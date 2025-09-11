Политзаключённый Игорь Якуничев объявил голодовку в СИЗО

Житель ямальского города Пангоды Игорь Якуничев, приговорённый к 12 годам лишения свободы за антивоенные публикации, объявил голодовку в СИЗО-5 Екатеринбурга, сообщил Сибирь.Реалии один из знакомых заключенного. Якуничев начал акцию протеста, поскольку не согласен с приговором и предъявленными обвинениями.

"Его преследуют за антивоенную позицию и держат за решёткой только за то, что он не согласился молчать о войне и репрессиях. Голодовка - этой крайний шаг, единственная доступная ему в заключении мера, последний способ заявить там, где власть делает всё, чтобы человека не было слышно", - сообщил собеседник редакции.

Как пишет "ОВД-Инфо", 9 сентября мать Якуничева пыталась сделать сыну передачу, но он от нее отказался. Сегодня знакомая из Екатеринбурга сообщила ей о начале голодовки сына. Сообщается, что на последнем свидании Якуничев говорил об обострившихся в СИЗО проблемах со здоровьем.

На днях военный суд в Екатеринбурге назначил 36-летнему Игорю Якуничеву 12 лет колонии по статьям об оправдании терроризма, дискредитации армии, так называемых фейках об армии и публичных призывах против госбезопасности. Следователем по делу Якуничева работал Александр Варапаев, который после смерти политика Алексея Навального отказывался выдать его тело матери.

По версии следствия, с марта по август 2022 года Якуничев опубликовал во"ВКонтакте" несколько видео, посвященных убийствам гражданских лиц в городе Буча под Киевом во время оккупации российской армией. Также он размещал посты о разрушении Каховской ГЭС и деятельности "Легиона "Свобода России".

После ареста Якуничев несколько раз жаловался в прокуратуру на отсутствие лекарств. ФСИН заявило, что передает посылки с медикаментами на хранение в медсанчасть. Заключённый это отрицает. По его словам, один из оперативников угрожал ему "расправой сексуального характера" из-за регулярных жалоб на условия содержания. Родственники заключенного рассказали, что в СИЗО ему не проводят обследование позвоночника, которое необходимо из-за ранее полученной травмы.