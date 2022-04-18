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Полиция Украины сообщила о гибели в Ирпене 269 мирных жителей

Ирпень, март 2022 года

В городе Ирпень под Киевом были убиты 269 мирных жителя. Об этом сообщил представитель главного следственного управления Украины Сергей Пантелеев. По его словам, полицейские закончили следственные действия в городе и установили семь мест расстрела людей.

Пантелеев отметил, что следователи осмотрели жилые кварталы, частные дома и магазины в районах, где дислоцировались российские военнослужащие.

Кроме того, по словам Пантелеева, украинская полиция подготовила для передачи в Международный уголовный суд материалы дела по обстрелу российской армией жилого комплекса Rich Town.

Минобороны России в начале апреля заявляло, что украинские власти готовят провокацию, чтобы обвинить российских военных в массовых убийствах гражданского населения Ирпеня.

  • Российские войска подошли к Ирпеню в конце февраля. После этого в регионе начались активные боевые действия. Из города поступали сообщения об обстрелах, под которые попадали мирные граждане. В конце марта российские войска отошли от Ирпеня.
  • Городские власти утверждают, что в Ирпене разрушено и повреждено более 70 процентов зданий, среди которых образовательные учреждения и больницы.
  • Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В начале апреля российские военные отошли из районов, прилегающих к Киеву. После их отхода стало известно, в частности, о массовых убийствах жителей города Буча. По данным городских властей, на территории города были обнаружены тела более 400 человек.
  • Украина и страны Запада обвинили Россию в военных преступлениях. Москва это категорически отвергает. Российские власти утверждают, что не атакуют мирное население и наносят удары только по военным объектам.

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