагалось его участие.

"Я не смог въехать в Грузию: по результатам паспортного контроля мне отказали во въезде, после чего я был посажен в тот же самолет и на нем прибыл обратно в ЕС. О причинах такого решения мне не известно", – пишет Крашенинников.

Политолог выступает против войны и с критикой Владимира Путина, сотрудничает с независимыми СМИ. Недавно он совместно с Владимиром Миловым опубликовал доклад о необходимых с точки зрения авторов реформах для перехода России к демократии. Минюст России включил Крашенинникова, живущего за границей, в реестр "иностранных агентов".

В последнее время регулярно поступают сообщения о том, что оппозиционно настроенных российских граждан, в том числе медийно известных, не пускают в Грузию. Иногда поводом служит то, что ранее они посещали самопровозглашённую Абхазию, но чаще всего причины не называются. В последние два года во въезде отказывали, например, Александру Архангельскому, Виктору Шендеровичу, Филиппу Дзядко, Мите Алешковскому.